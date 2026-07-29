Una alternativa a las ensaladas verdes que te dará una piel radiante.

Las redes sociales siempre nos regalan recetas nuevas y la del momento es la famosa ensalada retinol. Lejos de ser un producto cosmético, este plato crujiente y refrescante se ha convertido en el favorito de los amantes del skincare y la alimentación saludable por una razón principal: sus potentes beneficios para la piel desde el interior.

¿Por qué se le llama la ensalada retinol?

El nombre no es casualidad. Las zanahorias son la estrella absoluta de esta receta y destacan por su altísimo contenido en betacarotenos, un pigmento natural que nuestro cuerpo convierte en vitamina A (el precursor vegetal del retinol).



Promueve la renovación celular. La vitamina A es clave para mantener la piel firme, uniforme y con un brillo natural.

La vitamina A es clave para mantener la piel firme, uniforme y con un brillo natural. Absorción optimizada. El retinol vegetal es una vitamina liposoluble, lo que significa que necesita grasa para ser absorbida correctamente por el organismo. Aquí es donde entra el aceite de oliva extra virgen: no solo aporta grasas saludables y antioxidantes, sino que actúa como el vehículo perfecto para que tu cuerpo aproveche al máximo los betacarotenos.

Además, el toque de mostaza en grano, el vinagre blanco y la alulosa líquida aportan un balance perfecto entre acidez y dulzura sin añadir azúcares refinados, haciendo de esta ensalada una opción ligera y digestiva.

Otra de las virtudes de esta ensalada es su sencillez. No necesitas habilidades avanzadas en la cocina, electrodomésticos complejos, ni ingredientes difíciles o inconseguibles. Solo recuerda dejar reposar en el refrigerador durante al menos 20 minutos antes de servir, pues este tiempo permite que la zanahoria absorba todo el sabor y adquiera una textura aún más deliciosa.

¿Cómo guardarla para que se mantenga perfecta?

Esta ensalada es ideal para la preparación de comidas de la semana (meal prep), ya que la zanahoria es una verdura firme que no se marchita fácilmente con el vinagre, a diferencia de las hojas verdes.

Guárdala en un frasco de vidrio hermético o un recipiente de cristal con tapa y se conservará en excelentes condiciones hasta por 4 a 5 días. De hecho, pasadas 24 horas, el sabor suele intensificarse y la textura se vuelve aún mejor.

Si notas que el aceite de oliva se ha solidificado un poco por el frío, simplemente saca el recipiente del refrigerador unos 5 a 10 minutos antes de consumirla y agítalo bien.

