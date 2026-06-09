Suscríbete
Síguenos en:
Recetarios

Efecto Lluvia: ¿qué deberías comer? 5 recetas ideales para este clima

La lluvia no solo cambia el paisaje, también altera nuestro cuerpo. Esta es la razón y el menú ideal para sobrevivir a un día gris.

Junio 09, 2026 • 
Cocina Fácil
recetas para dias lluviosos.jpg

¿Sabías que tu cuerpo pide calorías con la lluvia para regular su temperatura?

La temporada de lluvias está aquí y en estos días, apenas empiezan a caer las primeras gotas de lluvia y el cielo se torna gris, la mente activa inmediatamente un chip de antojos. No es una coincidencia ni simple falta de fuerza de voluntad; existe una explicación científica muy clara de por qué la lluvia altera nuestros niveles de hambre y nos impulsa a buscar comida reconfortante.

¿Por qué tenemos antojos lluviosos?

Cuando el clima cambia y se presenta una tormenta o un día nublado, ocurren tres fenómenos principales en nuestro cuerpo y mente:

1. La caída de la serotonina

La producción de serotonina, el neurotransmisor responsable de regular nuestro estado de ánimo y la saciedad, está directamente ligada a la luz solar. Cuando las nubes bloquean el sol, nuestros niveles de serotonina disminuyen. Para compensar este déficit y buscar un estímulo rápido de felicidad, el cerebro nos pide carbohidratos, ya que estos ayudan a liberar dopamina y a elevar la serotonina de forma inmediata.

2. Termorregulación

La lluvia suele venir acompañada de una baja de temperatura. Cuando el ambiente se enfría, el cuerpo debe trabajar más para mantener su temperatura interna ideal. Comer activa la termogénesis inducida por la dieta (el calor que genera el cuerpo al procesar y digerir los nutrientes). Esencialmente, tu organismo te pide calorías para utilizarlas como combustible y calentarse.

3. Psicología y nostalgia del encierro

El sonido de la lluvia invita a bajar el ritmo y quedarse en casa. Al estar resguardados, el cerebro busca confort y activa la memoria afectiva. El olor a tierra mojada nos transporta a recuerdos de la infancia, habitualmente vinculados a comidas caseras preparadas por padres o abuelos.

Comidas ideales para un día de lluvia

Sabiendo que el cuerpo busca calor, energía rápida y texturas reconfortantes, el menú ideal debe balancear ese deseo de apapacho con nutrientes que sostengan la energía por más tiempo (evitando el típico “pico y posterior bajón” de azúcar).

Estas son las mejores opciones clasificadas por su beneficio:

1. Sopas, caldos y estofados

Son la opción número uno porque elevan la temperatura corporal de inmediato y aportan hidratación. El caldo de pollo con verduras, una sopa de lentejas, o una carne en su jugo son grandes opciones.

Tip pro: añadir un toque de especias como jengibre, pimienta o chile estimula los receptores de la boca gracias a compuestos como la capsaicina, lo que engaña al cerebro haciéndole sentir calor y liberando aún más dopamina.

2. Carbohidratos complejos y snacks crujientes

Dado que el cuerpo va a pedir carbohidratos sí o sí, la clave está en elegir opciones que además tengan fibra para que la saciedad dure más tiempo. Las texturas crujientes también generan una respuesta placentera en el cerebro que alivia la ansiedad del encierro.

3. Bebidas calientes e infusiones

Ayudan a mantener las manos calientes y reconfortan el sistema digestivo.

El té verde, infusiones de manzanilla con lavanda (excelentes si la lluvia te genera un poco de ansiedad o melancolía), o chocolate amargo caliente con leche vegetal. El chocolate amargo estimula la producción de endorfinas sin el exceso de azúcar de las versiones comerciales.

Disfrutar de un antojo mientras llueve es un placer natural. La próxima vez que escuches las gotas en la ventana y sientas ganas de correr a la cocina, recuerda que es solo tu biología buscando un poco de calidez.

5 recetas para días lluviosos
La mejor receta de carne en su jugo
La mejor receta de carne en su jugo
Prepara una deliciosa receta mexicana: la carne en su jugo y disfruta del sabor de Jalisco en tu hogar con este exquisito platillo
Enero 27, 2024
 · 
Lizzie Rodríguez
7 recetas con carne molida y queso súper deliciosas
Marzo 20, 2025
La mejor receta de lasaña tradicional en 5 pasos
Mayo 29, 2024
Comida china: cómo hacer pollo agridulce
Octubre 16, 2024
Estofado de chambarete con vino tinto
Octubre 05, 2020

caldos Carbohidratos por qué e da hambre cuando siento frío
Cocina Fácil
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

recetas con fruta para el colesterol.jpg
Recetarios
10 recetas saludables con frutas para controlar el colesterol
Mayo 26, 2026
 · 
Cocina Fácil
frijoles son proteina o carbohidratos.jpg
Salud y nutrición
Frijoles: ¿carbohidrato o proteína? (Y cómo usarlos a tu favor)
Mayo 20, 2026
 · 
Eloísa Carmona
proteina alimentos ademas del huevo 30 recetas.jpg
Recetarios
Las mejores comidas para incluir más proteína en tu dieta diaria: 30 recetas para todo el mes
Mayo 18, 2026
 · 
Eloísa Carmona
comidas frescas mexicanas para el calor .jpg
Recetarios
Comidas frescas para sobrevivir a la ola de calor
Abril 29, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Recetas con verduras de hoja verde para reducir la presion arterial.jpg
Recetarios
Recetas con verduras de hoja verde para reducir la presión arterial
Abril 20, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Reemplazar jitomate en recetas
Recetarios
7 ingredientes que puedes usar en lugar del jitomate en tus recetas
Abril 14, 2026
 · 
Cocina Fácil
Nidos de carne
Recetarios
Pastas con carne molida para salir de apuros cualquier día
Abril 13, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Ensalada de salpicón de pollo
Recetarios
Recetas perfectas para el calor sin mariscos
Abril 09, 2026
 · 
Eloísa Carmona
especias y hierbas para la artritis.jpg
Salud y nutrición
5 hierbas y especias antiinflamatorias que ayudan cuando tienes artritis
El botiquín oculto que tus articulaciones necesitan está en tu alacena.
Junio 08, 2026
 · 
Cocina Fácil
camarones gobernador mejor platillo con camarones del mundo.jpg
Tendencias
Los mejores platillos con camarón son mexicanos, de acuerdo con Taste Atlas
Desde el primerísimo lugar con los Tacos Gobernador, hasta los Camarones al mojo de ajo y el Aguachile.
Junio 04, 2026
 · 
Eloísa Carmona
agua de jamaica con pina para los rinones.jpg
Salud y nutrición
Agua de jamaica con cáscara de piña para los riñones paso a paso
Te compartimos la receta definitiva de esta infusión poderosa, natural y sin azúcar añadida para eliminar toxinas y deshinchar el cuerpo.
Junio 03, 2026
 · 
Eloísa Carmona
snacks para diabeticos.jpg
Salud y nutrición
Los mejores snacks que puedes comer si tienes diabetes
Aquellas colaciones que combinan fibra, proteína y grasas saludables no solo calman el apetito, sino que estabilizan tus niveles de azúcar en sangre y protegen tu salud cardiovascular.
Junio 02, 2026
 · 
Cocina Fácil
frutas que si se pueden comer en ayuno.jpg
Salud y nutrición
Desayunos rápidos: 3 frutas perfectas para comer en ayunas
El secreto está en saber elegir las que son ricas en fibras específicas que tus bacterias buenas aman.
Mayo 29, 2026
 · 
Eloísa Carmona
dieta sin azucar para que sirve.jpg
Salud y nutrición
Dieta sin azúcar: esto es lo que pasa cuando eliminas este ingrediente de tus comidas
El azúcar añadido es un enemigo silencioso. Cuando lo consumes en exceso, tu cuerpo entra en una montaña rusa de picos de insulina e inflamación crónica.
Mayo 28, 2026
 · 
Eloísa Carmona