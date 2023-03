¿Por qué no bajo de peso? Razones por las que no adelgazas a pesar de tus esfuerzos

¿Desde hace meses estás haciendo ejercicio y dietas para adelgazar, pero no obtienes ningún resultado o avance? Seguramente te has hecho la pregunta “por qué no bajo de peso”. Y es que lograr esta meta va más allá de comer ligero y hacer más actividad física.

Hoy te damos las razones por las cuales no logras reducir esos kilos, para que te des cuenta de lo que estás haciendo de más o te falta hacer.

¿Por qué no bajo de peso? Estas podrían ser las razones

DEMASIADAS CALORÍAS

En primer lugar, está una de las razones más obvias: sigues consumiendo más calorías de las necesarias.

La pérdida de peso se reduce a calorías, lo cual depende de comer menos calorías de las que usamos.

La ingesta diaria de calorías recomendada es de 2000 para mujeres y 2500 para hombres, diariamente. Aunque, para un mejor resultado, es recomendable reducir a 1400 y 1900, respectivamente. Esto dependerá, además, de la actividad, tamaño y actividad de cada persona.

DIETA YO-YO

Por otro lado, saltarse comidas es uno de los más graves errores para bajar de peso, con la intención de reducir las calorías. No obstante, este tipo de planes lo único que provocan son un aumento de peso a largo plazo.

Al saltarnos comidas, el organismo se pone en modo de “autodefensa”, haciendo que el metabolismo se ralentice.

Cuando terminas este tipo de dieta y vuelves a comer con normalidad, el cuerpo sigue con el metabolismo trabajando más lento, por lo que tarda más tiempo en quemar la comida.

GRASA EN MÚSCULO

Pero no todo es una mala señal si no ves bajar los números en la báscula. Podría ser que estés convirtiendo tu grasa en músculo. Esto ocurre cuando se hace ejercicio de forma habitual y haces una dieta equilibrada y rica en proteínas, lo cual es una buena señal.

HIDRATACIÓN

Para adelgazar de forma saludable y con buenos resultados es importante beber agua, pues de este modo se acelera la función metabólica, aumenta la energía y reduce el hambre.

Cuando hay una hidratación deficiente, el cerebro manda señales equívocas, indicando la sensación de hambre en lugar de sed, que se traducen como cansancio y falta de energía.

Esto, obviamente, nos hace querer consumir calorías de más.

FALTA DE SUEÑO

Finalmente, dormir lo suficiente es necesario para una buena salud mental, física y emocional.

Cuando no dormimos bien, se libera cortisol, la hormona del estrés, que provoca que el organismo almacene reservas de grasa:

Si estamos estresados o privados de sueño, requerimos de energía de los alimentos como sustitutos, logrando que comamos de más.

¿Reconoces alguna de estas razones? No dejes de consultar a tu médico para que te dé las pautas necesarias para lograr tus objetivos.

