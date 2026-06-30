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Salud y nutrición

¿Se puede comer un alimento con moho? Guía definitiva para saber qué salvar y qué tirar

No todo está perdido cuando aparece esa mancha verde.

Junio 30, 2026 • 
Eloísa Carmona
pan con moho se puede comer.jpg

¿Quitarle el pedazo feo o tirarlo por completo? Te explicamos qué dice la ciencia sobre el moho en la comida y cómo rescatar tus alimentos de forma segura y sin riesgos.

Seguro te ha pasado: abres el refrigerador con hambre, sacas ese queso o ese vegetal que planeabas usar y, de pronto, notas una pequeña mancha verde o blanquecina. El moho ha hecho su aparición. En ese momento surge el dilema: ¿se puede salvar si le corto el pedazo feo o va directo a la basura?

La respuesta corta es que sí se puede, pero bajo tu propio riesgo. Sin embargo, la seguridad alimentaria no es un juego de azar. A continuación, te explicamos qué dice la ciencia y las autoridades de salud, y te damos las reglas exactas para aprender a diferenciar un alimento rescatable de uno que es una bomba de tiempo para tu estómago.

La advertencia oficial: no todos deben arriesgarse

Antes de sacar el cuchillo para operar tu comida, es importante conocer la postura de los expertos. La Agencia de Normas Alimentarias de Estados Unidos (FDA) desaconseja firmemente el consumo de cualquier alimento que contenga moho externo.

Aunque una persona con un sistema inmunológico fuerte podría sufrir solo un leve malestar, existen grupos de alto riesgo para los cuales el moho puede ser sumamente peligroso. Evita por completo rescatar alimentos si van a ser consumidos por:

  • Niños pequeños.
  • Personas mayores.
  • Mujeres embarazadas.
  • Personas con el sistema inmunológico debilitado.

Si no te encuentras en este grupo, existen ciertas excepciones donde la estructura del alimento te permite ganarle la batalla al moho.

Los alimentos que SÍ se pueden rescatar (y cómo hacerlo)

El secreto para saber si un alimento se puede salvar radica en su densidad. En alimentos duros y firmes, las raíces del moho (llamadas hifas) tienen dificultades para penetrar profundamente.

1. Quesos duros (como el parmesano, gouda o manchego viejo)

Si encuentras colonias de moho en la superficie de un queso duro y estas miden menos de 5 mm, no todo está perdido.

Toma un cuchillo y retira al menos 1 centímetro de todos los lados alrededor y debajo de la mancha.

2. Frutas y verduras firmes (como zanahorias, pimientos o coles)

Los vegetales de consistencia rígida generalmente se pueden conservar si la mancha de moho es pequeña. Al igual que con el queso, corta al menos 1 cm alrededor y por debajo del área mohosa.

La regla de oro del cuchillo: en todos los casos donde decidas cortar el moho, asegúrate de mantener el cuchillo completamente alejado de la zona contaminada. Si la hoja toca el moho, arrastrarás las esporas hacia la parte limpia del alimento, arruinando el rescate.

Lo que debes desechar de inmediato

Si el alimento es blando, húmedo o poroso, el moho no se limita a la superficie; se extiende rápidamente hacia el interior a través de canales invisibles a simple vista. Si ves moho en cualquiera de los siguientes productos, deséchalos por completo:

  • Quesos suaves, untables o que se desmoronan (queso crema, ricota, cabra, feta, etc.): su alto contenido de humedad propaga el moho al instante.
  • Frutas y verduras blandas: pepinos, tomates, melocotones, fresas, etc.
  • Pan de caja y productos de panadería: al ser alimentos sumamente porosos, cuando ves moho por fuera, las raíces ya invadieron todo el interior.
  • Mermeladas y conservas: el moho en estos frascos puede producir micotoxinas peligrosas que se distribuyen por todo el líquido o gel.

El caso de las ensaladas: ¿marchito o peligroso?

Es común encontrar bolsas de lechuga o espinacas que han pasado unos días de más en el cajón de las verduras. ¿Qué hacer con ellas?

lechuga marchita si se puede comer.jpg

Si el desperdicio de comida es un problema, aquí ya tienes más certeza sobre qué puedes rescatar.

  • Hojas ligeramente marchitas: SÍ se pueden comer. Han perdido agua y frescura, pero cocinadas o bien aderezadas siguen siendo seguras.
  • Hojas mohosas o viscosas: NO las consumas. La presencia de esa textura “viscosa” o pegajosa no es solo moho; es un indicador claro de la proliferación de bacterias. Consumirlas te expone directamente a una intoxicación alimentaria o a un fuerte dolor de estómago.

A nadie le gusta desperdiciar comida, pero la salud siempre debe ir primero. Si el alimento es duro y firme, saca el cuchillo y aplica la regla del centímetro de distancia. Si el alimento es blando, poroso o se siente viscoso, no lo dudes: al bote de basura. Ante la duda, recuerda el viejo lema de la seguridad alimentaria: Si tienes dudas, deséchalo.

alimentos con moho queso con moho moho
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
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