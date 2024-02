¿Comer carnitas de cerdo es bueno o malo para la salud?

Las carnitas de cerdo son uno de los antojitos mexicanos más populares y que frecuentemente están presentes en las reuniones familiares, pero, ¿qué tan bueno es para la salud este platillo? Aquí te lo contamos.

Las carnitas de cerdo son trozos de carne de cerdo fritos en su propia manteca, y se le considera un platillo con gran aceptación por su sabor y suavidad. Las carnitas se pueden preparar con cualquier parte del cerdo, a las distintas zonas se les conoce como maciza, chamorro, buche, nana, costilla, y a la piel que se fríe hasta que queda crujiente o a veces suave, se le llama cuero, el cual también es una parte muy importante entre sus consumidores.

Propiedades de la carne de cerdo

Debes saber que la carne de cerdo aporta poca cantidad de grasa y no es dañina como muchos podrían pensar, por el contrario tiene propiedades nutricionales, asegura el Consejo Mexicano de la carne. Esta carne es fuente importante de proteínas, aminoácidos y minerales; además, según el COMECA, dio a conocer que está demostrado que la grasa de cerdo es mejor en comparación con la de otras como la de res y cordero ya es la más insaturada y, por lo tanto, la más benéfica para el organismo, porque no aumenta los niveles de colesterol malo.

¿Qué tan saludables son las carnitas?

Sin embargo, para que la carne de cerdo conserve los nutrientes y propiedades es muy importante cuidar la manera en la que se prepara, pues de esto dependerán factores como el aporte calórico y de grasa.

Y es que las carnitas, a pesar de estar hechas de carne de cerdo, tienen un aporte de grasa muy alto, por ejemplo, un taco de este platillo contiene 241 calorías aproximadamente, de las cuales el 36% son carbohidratos, el 38% grasas y el 26% proteínas, según My Fitness Pal, por lo que su consumo no se recomienda más que de forma ocasional, no más de dos raciones (200 a 250 gramos).