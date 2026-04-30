Cómo usar la canela para controlar la glucosa si tienes prediabetes

En México, aproximadamente el 22.1% de los adultos (alrededor de 1 de cada 5) han sido diagnosticados con prediabetes, una condición metabólica en la que los niveles de glucosa en sangre son más altos de lo normal. De entre las alternativas accesibles y eficaces para poder controlar la glucosa, la canela es una de las más efectivas y estudiadas.

De hecho, una investigación de 2024 liderada por el Centro de Nutrición Humana de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), ha puesto bajo la lupa los beneficios de esta especia en personas con prediabetes y obesidad.

¿Qué es la prediabetes y cómo nos afecta?

La prediabetes es una condición metabólica en la que los niveles de glucosa en sangre son más altos de lo normal, pero aún no lo suficientemente elevados para ser diagnosticados como diabetes tipo 2. Es, esencialmente, una señal de advertencia del cuerpo.

¿Cuáles son los síntomas de la prediabetes?

A diferencia de otras condiciones, la prediabetes suele ser asintomática. Muchas personas viven con ella durante años sin saberlo. Sin embargo, en algunos casos pueden aparecer señales sutiles como:



Aumento de la sed.

Necesidad frecuente de orinar.

Fatiga inusual.

Visión borrosa.

Oscurecimiento de la piel en áreas como el cuello o las axilas (acantosis nigricans).

¿Cómo funciona la canela en el control de la glucosa?

El estudio se centró en un grupo demográfico específico: 18 adultos con obesidad y prediabetes, con una edad media de 51 años. El objetivo era determinar si el consumo diario de canela podía marcar una diferencia real en su perfil glucémico.

El experimento no consistió simplemente en añadir canela al café de forma esporádica. Se llevó a cabo bajo condiciones controladas y durante cuatro semanas, los participantes divididos en dos grupos consumieron durante el desayuno y la cena 4 gramos canela C. burmannii (conocida como canela indonesia) encapsulada o un placebo durante cuatro semanas.

Resultados: glucosa y microbiota

Los investigadores concluyeron que la canela puede contribuir a un mejor control de la glucosa cuando se integra en la dieta de personas con prediabetes relacionada con la obesidad.

Uno de los puntos más fascinantes del estudio fue el impacto en el microbioma. El consumo de canela alteró la composición bacteriana de los participantes:

1. Reducción de bacterias: se detectó una menor presencia de Terrisporobacter y Dialister.

2. Aumento de bacterias: se registró un incremento en Methanobrevibacter.

Aunque este análisis no confirmó si estos cambios bacterianos son la causa directa del control de la glucosa, el equipo señaló que investigaciones previas ya vinculan la salud de la microbiota con el metabolismo energético.

Una herramienta de bajo costo

La relevancia de este estudio radica en la accesibilidad. La canela es un suplemento de bajo costo y ampliamente disponible. Para las personas mayores de 50 años que enfrentan un riesgo elevado de desarrollar diabetes tipo 2, la incorporación de la canela (específicamente la variedad C. burmannii) podría representar una estrategia sencilla y natural para estabilizar sus niveles de azúcar.

Sin embargo, es importante consultar a un profesional de la salud para incorporar este suplemento en la dieta antes de comenzar a consumirla.