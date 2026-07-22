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Salud y nutrición

Qué comer después de un infarto para proteger tu corazón y cerebro

El riesgo de sufrir un nuevo evento cardiovascular disminuye drásticamente cuando cambias lo que pones en tu plato.

Julio 22, 2026 • 
Eloísa Carmona
alimentos para despues de un infarto.jpg

Revisa la guía esencial de alimentos cardioprotectores y hábitos clave para cuidar tu vida a diario.

La etapa de recuperación después de un infarto al miocardo representa una oportunidad crucial para transformar hábitos y reducir drásticamente el riesgo de un segundo episodio.

La alimentación es una de las herramientas preventivas más potentes: una dieta cardioprotectora ayuda a regular la presión arterial, reducir el colesterol LDL (malo), controlar la glucosa y combatir la inflamación arterial.

Alimentos clave que debes incluir en tu dieta

1. Pescados grasos ricos en Omega-3

El salmón, las sardinas, la caballa, el atún y la trucha son fuentes excepcionales de ácidos grasos Omega-3 (EPA y DHA).

Por qué benefician: ayudan a disminuir los triglicéridos, reducen la inflamación vascular y disminuyen la tendencia de la sangre a formar coágulos peligrosos.

Frecuencia: se recomienda consumirlos al menos 2 a 3 veces por semana.

2. Aceite de oliva extra virgen y grasas saludables

Sustituir las grasas saturadas (mantequilla, manteca) por grasas monoinsaturadas es vital.

  • Aceite de oliva extra virgen: rico en polifenoles y ácido oleico que mejoran la salud del endotelio (la pared interna de los vasos sanguíneos).
  • Aguacate y frutos secos (nueces, almendras): las nueces, en particular, aportan ácido alfa-linolénico (un tipo de Omega-3 vegetal). Una porción diaria (un puñado pequeño, sin sal) mejora el perfil lipídico.

3. Legumbres y cereales integrales

La fibra soluble es una aliada fundamental en la prevención cardiovascular.

  • Avena, cebada, quinoa y arroz integral: la avena contiene betaglucano, una fibra que atrapa el colesterol en el sistema digestivo y facilita su eliminación.
  • Lentejas, garbanzos y frijoles: aportan proteína vegetal, potasio y magnesio sin aportar grasas saturadas, lo que ayuda a mantener estable la presión arterial.

4. Verduras de hoja verde y hortalizas

Espinacas, acelgas, brócoli, col rizada y tomates deben llenar la mitad de tu plato en cada comida.

  • Espinacas y hojas verdes: aportan nitratos naturales que el cuerpo convierte en óxido nítrico, un potente vasodilatador que relaja las arterias y baja la presión arterial.
  • Tomates: son la principal fuente de licopeno, un antioxidante asociado con un menor riesgo de derrame cerebral e infarto.

5. Frutos rojos y frutas ricas en potasio

Arándanos, fresas, frambuesas y moras: contienen antocianinas, antioxidantes que protegen contra el estrés oxidativo y la inflamación de las arterias.

Plátanos, naranjas y melones: su alto contenido de potasio ayuda a contrarrestar los efectos del sodio en la presión arterial.

Alimentos a evitar o reducir al mínimo

  • Carnes rojas grasas, embutidos, salchichas, tocino.
  • Mantequilla, margarina, aceites refritos, grasa de cerdo.
  • Pan blanco, bollería industrial, galletas, harinas refinadas.
  • Quesos curados o muy grasos, nata, yogures azucarados.
  • Refrescos azucarados, jugos ultraprocesados, alcohol.

Hábitos cruciales para complementar la dieta

  • Controla el sodio (sal): la sal en exceso eleva la presión arterial, el principal factor de riesgo para un accidente cerebrovascular (ACV). Sustituye la sal de mesa por hierbas aromáticas, ajo, cebolla en polvo, orégano o limón.
  • Lee las etiquetas de los alimentos: evita productos que contengan grasas trans (aceites parcialmente hidrogenados) o más de 140 mg de sodio por porción.
  • Mantén la hidratación adecuada: el agua ayuda a mantener un volumen sanguíneo adecuado y favorece la función renal.
  • Sigue las indicaciones médicas: la alimentación complementa, pero nunca sustituye, la medicación prescrita por tu cardiólogo (como antiagregantes, estatinas o antihipertensivos).

Si estás tomando medicamentos anticoagulantes (como la warfarina), consulta con tu médico antes de modificar drásticamente tu consumo de verduras de hoja verde ricas en vitamina K.

Las mejores dietas para llevar después de un infarto

Recuerda consultar a tu médico antes de realizar cambios importantes en tu dieta. Estas son algunos de los modelos alimenticios más recomendables para la salud cardiovascular:

  • Dieta mediterránea: centrada en grasas saludables, legumbres, pescado, frijoles y cereales, además de abundantes frutas y verduras frescas. Los lácteos y la carne pueden consumirse con moderación. Consulta esta guía para comenzar a llevar una dieta mediterránea.
  • Dieta Dash: este es un enfoque dietético para detener la hipertensión, centrado también en alimentos de origen vegetal y carnes magras, pero a diferencia de la dieta mediterránea, está diseñada para reducir la presión arterial disminuyendo de forma natural la ingesta de sodio y colesterol, lo que ayuda a promover la salud cardiovascular.
  • Alimentación basada en plantas: una dieta basada en plantas consiste en consumir poca o nada de carne. Se centra en frutas y verduras, así como en cereales, legumbres y otras fuentes de alimentos de origen no animal. Está relacionada no solo con la mejora de la salud cardiovascular, sino también con la reducción del riesgo de cáncer, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2.
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Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
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