30 recetas de pay de queso fáciles para consentir tu paladar

¿Quién le dice no a una deliciosa rebanada de pay de queso? Hoy te traemos las recetas más deliciosas para disfrutarlas en casa.

No dejes de probar las mejores recetas de pay de queso fáciles para consentir tu paladar. Conoce las recetas que tenemos y decídete por la que más se te antoje.

¿Cuánto sabes de este postre que tantas veces has disfrutado? La historia del pay de queso o cheesecake no tiene su origen en Estados Unidos como lo imaginabas.

Para llegar al postre como actual, tuvo que pasar por una serie cambios y muchos fueron los chefs que contribuyeron en su transformación.

Todo parece indicar que el origen del pay de queso se remonta 4000 años antes de la época actual, en una isla griega Samos.

Quizá pudiste pensar que por su exquisitez, este postre iba ser atribuido a la cocina francesa, pero no, Grecia fue la que aportó este postre al mundo.

De acuerdo con la historia, se dice que Ateneo fue quien por primera vez escribió la receta del pay de queso especificando ingredientes y procedimiento.

¿Por qué el queso crema no puede faltar en el pay de queso?

Increíble pay de queso Philadelphia y limón Cocina Fácil

Los mejores descubrimientos son aquellos que no esperas, ¿no crees?

Así le ocurrió a un fabricante de quesos en New York, quien al tratar de crear un queso francés preparó un queso mucho más suave, cremoso y rico, el cual más tarde lo comercializó envuelto de papel aluminio dando vida al queso Philadelphia cream.

A raíz de este descubrimiento el queso crema pasa a ser parte importante de la lista de ingredientes para preparar un pay.

Más adelante, en el año de 1928, la pequeña compañía de este fabricante de quesos fue adquirida por Queso Kraft quien hasta la fecha distribuye la marca.

¿Por qué es tan famoso el cheesecake New York?

Se dice que a inicios del siglo XX, en cada cafetería de New York era muy común ir a comer una rebanada de pay acompañada de un café caliente pero, ¿quién fue el culpable de que esto pasara?

Arnold Reuben, un joven alemán fue el causante del furor del cheesecake.

Se dice que, después de llegar a América y probar la tarta de queso, no descansó hasta crear su propia versión, dando como resultado el famoso cheesecake New York.

¿Ya lo conoces y lo has probado? En Cocina Fácil tenemos la mejor receta.

Ahora que sabes un poco más sobre este postre que seguramente te encanta, sigue leyendo y conoce las recetas de comida que en Cocina Fácil tenemos para ti.

