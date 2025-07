¿Se pueden tomar infusiones de jengibre e hinojo durante el embarazo?

Existen muchos mitos sobre lo que se puede consumir o no durante el embarazo, desde medicamentos hasta tés e infusiones. Entre los ingredientes que es consideran peligrosos dentro del embarazo se encuentran el jengibre y el hinojo pero ¿es verdad que sea dañino o es más bien un mito? Aquí te contamos lo que dice la ciencia.

¿Por qué consumir jengibre durante el embarazo?

El jengibre es uno de los remedios naturales mejor documentados para aliviar las náuseas y vómitos matutinos en el embarazo. Asimismo, esta raíz tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias, lo que puede ayudar a reducir algunos de los malestares que tienen las mujeres embarazadas. Además, sus efectos en la salud digestiva son positivos, por lo que la inflamación estomacal puede atacarse con una taza de té de jengibre.

¿Es seguro?

A pesar de que es un ingrediente de sabor y efectos fuertes, el jengibre (usado en una medida no exesiva) no tiene efectos negativos para un embarazo y tampoco se han encontrado pruebas de que afecte la lactancia. Lo que es importante mencionar es que una de jengibre puede ser inofensivo consumido mesuradamente pero es indispensable consultar con tu médico si estás tomando algún medicamento y suplementos que contengan jengibre durante el embarazo. Los componentes procesados no funcionan de la misma manera que los naturales.

¿Por qué NO consumir hinojo durante el embarazo?

Pexels

A diferencia del jengibre, la infusión de hinojo no es recomendable durante el embarazo. Si bien tradicionalmente se usa para mejorar la digestión y preparar la lactancia, estudios aconsejan no usarlo durante la gestación debido a su efecto eménagogo, lo que quiere decir que fomenta contracciones uterinas y posibles riesgos hormonales . Su consumo debe ser evitado o realizado únicamente bajo supervisión médica.

Recomendaciones de uso del jengibre y el hinojo durante el embarazo

• Usa jengibre en infusión de 500 mg a 1 g al día para aliviar náuseas, evitando su consumo cerca del parto o si hay riesgos de sangrado.

• Evita el hinojo, especialmente en dosis medicinales, a menos que tu ginecólogo lo haya autorizado.

• Consulta siempre con un profesional de la salud antes de añadir hierbas o suplementos a tu dieta durante el embarazo.