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Ensaladas veraniegas: 29 recetas para darle frescura, sabor y nutrición a tu plato

Olvídate de la cocina pesada: ideas frescas, combinaciones ganadoras y opciones con proteína para disfrutar del verano bocado a bocado.

Junio 26, 2026 • 
Eloísa Carmona
ensalada de surimi para el verano.jpg

La ensalada de surimi es una de las más populares, deliciosas y sencillas de la temporada.

En pleno verano, las comidas pesadas y los platos humeantes pasan a un segundo plano, cediendo el protagonismo a comidas ligeras, fáciles y refrescantes, y para esto, la reina indiscutible de la temporada es sin duda la ensalada.

Pero si aún la palabra te remite a la típica y aburrida combinación de lechuga e insípidos rodajas de tomate, llegaste al lugar indicado, porque las ensaladas veraniegas de hoy son una explosión de color, texturas y contrastes que demuestran que comer sano puede ser un auténtico placer.

Los ingredientes ideales: la base de la frescura

Ensalada de atún, ensalada de nopales, ensalada de surimi… Para lograr la ensalada perfecta, el secreto está en elegir ingredientes variados y aquellos de temporada que aporten agua, vitaminas y mucho color. Aquí te dejamos algunos básicos:

  • Hojas verdes con personalidad: ve más allá de la lechuga iceberg. Combina lechuga de campo o hierba de los canónigos, arúgula (para un toque picante), espinacas babys o kale masajeado.
  • Frutas hidratantes: ¿sabías que la ensalada de frutas es una de las más populares en las búsquedas de Google? La sandía, el melón, los melocotones a la plancha, el mango y las fresas aportan un contraste dulce-salado irresistible.
  • Crujientes naturales: pepino, rábano, pimiento rojo y zanahoria rallada aportan esa textura crunchy que hace que cada bocado sea divertido.
  • Grasas saludables: una ensalada de aguacate (para dar cremosidad) es una forma segura de acertar, pero las nueces, los piñones o unas semillas de girasol y calabaza tostadas también aportan grasas saludables.

Combinaciones ganadoras con el equilibrio perfecto

Una buena ensalada necesita que todos sus componentes armonicen. Para que tu plato no sea solo una entradita, combina la base vegetal con otros grupos de alimentos:

1. Quesos que contrastan

Los quesos frescos y salados van de maravilla con la dulzura de las frutas veraniegas. Prueba con feta desmigado, mozzarella de búfala, queso de cabra o lascas de parmesano.

2. Carbohidratos complejos

Si quieres transformarla en un plato único que te dé energía para toda la tarde, añade una base de quinoa, cuscús o lentejas de agua. Absorben los aliños de forma espectacular.

El toque del chef: en verano, opta por vinagretas ligeras con base de limón, lima, yogur griego o un buen chorro de aceite de oliva virgen extra con hierbas frescas como la menta y la albahaca.

Proteínas para una comida completa y ligera

Si quieres transformar tus ensaladas en un plato único, saciante y nutritivo que te mantenga con energía sin darte pesadez, la clave está en añadir una buena fuente de proteína. En verano, buscamos opciones que requieran poco cocinado (o ninguno) y que aporten frescura al plato.

Estas son las tres reinas indiscutibles de las ensaladas estivales:

  • Pollo. La opción más versátil. Ya sea pechuga a la plancha marinada con limón y finas hierbas, pollo asado frío que te haya sobrado del día anterior, o tiras desmechadas, aporta una textura fantástica y combina con absolutamente todo.
  • Atún (u otros pescados en conserva). Un clásico del verano que nunca falla. El atún en lata (preferiblemente en aceite de oliva o al natural), la ventresca o los lomos de caballa añaden un toque salino delicioso, ácidos grasos omega-3 y la comodidad de abrir y listo.
  • Surimi. El rey de la practicidad. Con su textura suave y su ligero toque dulce, las barritas de surimi son ideales para trocear en ensaladas frías, aportando un aire marinero instantáneo que combina de maravilla con salsas ligeras a base de yogur o mayonesa.

Alternar entre estas opciones te permitirá disfrutar de platos completos, ligeros y perfectos para llevar a la playa, a la piscina o a la oficina sin aburrirte jamás.

A continuación, te compartimos una selección de combinaciones perfectas, frescas y llenas de sabor para que inspires tus menús de esta temporada:

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