Suscríbete
Síguenos en:
Tendencias

Esta es la taquería que ganó una estrella Michelin este año (y esta la que la perdió)

Del barrio al Olimpo gastronómico... y viceversa. La Guía Michelin ha hablado y hay un nuevo rey del carbón en la CDMX.

Mayo 21, 2026 • 
Cocina Fácil
tacos con estrella michellin 2026.jpg

¿Ya probaste los nuevos tacos con estrella Michelin?

El panorama de los tacos en la CDMX ha cambiado con la última actualización de la Guía Michelin. Este año, la gloria dorada se traslada de San Rafael hacia Lomas de Chapultepec, con un concepto que redefine el taco de barrio con una sofisticación sin precedentes.

El nuevo rey del carbón: La Once Mil

La gran triunfadora de esta edición es La Once Mil, del chef César de la Parra. El concepto detrás de este éxito es tan simple en su premisa como complejo en su ejecución: elevar el taco tradicional a una experiencia de alta cocina utilizando cortes de carne premium cocinados exclusivamente a la leña o al carbón, todo esto cobijado por tortillas de maíz criollo hechas a mano al momento.

El éxito de La Once Mil no es casualidad, y su ambición ya rebasó las fronteras mexicanas. Actualmente cuentan con dos exitosas sucursales en la Ciudad de México, una en la colonia Roma y otra en Lomas de Chapultepec. Pero en una espectacular colaboración con el aclamado restaurante Los 33, el concepto acaba de estrenarse con un éxito rotundo en Madrid, España, llevando el auténtico humo mexicano al viejo continente.

¿Cuánto cuesta la experiencia?

A diferencia del esquema ultra accesible de las taquerías de banqueta, una visita a La Once Mil tiene un costo promedio de entre $400 y $900 pesos mexicanos por persona, dependiendo enteramente del corte de carne premium que elijas (como rib eye o Wagyu).

taqueria la once mil estrella michellin.jpg

El Califa de León se despide del galardón

La otra cara de la moneda la protagoniza El Califa de León, la legendaria taquería de la colonia San Rafael que hizo historia al convertirse en la primera en recibir una estrella Michelin en México gracias a su icónica Gaonera.

Este año, la Guía Michelin decidió retirarle el galardón. La pérdida de la estrella pone en evidencia el eterno debate de los inspectores Michelin: la consistencia y la evolución frente a la tradición purista. Mientras El Califa de León se mantiene fiel a su formato clásico, diminuto y de banqueta, la propuesta de La Once Mil ofrece un toque mucho más premium, cómodo y enfocado en la trazabilidad del producto, algo que parece haberle llenado el ojo (y el paladar) a los jueces este año.

La lección que deja este año la Guía Michelin es clara: el taco ya no solo se juzga por su sabor inmediato en una esquina mítica, sino por la experiencia técnica, la calidad de la materia prima y la capacidad de llevar el concepto a un nivel internacional. La Once Mil se corona hoy como el nuevo referente del taco premium en México y el mundo.

tacos Guía Michelin
Cocina Fácil
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

frituras con mas sodio profeco.jpg
Tendencias
Las frituras altas en sodio y grasas que la Profeco recomienda evitar
Mayo 19, 2026
 · 
Cocina Fácil
Martimiercoles de ofertas en Chedraui y muchos más
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 28 y 29 de abril de 2026
Abril 28, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Martes y miércoles de ofertas en frutas y verduras 21 y 22 de abril 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 21 y 22 de abril de 2026
Abril 21, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
hoy soy el chef participantes segunda temporada.jpg
Tendencias
Así fue el estreno de la segunda temporada de Hoy Soy el Chef
Abril 20, 2026
 · 
Eloísa Carmona
precio de la tortilla de maiz 2026.jpg
Tendencias
¿Subirá o no subirá el precio de la tortilla?
Abril 15, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Martimiércoles de ofertas en el súper este 14 y 15 de abril 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 14 y 15 de abril de 2026
Abril 14, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
intolerancia al alcohol o cruda.jpg
Tendencias
5 señales definitivas de que eres intolerante al alcohol
Abril 10, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Martimiércoles de ofertas en el súper este 7 y 8 de abril 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 7 y 8 de abril de 2026
Abril 07, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
cuantas veces se puede reutilizar el aceite de oliva.jpg
Tips de Cocina
Este es el aceite que SÍ se puede reutilizar varias veces
El secreto está en sus grasas monoinsaturadas y antioxidantes. Pero ojo: la duración depende de si cocinas verduras o empanizados.
Mayo 25, 2026
 · 
Eloísa Carmona
comer vegetales para bajar de peso.jpg
Salud y nutrición
Este es el mejor tipo de vegetal que puedes comer para bajar de peso
No solo te mantienen satisfecho, sino que transforman la química de tu cuerpo para facilitar el control del peso.
Mayo 22, 2026
 · 
Eloísa Carmona
frijoles son proteina o carbohidratos.jpg
Salud y nutrición
Frijoles: ¿carbohidrato o proteína? (Y cómo usarlos a tu favor)
Si te dijeron que los frijoles engordan por sus carbohidratos, te mintieron.
Mayo 20, 2026
 · 
Eloísa Carmona
proteina alimentos ademas del huevo 30 recetas.jpg
Recetarios
Las mejores comidas para incluir más proteína en tu dieta diaria: 30 recetas para todo el mes
No solo el huevo o la carne pueden ayudarte a cumplir tus metas nutricionales.
Mayo 18, 2026
 · 
Eloísa Carmona
pollo seco como arreglar con vinagre.jpg
Tips de Cocina
Cómo usar vinagre para que la pechuga de pollo no se seque
El truco de los 15 minutos que salvará tus cenas.
Mayo 04, 2026
 · 
Eloísa Carmona
canela para prediabeticos.jpg
Salud y nutrición
Cómo usar la canela para controlar la glucosa si tienes prediabetes
Si tienes más de 50 años y buscas una herramienta natural, económica y respaldada por la ciencia, este hallazgo es para ti.
Abril 30, 2026
 · 
Eloísa Carmona