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¿Qué es la ensalada Ozempic y por qué todo el mundo la está preparando?

Esta es la receta que estabas buscando para mantenerte en forma.

Julio 07, 2026 • 
Eloísa Carmona
ensalada ozempic natural paso a paso.jpg

El fenómeno de la ensalada Ozempic nació en las redes sociales (en TikTok) no porque contenga el famoso medicamento para la diabetes y la pérdida de peso, sino por su efecto saciante. Los usuarios bautizaron así a este tipo de ensaladas porque están diseñadas estratégicamente para mantenerte lleno durante horas, imitando de forma natural uno de los efectos principales del fármaco: la reducción del apetito.

Aquí te contamos todo sobre esta tendencia y cómo prepararla en casa.

¿Por qué se llama ensalada Ozempic?

El Ozempic (semaglutida) actúa, entre otras cosas, ralentizando el vaciado gástrico y enviando señales al cerebro de que estás satisfecho. La ensalada Ozempic busca lograr un efecto similar utilizando la bioquímica de los alimentos.

Al combinar grandes volúmenes de fibra, proteínas magras y grasas saludables, el cuerpo tarda más tiempo en digerir la comida. Esto evita los picos bruscos de azúcar en la sangre y mantiene a raya la grelina (la hormona del hambre) durante horas. Es, en esencia, un hack de saciedad por volumen y nutrientes.

¿En qué consiste? (Los 4 pilares de la saciedad)

Para que una ensalada reciba este apodo, no basta con mezclar lechuga y tomate. Debe cumplir con una estructura específica:

1. Base de fibra alta y crujiente: se suelen usar vegetales densos que requieran masticar mucho (como pepino, col o kale). Masticar más estimula la liberación de hormonas de la saciedad.

2. Proteína magra: es el macronutriente que más sacia. El pollo, el pavo, el atún o los garbanzos son indispensables.

3. Grasas saludables: retrasan el vaciado estomacal. El aguacate, los frutos secos o el aceite de oliva virgen extra son clave.

4. Carbohidratos de digestión lenta: legumbres o granos integrales (como la quinoa) que aportan energía constante sin picos de insulina.

La receta completa: ensalada Ozempic de pepino y garbanzos

Esta versión es una de las más virales debido a su textura, frescura y capacidad para conservarse bien en el refrigerador si deseas hacer comida con antelación.

Ingredientes

Para la base:

  • 1 pepino grande, picado en cubos pequeños (aporta volumen y agua).
  • 1 taza de garbanzos cocidos (fibra y proteína vegetal).
  • 1/2 taza de queso feta desmenuzado (aporta sabor y grasa saciante).
  • 1/4 de taza de cebolla morada, finamente picada.
  • 1/4 de taza de pistachos o semillas de calabaza (para el toque crujiente y grasas buenas).
  • Un puñado de menta o perejil fresco, picado.

Para el aderezo:

  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
  • El jugo de 1 limón grande.
  • 1 diente de ajo, picado finamente o prensado.
  • Sal y pimienta negra al gusto.

Paso a paso

  1. Lava muy bien el pepino. Puedes dejarle la cáscara para obtener más fibra. Corta el pepino, la cebolla y las hierbas frescas.
  2. En un tazón grande, mezcla el pepino, los garbanzos (previamente enjuagados y escurridos), la cebolla morada, el queso feta y las hierbas.
  3. En un frasco pequeño, mezcla el aceite de oliva, el jugo de limón, el ajo, la sal y la pimienta. Agita enérgicamente hasta que emulsione.
  4. Vierte el aderezo sobre la ensalada y mezcla bien para que todos los ingredientes se impregnen. Justo antes de servir, añade pistaches o semillas para que no pierdan su textura crujiente.

Consejo pro: si quieres aumentar aún más el nivel de proteína, puedes añadir 150 gramos de pechuga de pollo a la plancha cortada en cubos o una lata de atún al natural.

La ensalada Ozempic no es un milagro médico, sino nutrición inteligente. Es una excelente alternativa para quienes buscan controlar el peso de manera saludable, mejorando la digestión y evitando los antojos entre comidas gracias al poder real de los alimentos reales.

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Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
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