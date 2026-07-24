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Huevos ozempic

Julio 24, 2026
Eloísa Carmona
  • Tiempo:
    0:10
  • Dificultad:
    Baja
desayuno ozempic con huevo.jpg
Esta receta no solo te ayudará con tu dieta, sino que eleva unos simples huevos de desayuno a nivel de restaurante en menos de 10 minutos.

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 30 gramos queso parmesano
  • 1 puñado espinacas
  • 1 cucharada mantequilla
  • al gusto sal y pimienta

Preparación

  1. Acomoda las lajas de parmesano sobre la mantequilla.
  2. Agrega el puñado de espinacas frescas directamente sobre o entre el queso.
  3. Deja que el queso comience a fundirse y las espinacas a reducir su tamaño suavemente (unos 45 a 60 segundos).
  4. Rompe los 3 huevos con cuidado justo encima de la cama de espinacas y lajas de parmesano derretido.
  5. Reduce el fuego a medio-bajo y sazona las yemas con la pimienta negra y la pizca de sal.
  6. Tapa la sartén de 2 a 3 minutos. El vapor cocinará las claras perfectamente y marchitará por completo las espinacas, mientras abajo las lajas de queso forman una costra dorada y crujiente.
  7. Desliza una espátula por debajo para despegar la costra. Pasa los huevos a tu plato (puedes acompañar con pan de masa madre o aguacate) y decora con cebollín o hojuelas de chile seco.

¡El internet lo ha vuelto a hacer! Seguro has visto pasar por tus redes sociales la famosa receta de los Ozempic Eggs (huevos estilo Ozempic). Con un nombre tan llamativo, es normal preguntarse si realmente estamos ante un platillo milagroso o simplemente ante otra tendencia pasajera.

Aquí te contamos la verdad detrás del mito y te enseñamos a preparar nuestra versión: rápida, deliciosa y perfecta para iniciar el día con energía.

La ciencia detrás del platillo: ¿realmente funciona como el medicamento?

Seamos claros desde el principio: no, los huevos no funcionan exactamente como el fármaco.

El Ozempic es un medicamento que imita la hormona GLP-1 para reducir el apetito y ralentizar el vaciado gástrico Un plato de huevos no va a sustituir un tratamiento médico, pero sí trabaja a favor de tu biología natural.

Cuando consumes una comida rica en proteínas de alta calidad y grasas saludables (como los huevos y el queso parmesano), tu propio sistema digestivo estimula la liberación de sus hormonas naturales de saciedad, entre ellas la GLP-1, PYY y CCK.

Sin trucos ni magia. Es solo comida real trabajando con la biología de tu cuerpo para ayudarte a sentirte satisfecho por más tiempo y evitar los antojos a media mañana.

Un combo de nutrientes perfecto

  • Huevos: son uno de los alimentos más densos en nutrientes del planeta. Aportan proteína de alto valor biológico, grasas saludables, colina (clave para la salud cerebral), selenio y vitaminas A, D, E y B12.
  • Queso parmesano: no solo añade un sabor umami increíble, sino que suma una dosis extra de proteína y calcio, además de crear una costra crujiente irresistible.
  • Espinacas: añaden fibra, hierro, antioxidantes y un toque fresco de volumen que ayuda a la digestión sin sumar calorías vacías.

¡Un desayuno rápido, saciante y lleno de nutrición real!

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Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
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