6 alimentos que ayudan a normalizar la tiroides

La tiroides es una pequeña glándula con forma de mariposa ubicada en el cuello, pero no te dejes engañar por su tamaño: es el termostato de tu cuerpo. Controla desde el ritmo de tus latidos cardíacos hasta la velocidad con la que quemas calorías. Cuando se desregula, el cuerpo lo nota de inmediato a través del cansancio, los cambios de peso o el ánimo bajo. Por eso, saber qué alimentos ayudan a normalizar la tiroides es el primer paso para devolverle el equilibrio a tu organismo de forma natural.

Para que esta fábrica hormonal funcione bien no necesitas soluciones mágicas, sino aliados estratégicos en tu plato que le aporten los nutrientes exactos que necesita para estabilizarse.

6 alimentos para el equilibrio tiroideo

Para normalizar la producción de sus hormonas principales (la tiroxina y la triyodotironina), la tiroides requiere tres mosquiteros esenciales: yodo, selenio y zinc. Sin ellos, el sistema se descompensa.



Pescados y mariscos: el mar es la mayor fuente de yodo biodegradable. El bacalao, el atún y las gambas son excepcionales para asegurar que la tiroides tenga la materia prima justa, evitando tanto el déficit como los picos de producción.

el mar es la mayor fuente de yodo biodegradable. El bacalao, el atún y las gambas son excepcionales para asegurar que la tiroides tenga la materia prima justa, evitando tanto el déficit como los picos de producción. Nueces de Brasil: son las reinas absolutas del selenio. Este mineral actúa como un interruptor que activa y regula las hormonas tiroideas para que el cuerpo pueda usarlas correctamente. Con solo comer dos o tres nueces de Brasil al día, cubres el 100% de tus necesidades de selenio.

son las reinas absolutas del selenio. Este mineral actúa como un que activa y regula las hormonas tiroideas para que el cuerpo pueda usarlas correctamente. Con solo comer dos o tres nueces de Brasil al día, cubres el 100% de tus necesidades de selenio. Huevos: contienen un combo perfecto para la estabilidad. La yema es rica en yodo y selenio, mientras que la clara aporta proteínas de alta calidad, esenciales para el transporte y la distribución de las hormonas en la sangre.

contienen un combo perfecto para la estabilidad. La yema es rica en yodo y selenio, mientras que la clara aporta proteínas de alta calidad, esenciales para el transporte y la distribución de las hormonas en la sangre. Carne de vacuno y pollo: son fuentes magníficas de zinc y de un aminoácido llamado tirosina, que se une al yodo para formar la base estructural de las hormonas, ayudando a normalizar sus niveles.

son fuentes magníficas de zinc y de un aminoácido llamado que se une al yodo para formar la base estructural de las hormonas, ayudando a normalizar sus niveles. Semillas de calabaza: una opción vegetal excelente y cargada de zinc, ideal para mejorar la conversión de la hormona $T_4$ (inactiva) a la versión $T_3$ (activa), logrando un metabolismo más eficiente.

Ejemplos de comidas para normalizar tu tiroides

Llevar estos nutrientes reguladores a tu día a día es mucho más sencillo y apetecible de lo que imaginas. Aquí tienes tres propuestas de platos equilibrados:

Desayuno. Revuelto de mar y tierra

Saltea un puñado de espinacas frescas en una sartén con un toque de aceite de oliva. Añade dos huevos enteros batidos y unos 50 gramos de salmón ahumado en trozos. Acompáñalo con una rebanada de pan integral de masa madre y, como toque final, pica dos nueces de Brasil y espolvoréalas por encima.

El beneficio regulador: obtienes yodo y selenio del huevo y el salmón, grasas saludables para desinflamar el organismo y la dosis exacta de selenio que estimula la normalización hormonal gracias a las nueces.

Almuerzo. Bowl de pollo y semillas

Prepara una base de quinoa cocida. Añade pechuga de pollo a la plancha cortada en tiras, medio aguacate en rodajas y unos tomates cherry. Corona el plato con dos cucharadas soperas de semillas de calabaza tostadas y un aderezo de limón y un chorrito de aceite de oliva.

El beneficio regulador: el pollo aporta la tirosina necesaria para estabilizar la construcción de hormonas, mientras que las semillas de calabaza disparan tus niveles de zinc, asegurando que tu cuerpo aproveche esa energía sin altibajos.

Cena. Cama de hortalizas con bacalao al horno

Coloca en una bandeja para el horno una base de calabacín, cebolla y pimientos en rodajas. Encima, dispón un lomo de bacalao fresco. Añade un chorrito de vino blanco, ajo picado y perejil, y hornéalo durante 15 minutos a 180 °C. Puedes acompañarlo con una taza de puré de papa natural.

El beneficio regulador: el bacalao aporta un yodo limpio que la tiroides asimila con facilidad para regular su ritmo. Al combinarlo con vegetales ligeros, garantizas una digestión óptima y un descanso reparador, algo vital ya que la tiroides aprovecha las horas de sueño para restaurar su equilibrio.

