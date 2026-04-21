Dos aceites clave para la salud cardiovascular (y un aliado inesperado)

Durante décadas, nos dijeron que para cuidar el corazón debíamos alejarnos de las grasas. Sin embargo, la ciencia moderna ha cambiado el enfoque: el verdadero enemigo no es la grasa per se, sino la inflamación crónica de bajo grado.

Sí, la inflamación es la chispa que convierte el colesterol en una placa peligrosa dentro de tus arterias. Por ello, elegir las grasas adecuadas no solo es cuestión de calorías, sino de elegir mensajeros químicos que le digan a tu cuerpo que apague el fuego inflamatorio.

1. Aceite de Oliva Extra Virgen (AOVE)

El aceite de oliva extra virgen es el rey indiscutible de la dieta mediterránea y el mejor amigo de tu endotelio (la capa interna de tus arterias).



Rico en ácido oleico: una grasa monoinsaturada que ayuda a reducir los niveles de LDL (colesterol malo) sin bajar el HDL (colesterol bueno).

una grasa monoinsaturada que ayuda a reducir los niveles de LDL (colesterol malo) sin bajar el HDL (colesterol bueno). Polifenoles antinflamatorios: contiene oleocantal, un compuesto natural con efectos similares al ibuprofeno, que inhibe las enzimas inflamatorias en el organismo.

contiene un compuesto natural con efectos similares al ibuprofeno, que inhibe las enzimas inflamatorias en el organismo. Protección contra la oxidación: sus antioxidantes evitan que el colesterol se oxide, impidiendo que se pegue a las paredes arteriales.

Si quieres un corazón sano, necesitas aceites que no se oxiden y que calmen a tu sistema inmune, como el aceite de coco, un impulsor metabólico.

2. Aceite de coco

A diferencia de las grasas animales procesadas, el aceite de coco es una grasa saturada de origen vegetal con una estructura química única.



Triglicéridos de cadena media (TCM): estos se metabolizan rápidamente en el hígado para producir energía, en lugar de almacenarse como grasa.

estos se metabolizan rápidamente en el hígado para producir energía, en lugar de almacenarse como grasa. Ácido láurico: posee propiedades antimicrobianas y antifúngicas que ayudan a reducir la carga patógena en el intestino. Un intestino sano es igual a menos inflamación sistémica.

posee propiedades antimicrobianas y antifúngicas que ayudan a reducir la carga patógena en el intestino. Un intestino sano es igual a menos inflamación sistémica. Resistencia al calor: es ideal para cocinar a altas temperaturas, ya que no se oxida fácilmente, evitando la formación de radicales libres inflamatorios que dañan el corazón.

La grasa que rompe mitos: manteca de cerdo

Podría sonar contradictorio para la sabiduría convencional, pero la manteca de cerdo de buena calidad (de animales criados al aire libre y alimentados de forma natural) es una opción excelente para la salud cardiovascular por varias razones:



Perfil de grasas equilibrado: alrededor del 45% de su composición es ácido oleico, el mismo componente saludable que tiene el aceite de oliva. Punto de humo elevado: es una de las grasas más estables para freír o saltear. Cuando un aceite vegetal inestable se quema, genera compuestos tóxicos e inflamatorios; la manteca, en cambio, mantiene su integridad molecular. Vitamina D: si el cerdo fue criado al sol, su grasa es una de las fuentes naturales más ricas en Vitamina D, la cual es crucial para regular la presión arterial y la respuesta inmune.

La clave está en la calidad. La manteca industrial de supermercado suele estar hidrogenada y llena de aditivos, lo que anula sus beneficios. Busca siempre manteca artesanal o de fuentes de pastoreo.

Para proteger tu corazón, deja de contar solo gramos de grasa y empieza a poner atención en la calidad de la misma. Al integrar aceite de oliva extra virgen, aceite de coco y manteca de calidad en tu cocina, no solo estarás mejorando el sabor de tus platos, sino que estarás construyendo un escudo contra la inflamación, el verdadero origen de las enfermedades cardiovasculares.