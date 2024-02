El mágico alimento que seguro no conocías pero tiene más proteína y hierro que la carne

La espirulina es una microalga que se ha vuelto popular como suplemento dietético debido a su alto contenido de proteínas y una amplia variedad de nutrientes. Esta fuente rica era ampliamente consumida por los aztecas, quienes conocían sus propiedades alimenticias.

Tiempo después, alrededor de los años 70, la espirulina llegó a Estados Unidos y poco a poco comenzó a conocerse en otros países.

La tabla nutricional del alga espirulina, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en cada cucharada:

20 calorías

4 gramos de proteína

0,5 g de grasa

1,67 g de carbohidratos

8,4 miligramos (mg) de calcio

2 mg de hierro

13,6 mg de magnesio

8,26 mg de fósforo

95,2 mg de potasio

Alga espirulina Unsplash

La espirulina contiene una poquísima azúcar y es rica en vitaminas y minerales como folato, colina, vitamina A y betacaroteno.

Otros de los beneficios de esta alga es que es de ayuda para la salud bucal, ya que puede combatirla fibrosis submucosa. Además, puede ser de gran beneficio para las personas que luchan contra la obesidad, debido a que en un estudio se encontró que reduce la grasa acumulada en la cintura, aunque la investigación aún no es concluyente.

De acuerdo con Health, el alga espirulina no sustituye la proteína de fuente animal, pero es de gran ayuda para las personas vegetarianas. Sin embargo, entre las contraindicaciones, se recomienda que se elijan productos de buena calidad, ya que podría estar contaminada con toxinas, si es el alga se desarrolló en aguas contaminadas; así como con metales pesados y microcistinas, que es una especie de bacterias.

Según el Instituto Nacional de Salud Infantil, la espirulina no debe consumirse por los niños y mujeres embarazadas, tampoco personas con enfermedades autoinmunes.