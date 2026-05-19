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Las frituras altas en sodio y grasas que la Profeco recomienda evitar

El 70% de los niños en edad escolar las consumen y, junto al sedentarismo, es una de las causas de obesidad en el país.

Mayo 19, 2026 • 
Cocina Fácil
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¿Sabías que una pequeña bolsa de papas aporta una cuarta parte de las calorías que necesitas al día?

Crujientes, picositas y con ese toque de limón que a casi todos nos encanta; las botanas fritas, ya sean de maíz o de harina, son sumamente populares en nuestro país. Son el invitado indiscutible de las fiestas, los partidos de fútbol y los antojos de media tarde. Sin embargo, detrás de ese delicioso sabor se esconde un perfil nutricional que ha encendido las alarmas de las autoridades de salud y del consumidor.

El consumo de botanas en México

Para entender la magnitud de nuestro amor por las frituras, basta con mirar los datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). En un estudio realizado en 2018, se revelaron las marcadas preferencias de los mexicanos al momento de botanear:

  • 58% prefiere las botanas hechas a base de maíz.
  • 29% se inclina por las clásicas papas fritas.
  • 4% elige las opciones elaboradas con harina.

El verdadero problema no es solo que los adultos cedan ante el antojo, sino que este hábito se ha arraigado profundamente en las infancias. De acuerdo con el mismo estudio de la Profeco, el 70% de los niños en edad escolar consumen estas botanas de manera regular.

Esta alarmante cifra, sumada a la creciente falta de actividad física y al sedentarismo actual, tiene una correlación directa con los altos índices de sobrepeso y obesidad infantil que enfrenta el país.

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Las 10 frituras más dañinas, según la Profeco

El sodio en este tipo de botanas varía entre las marcas, pero puede ir de 492 mg/100 g hasta 2,906 mg/100 g. La recomendación de ingesta de sodio está limitada a 5 g diarios, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que equivalen a 2,000 mg de sodio.

Así, este tipo de frituras se consideran alimentos con cantidad elevada de sodio, pues muchos de ellos contienen más de 500 mg por cada 100 g de alimento.

Entre los que Profeco señala por su alto contenido de sodio se encuentran:

  • Takis Originales: 2,542 mg de sodio por porción
  • Runners: 2,164 mg
  • Cheetos Torciditos: 1,600 mg
  • Totis Donitas: 1,479 mg
  • Qué Totis: 1,418 mg
  • Quesabritas: 1,289 mg
  • Fritos: 1,250 mg
  • Susalia Horneadas: 1,062 mg
  • Doritos Nachos: 1,004 mg
  • Churrumais: 979 mg

Los niveles de sodio que tienen estas botanas en una sola bolsa son suficientes para cubrir y hasta superan la cantidad máxima de consumo diario sugerida por la OMS.

El impacto calórico: mucha energía, pocos nutrientes

Uno de los puntos más críticos señalados por la Profeco es el excesivo contenido calórico de este tipo de productos. Consumir una pequeña bolsa de frituras aporta una cantidad de energía desproporcionada para el nulo valor nutricional que ofrece.

El dato: el contenido calórico de estas botanas va desde las 462 hasta las 573 kilocalorías por cada 100 gramos de producto.

Para poner esto en perspectiva, esa cantidad proviene principalmente de grasas saturadas y carbohidratos refinados, y representa una cuarta parte (25%) de las 2,000 kilocalorías que un adulto promedio debe consumir al día. En el caso de los niños, este porcentaje es aún más invasivo y dañino para su requerimiento diario.

Alto sodio y grasas: los enemigos silenciosos

Además de las calorías, el verdadero peligro de las marcas que la Profeco recomienda evitar radica en sus niveles de sodio y grasas trans o saturadas. El sodio en exceso está directamente relacionado con el desarrollo de hipertensión arterial y problemas cardiovasculares a mediano y largo plazo.

Debido a esto, la Profeco insiste en revisar detenidamente los sellos de advertencia en los empaques (“EXCESO CALORÍAS”, “EXCESO SODIO”, “EXCESO GRASAS SATURADAS”) antes de llevarlos a casa.

Recomendaciones para el consumidor

  • Modera las porciones. Si vas a consumirlas, evita comer directamente de la bolsa; sirve una porción pequeña en un plato.
  • Busca alternativas saludables. Sustituye las frituras por opciones horneadas, palomitas naturales hechas en casa, o botanas vegetales como jícama, pepino y zanahoria con limón y chile en polvo.
  • Fomenta el agua natural. Evita acompañar estas botanas con refrescos o jugos azucarados, ya que estarías duplicando o triplicando la ingesta calórica de una sola sentada.

Mantenerse informados y ser conscientes de lo que compramos es el primer paso para proteger la salud de nuestras familias y revertir las alarmantes cifras de obesidad en México.

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