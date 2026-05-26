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Recetarios

10 recetas saludables con frutas para controlar el colesterol

Desde desayunos poderosos hasta postres saludables que le van a encantar a tu paladar y a tus arterias.

Mayo 26, 2026 • 
Cocina Fácil
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Las frutas no solo aportan vitaminas, sino que su fibra soluble es una verdadera “esponja” contra el colesterol malo.

Llevar una dieta equilibrada no tiene por qué ser aburrido ni desabrido. Las frutas son aliadas extraordinarias para cuidar la salud cardiovascular gracias a su alto contenido de fibra soluble (como la pectina), antioxidantes y fitoesteroles, componentes que ayudan a reducir la absorción de colesterol malo (LDL) en la sangre.

Aquí tienes 10 ideas de recetas deliciosas, prácticas y llenas de color para consentir a tu paladar mientras proteges tu corazón.

1. Porridge de avena, manzana y canela

La avena y la manzana son el dúo dinámico contra el colesterol. Ambos ingredientes son ricos en fibra soluble, que actúa como una esponja atrapando las grasas en el sistema digestivo.

Cocina la avena integral con agua o leche de almendras sin azúcar. Añade media manzana verde picada en cubos pequeños, una pizca de canela en polvo y un puñado de nueces picadas (que aportan ácidos grasos omega-3).

Consulta aquí la receta completa de Avena con manzana y canela

2. Ensalada refrescante de cítricos y aguacate

El aguacate es una fruta rica en grasas monoinsaturadas (saludables para el corazón), mientras que las naranjas y toronjas aportan vitamina C y flavonoides que evitan la oxidación del colesterol.

Mezcla gajos de naranja y toronja (sin la piel blanca) con láminas de aguacate sobre una cama de espinacas baby. Adereza con un hilo de aceite de oliva virgen extra y unas gotas de limón.

Mira aquí cómo incluir toronja en tus platillos

3. Smoothie atrapa-colesterol de fresas y chía

Las fresas están repletas de antioxidantes y las semillas de chía aportan una dosis masiva de fibra soluble y omega-3, ideales para mejorar el perfil lipídico.

Licúa una taza de fresas frescas (o congeladas) con un vaso de bebida de avena sin azúcar y una cucharada de semillas de chía (previamente hidratadas en agua durante 10 minutos).

4. Peras al horno con jengibre y nueces

Cuando busques un postre reconfortante, las peras son una opción magnífica debido a su alto contenido de pectina, especialmente en la piel.

Corta las peras por la mitad y retira las semillas. Espolvorea un poco de jengibre en polvo, canela y nueces picadas por encima. Hornéalas a 180 °C durante 20 minutos hasta que estén suaves.

5. Ceviche de mango y pepino

Una opción tropical, fresca y ligera. El mango aporta betacarotenos y fibra que benefician la circulación sanguínea.

Pica en cubos mango maduro (pero firme), pepino y cebolla morada. Mezcla todo en un tazón con cilantro picado, jugo de limón fresco y un toque de chile en polvo o jalapeño al gusto.

Nota importante: para obtener el máximo beneficio de las frutas en el control del colesterol, consúmelas enteras o picadas en lugar de hacerlas jugo. Al exprimirlas, se elimina la mayor parte de la fibra y se absorbe el azúcar de forma más rápida.

6. Brochetas de uvas, melón y queso fresco bajo en grasa

Las uvas rojas y moradas contienen resveratrol, un potente antioxidante que protege las paredes arteriales y mejora la salud del corazón.

Intercala en palillos para brocheta cubos de melón, uvas enteras y cubitos de queso panela o queso fresco desnatado. Un snack perfecto para la media tarde.

7. Carpaccio de piña con menta y granada

La piña contiene bromelina, una enzima que ayuda a metabolizar las proteínas y tiene propiedades antiinflamatorias, mientras que la granada es famosa por limpiar las arterias.

Corta la piña en láminas lo más finas posible y distribúyelas en un plato. Decora con hojas de menta fresca picada y un puñado de granos de granada.

8. Yogur natural con arándanos y almendras

Los arándanos son auténticas joyas antioxidantes. Ayudan a elevar el colesterol bueno (HDL) y a disminuir el malo (LDL).

Utiliza una base de yogur griego natural sin azúcar (0% grasa). Agrega una buena cantidad de arándanos frescos y un puñado de almendras fileteadas para darle el toque crujiente.

9. Tostada de kiwi y requesón en pan integral

El kiwi es una de las frutas con mayor densidad de nutrientes y fibra, ideal para regular el tránsito intestinal y arrastrar el colesterol excedente.

Tuesta una rebanada de pan 100% integral. Unta una capa fina de requesón (bajo en grasa) y cubre con rodajas de kiwi fresco. Puedes espolvorear unas semillas de linaza por encima.

Pan tostado con queso cottage y piña para un desayuno alto en proteína

10. Compota casera de ciruela y manzana (sin azúcar)

Las ciruelas, tanto frescas como pasas, son ampliamente conocidas por su fibra soluble, excelente para el control metabólico.

Cocina a fuego lento trozos de ciruela y manzana con un chorrito de agua, una ramita de canela y un trozo de piel de limón. Deja que se reduzca hasta obtener una textura suave y úsala para untar o acompañar tus desayunos.

Cuidar tu corazón puede ser una experiencia sumamente deliciosa. Incorpora estas ideas en tu rutina diaria y complementa tu alimentación con actividad física regular para mantener tu colesterol bajo control de forma natural.

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