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Salud y nutrición

Cómo comer arroz y pasta sin disparar tu glucosa

El truco del refrigerador que te ayudará a comer carbohidratos sin miedo.

Julio 27, 2026 • 
Eloísa Carmona
arroz o pasta picos de glucosa.jpg

La retrogradación del almidón es el secreto científico para comer pasta o arroz con un impacto mucho menor en tu insulina.

Existe un mito muy extendido en el mundo de la nutrición: si quieres cuidar tu azúcar en sangre, los carbohidratos como el arroz y la pasta deben quedar prohibidos. Sin embargo, la ciencia moderna nos demuestra que no solo importa qué comes, sino cómo lo preparas.

Si te fascina la pasta o no puedes vivir sin el arroz, hay una excelente noticia: un sencillo cambio en tu rutina de cocina puede transformar estos alimentos para que impacten mucho menos en tus niveles de glucosa e insulina. Todo se reduce a un fascinante proceso químico llamado retrogradación del almidón.

PastaAlfredo_saludable

A bowl of chicken alfredo with vegetables

MSPhotographic/Getty Images/iStockphoto

El secreto molecular: esto es lo que ocurre cuando cocinas, enfrías y recalientas

Para entender este truco, primero debemos mirar qué le pasa al almidón a nivel molecular durante la cocción.

  1. La gelatinización. Cuando cocinas arroz o pasta en agua hirviendo, las estructuras de almidón se hinchan y absorben agua. Se vuelven blandas y muy fáciles de digerir. Al comerlas recién hechas, tu cuerpo rompe rápidamente esas cadenas de glucosa y las absorbe a gran velocidad, lo que genera el famoso pico de glucosa.
  2. La retrogradación. Al guardar ese arroz o pasta en el refrigerador (idealmente entre 4º y 5º C) durante al menos 12 a 24 horas, la magia ocurre. Las moléculas de almidón disueltas comienzan a enfriarse y a reorganizarse en una estructura cristalina mucho más firme y apretada.
  3. El nacimiento del almidón resistente. Esta nueva estructura reorganizada se convierte en almidón resistente tipo 3 (RS3). Se le llama resistente porque resiste la digestión en el estómago y en el intestino delgado.

Así, al recalentar el alimento al día siguiente, la estructura del almidón resistente se mantiene prácticamente intacta. No regresa a su estado original.

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¿Por qué esto beneficia al azúcar en la sangre?

Cuando consumes carbohidratos ricos en almidón resistente, el impacto en tu organismo cambia drásticamente:

  • Menor pico de glucosa e insulina: dado que el intestino delgado no puede descomponer el almidón resistente en glucosa simple, este pasa de largo sin ser absorbido de golpe. La entrada de azúcar al torrente sanguíneo es lenta y sostenida.
  • Actúa como fibra prebiótica: al no digerirse en la primera parte del tubo digestivo, llega intacto al colon. Allí sirve de alimento para las bacterias buenas de tu microbiota (efecto prebiótico).
  • Produce ácidos grasos de cadena corta: las bacterias intestinales fermentan este almidón y producen sustancias como el butirato, que mejora la sensibilidad a la insulina, protege la mucosa intestinal y reduce la inflamación.

Guía paso a paso para aplicar el truco en casa

Transformar tu plato tradicional en una opción mucho más amigable con tu glucosa requiere solo tres pasos:

  1. Cocina como de costumbre: prepara tu arroz o pasta (si es pasta, procura dejarla al dente para potenciar el efecto, esto suele conseguirse si te ciñes al tiempo de cocción recomendado en el empaque).
  2. Enfría en el refrigerador: deja enfriar la comida y guárdala en un recipiente hermético en el refrigerador por un mínimo de 12 horas (24 horas es el punto óptimo).
  3. Recalienta y disfruta: al día siguiente, recalienta tu comida a fuego lento o en microondas. También puedes consumirla fría en ensaladas si lo prefieres.

¿Cuál es la diferencia y el beneficio de la glucosa, fructosa y sacarosa?

arroz

Pequeño cambio, grandes resultados

Aplicar la retrogradación del almidón no convierte al arroz o a la pasta en un vegetal de hoja verde, pero sí cambia por completo su comportamiento metabólico. Es una prueba clara de que la ciencia de los alimentos puede trabajar a nuestro favor sin necesidad de eliminar por completo los platos que más disfrutamos.

La próxima vez que prepares arroz o pasta, cocina una porción extra para el día siguiente. Tu glucosa y tu microbiota te lo agradecerán.

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Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
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