Suscríbete
Síguenos en:
Salud y nutrición

3 tipos de vegetales bajos en carbohidratos para bajar de peso

Descubre cómo los vegetales de alto contenido de agua y los hongos pueden ser tus mejores aliados para perder peso sin pasar hambre.

Abril 27, 2026 • 
Eloísa Carmona
vegetales para bajar de peso.jpg

No todos los vegetales son iguales. Si quieres ver resultados, apuesta por el agua y la fibra.

A menudo, cuando decidimos embarcarnos en un viaje de pérdida de peso o iniciar un régimen como la dieta keto, cometemos el error de pensar solo en las proteínas y grasas. Sin embargo, el verdadero secreto de una alimentación sostenible y saludable reside en el reino vegetal.

Incluso en planes estrictos donde se busca mantener una ingesta de 50 gramos de carbohidratos netos al día, los vegetales son innegociables. No solo aportan volumen a tus platos, sino que son la fuente principal de fibra, fitonutrientes y antioxidantes esenciales para que tu metabolismo funcione a la perfección.

El poder de la hidratación: vegetales con alto contenido de agua

Si tu objetivo principal es reducir tallas, la regla de oro es priorizar los vegetales con alto contenido de agua. Estos suelen ser no almidonados, lo que se traduce en una densidad calórica bajísima y un impacto mínimo en tus niveles de glucosa.

Aquí te presentamos las mejores opciones para incluir en tu día a día:

1. Verduras de hoja verde y tallo

Son prácticamente libres debido a su ínfimo contenido de carbohidratos y su alta densidad nutricional.

  • Espinacas y acelgas: ricas en hierro y magnesio.
  • Apio y espárragos: con un efecto diurético natural y mucha fibra.
Recetas con acelgas
At&#xFA;n con acelgas
Atún con acelgas
Marzo 20, 2017
 · 
Josselin Melara
Crema de acelgas
Crema de acelgas
Abril 12, 2015
 · 
Josselin Melara
Quiche de acelga
Quiche de acelga
Octubre 15, 2020
 · 
Josselin Melara
Papas rellenas de acelgas
Papas rellenas de acelgas
Enero 12, 2015
 · 
Josselin Melara
canelones rellenos de acelgas
Canelones rellenos de acelgas
Diciembre 09, 2022
 · 
Josselin Melara
Acelgas con camarones a la crema
Acelgas con camarones a la crema
Diciembre 01, 2014
 · 
Josselin Melara
Cerdo con acelgas y frutas
Cerdo con acelgas y frutas
Septiembre 05, 2016
 · 
Josselin Melara
carne con acelgas y lentejas
Carne con acelgas y lentejas
Noviembre 21, 2019
 · 
Josselin Melara
Acelgas cocidas con esp&#xE1;rragos y papas
Acelgas cocidas con espárragos y papas
Diciembre 05, 2017
 · 
Josselin Melara
Acelgas con papa y cebolla caramelizadas
Acelgas con papa y cebolla caramelizadas
Agosto 08, 2016
 · 
Josselin Melara
Lomo con acelgas en salsa morita
Lomo con acelgas en salsa morita
Abril 14, 2016
 · 
Josselin Melara
Recetas con acelgas
Acelgas salteadas con ajo y nuez
Octubre 19, 2020
 · 
Josselin Melara

2. Crucíferas y opciones refrescantes

Ideales para dar estructura y saciedad a tus comidas sin sumar calorías vacías.

  • Brócoli y coliflor: versátiles y llenos de vitamina C.
  • Pepino: es casi en su totalidad agua, lo que lo convierte en la base perfecta para ensaladas hidratantes.
  • Rábano: aporta un toque picante y crujiente con poquísimos carbohidratos.
  • Jícama: una opción excepcional por su contenido de inulina (fibra prebiótica), ideal para snacks si se cuida la porción.

3. Joyas de la alacena y el bosque

  • Palmitos: un aliado gourmet muy bajo en carbohidratos y rico en potasio.
  • Hongos (champiñones, setas, portobello): sabemos que no son vegetales, pero los cocinamos como tales y son fundamentales en dietas de pérdida de peso por su sabor umami y su capacidad para sustituir la textura de la carne con un aporte calórico mínimo.
Recetas de champiñones

Deliciosas recetas de champiñones para toda la familia

Crema de cilantro con champiñones
Crema de cilantro con champiñones
Esta crema tiene un toque diferente si le agregas champiñones, checa la receta fácil aquí.
Agosto 29, 2018
 · 
Josselin Melara
caldo-de-hongos-mixto.jpg
Cómo hacer un caldo de hongos mixto
Agosto 09, 2022
 · 
Josselin Melara
como hacer quesadillas de champiñones
Como hacer quesadillas de champiñones con huitlacoche
Agosto 05, 2022
 · 
Josselin Melara
queso con champiñones
Queso fundido con champiñones, hongos y setas
Marzo 05, 2020
 · 
Josselin Melara
Brochetas de champiñones
Brochetas de champiñones y ajo balsámico a la parrilla
Junio 06, 2019
 · 
Josselin Melara
Tamal de champiñón con guajillo
Tamal de champiñón con guajillo
Septiembre 06, 2021
 · 
Josselin Melara
Quiche receta con carne molida
Quiche: receta con carne molida y champiñones
Sigue paso a paso esta rica receta francesa de quiche de carne molida
Noviembre 09, 2020
 · 
Josselin Melara
Ensalada de fusilli con champiñones
Ensalada de fusilli con champiñones
Junio 06, 2019
 · 
Josselin Melara
empanadas de champiñones
Empanadas de champiñones
Unas empanadas nutritivas y con un sabor inigualable, los champiñones le dan un mega plus.45
Septiembre 26, 2019
 · 
Cocina Fácil
receta de risotto con champiñones y almendras
Receta de risotto con champiñones y almendras
Un plato completo para una cena o comida en la que debes quedar bien.
Enero 08, 2020
 · 
Josselin Melara
pasta-con-champinones-y-cebolla-caramelizada100x560
Pasta con champiñones y cebolla caramelizada
Junio 12, 2018
 · 
Josselin Melara
papa rellena de champinones
Papa rellena de champiñones
Mayo 12, 2021
 · 
Josselin Melara
spaghetti-con-champinones.jpg
Spaghetti con champiñones, elote y germinado de alfalfa
Si quieres preparar algo diferente para tu comida o cena y sorprender a tu pareja, prueba con esta receta de spaghetti con champiñones, elote y germinado de alfalfa.
Febrero 14, 2023
 · 
Josselin Melara
crema-de-champinones
Crema de champiñones
Julio 17, 2017
 · 
Josselin Melara
Champiñón
Champiñón relleno de queso de cabra y nuez
Junio 06, 2019
 · 
Josselin Melara
Champiñones con espinaca y ajo
Champiñones con espinaca y ajo
Noviembre 06, 2018
 · 
Cocina Fácil
Rollitos de pollo en salsa de champiñones
Rollitos de pollo en salsa de champiñones
Para darle un giro a las recetas de pechuga de pollo, prepara estos rollitos de pollo salsa de champiñón
Mayo 25, 2022
 · 
Josselin Melara
tacos de lechuga vegetarianos
Tacos de lechuga vegetarianos con champiñones
Diciembre 26, 2019
 · 
Josselin Melara
Chalupas de Guerrero con champíñones y guajillo
Chalupas de Guerrero con champiñones y chile guajillo
Septiembre 25, 2020
 · 
Josselin Melara
Carpaccio de champiñones
Carpaccio de champiñones: receta de MasterChef Celebrity
Octubre 18, 2022
 · 
Josselin Melara
tamal de champiñones
Tamales de champiñones
Septiembre 09, 2021
 · 
Josselin Melara
ravioles-en-salsa-de-queso-con-champinones.jpg
Ravioles en salsa de queso con champiñones fritos
Una exquisita receta fácil para preparar ravioles y conquistar cualquier corazón
Julio 11, 2019
 · 
Cocina Fácil
Ceviche de champiñones vegano
Ceviche de champiñones vegano
Este ceviche es ideal para días de calor y muy práctico para quien no coma pescado.
Junio 06, 2019
 · 
Josselin Melara
Espagueti con champiñones y jitomate
Espagueti con champiñones y jitomate
Julio 09, 2020
 · 
Cocina Fácil
Tamales con champiñones
Tamales con champiñones
Septiembre 07, 2021
 · 
Cocina Fácil
milanesitas de res
Milanesas de res con champiñones a la crema
Julio 04, 2019
 · 
Cocina Fácil

¿Qué pasa con los vegetales con almidón?

Es un mito común pensar que vegetales como las papas, el camote o la calabaza están estrictamente prohibidos. Estos alimentos tienen un menor contenido de agua y una mayor concentración de energía en forma de almidón.

La clave no es la eliminación, sino la moderación. Si decides incluirlos, simplemente debes ser más consciente de las porciones. Mientras que puedes comer varias tazas de espinacas o pepino sin preocupación, media taza de papa podría ocupar una parte significativa de tus 50 gramos de carbohidratos diarios.

Ejemplos y beneficio clave

  • Hídricos y ligeros - Pepino, rábano, apio - Hidratación máxima y volumen.
  • Fibra y estructura - Brócoli, espárragos, jícama - Saciedad prolongada.
  • Proteína vegetal/fúngica - Hongos, espinacas - Nutrientes esenciales y sabor.
  • Almidonados - Papas, camote - Energía (consumir con moderación).

Al elegir vegetales y hongos coloridos y variados, no solo estás cuidando tu peso, sino que estás blindando tu salud con una farmacia natural de nutrientes. ¡Llena tu plato de colores y deja que la fibra haga el trabajo por ti!

alimentos para bajar de peso cómo bajar de peso vegetales saludables
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

alimentos para arterias tapadas.jpg
Salud y nutrición
10 alimentos que ayudan a evitar las arterias tapadas
Abril 23, 2026
 · 
Eloísa Carmona
proteina que no es carne.jpg
Salud y nutrición
7 vegetales altos en proteína para mantenerte lleno durante el día
Abril 22, 2026
 · 
Eloísa Carmona
mejores aceites para salud cardiovascular.jpg
Salud y nutrición
Dos aceites clave para la salud cardiovascular (y un aliado inesperado)
Abril 21, 2026
 · 
Eloísa Carmona
dieta para bajar trigliceridos altos.jpg
Salud y nutrición
Esto es lo que tienes que comer para bajar los triglicéridos en 5 días
Abril 17, 2026
 · 
Cocina Fácil
ia para bajar de peso.jpg
Salud y nutrición
Inteligencia Artificial para bajar de peso: ¿cómo puede ayudarte?
Abril 16, 2026
 · 
Cocina Fácil
aftas bucales que comer.jpg
Salud y nutrición
¿Úlceras en la boca? Estos alimentos podrían estar provocándolas
Abril 14, 2026
 · 
Eloísa Carmona
mejores frutas con proteina.jpg
Salud y nutrición
8 frutas para añadir proteína en tu dieta
Abril 08, 2026
 · 
Eloísa Carmona
alimentos que dan energia.jpg
Salud y nutrición
6 alimentos que te dan más energía que una segunda taza de café
Abril 07, 2026
 · 
Eloísa Carmona
cafe con bicarbonato.jpg
Tips de Cocina
Cómo usar restos de café con bicarbonato para limpiar ollas
Antes de que terminen en la basura, dales una segunda vida como el limpiador más potente de tu cocina.
Abril 24, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Martes y miércoles de ofertas en frutas y verduras 21 y 22 de abril 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 21 y 22 de abril de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Abril 21, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Recetas con verduras de hoja verde para reducir la presion arterial.jpg
Recetarios
Recetas con verduras de hoja verde para reducir la presión arterial
Aprende a sacarles el máximo provecho con estas técnicas de cocción y recetas que tu corazón te agradecerá.
Abril 20, 2026
 · 
Eloísa Carmona
hoy soy el chef participantes segunda temporada.jpg
Tendencias
Así fue el estreno de la segunda temporada de Hoy Soy el Chef
Regresa el reality y estos son los participantes.
Abril 20, 2026
 · 
Eloísa Carmona
precio de la tortilla de maiz 2026.jpg
Tendencias
¿Subirá o no subirá el precio de la tortilla?
Los detalles detrás de esta posible subida de $2 a $4 pesos.
Abril 15, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Martimiércoles de ofertas en el súper este 14 y 15 de abril 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 14 y 15 de abril de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Abril 14, 2026
 · 
EloÍsa Duecker