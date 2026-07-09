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Salud y nutrición

Esta es la hierba aromática que tienes que añadir a la carne para optimizar la asimilación de la proteína

El secreto verde de la gastronomía francesa.

Julio 09, 2026 • 
Eloísa Carmona
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Disfrutar de un buen corte de carne roja o de un platillo a base de aves es un placer culinario, pero para nuestro sistema digestivo representa un esfuerzo metabólico considerable. Descomponer las cadenas de proteínas densas requiere una producción óptima de jugos gástricos y un tránsito intestinal eficiente. Sin embargo, existe una planta aromática, famosa en la alta cocina y joya oculta de la fitoterapia, que se convierte en la aliada científica perfecta para tus platos proteicos: el estragón (Artemisia dracunculus).

Descubre por qué esta hierba con notas de anís y regaliz debería ganarse un lugar obligatorio en tu cocina, avalada por la ciencia y la medicina culinaria.

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El catalizador de las proteínas: ¿por qué funciona?

Las carnes son alimentos que suponen un mayor trabajo digestivo para el cuerpo debido a la complejidad de sus estructuras celulares. El estragón actúa directamente sobre este proceso gracias a dos mecanismos principales:

  • Estimulación hepática y biliar: los aceites esenciales del estragón estimulan al hígado para aumentar la producción de bilis, la cual es transportada hacia el intestino delgado. La bilis emulsiona las grasas que acompañan a las carnes, acelerando la descomposición general de los alimentos.
  • Propiedades carminativas y antiespasmódicas: contiene compuestos que relajan los músculos lisos del tracto gastrointestinal. Esto previene los espasmos estomacales, reduce notablemente la distensión abdominal (inflamación) y favorece la expulsión de gases acumulados tras ingerir comidas copiosas.

Otros beneficios

El estragón no solo es un excelente asistente digestivo; las investigaciones científicas resaltan propiedades integrales debido a su densidad de nutrientes (que incluye vitaminas A, C, B6 y minerales como hierro, calcio y magnesio):

  • Mejora de la sensibilidad a la insulina: estudios clínicos demuestran que el extracto de estragón ayuda a balancear los niveles de glucosa en sangre, facilitando el transporte de azúcar hacia las células y reduciendo la secreción excesiva de insulina.
  • Efecto hepatoprotector: investigaciones publicadas en el Avicenna Journal of Phytomedicine comprobaron que sus compuestos fenólicos mitigan el estrés oxidativo del hígado, reduciendo el daño celular en este órgano vital.
  • Estimulante natural del apetito: ayuda a regular las hormonas del hambre (disminuyendo temporalmente la leptina, la hormona de la saciedad), lo que resulta ideal para personas mayores o en recuperación médica que sufren de inapetencia.
  • Propiedades antibacterianas: sus aceites esenciales actúan como un escudo natural contra bacterias patógenas comunes en los alimentos, ayudando a preservar la salud de la microbiota intestinal.

Guía práctica: cómo usarlo en la cocina

Para aprovechar al máximo sus beneficios biológicos sin arruinar su sabor sutil, es crucial seguir las reglas de la medicina culinaria. El calor excesivo destruye sus compuestos más valiosos.

1. Selecciona el formato adecuado: fresco vs. seco

Si utilizas estragón fresco, una cucharada sopera picada es la medida ideal por porción. Si recurres al estragón seco, reduce la cantidad a una cucharadita, ya que su aroma y sabor se intensifican al deshidratarse.

2. Prepara la proteína: evita marinar con la hierba a altas temperaturas

Cocina tu corte de carne, pollo o pescado al término de tu elección. No agregues el estragón durante el sellado o la parrilla, ya que las altas temperaturas volatilizan sus aceites esenciales y queman las hojas, volviéndolas amargas.

3. Aplica en el emplatado: la regla de oro de los compuestos fenólicos

Agrega el estragón justo al final de la cocción (en el último minuto) o directamente al momento de emplatar. El calor residual del corte de carne será suficiente para activar sus aromas anisados sin degradar sus propiedades medicinales.

Combinaciones estelares

  • Mantequilla compuesta: mezcla estragón fresco picado con mantequilla pomada, un toque de ajo y gotas de limón para coronar un filete de res recién salido de la plancha.
  • La clásica salsa Bernesa: es la salsa madre francesa por excelencia para acompañar carnes rojas, donde el estragón es el protagonista absoluto.
  • Aves y pescados: combina de manera excepcional en salsas cremosas a base de vino blanco para acompañar pechugas de pollo o filetes de salmón.

Precaución médica: debido a que el estragón contiene cumarinas (compuestos que pueden tener un ligero efecto adelgazante en la sangre), las personas bajo tratamiento con medicamentos anticoagulantes (como la warfarina) deben moderar su consumo y consultar con su médico.

carne proteína carnes rojas
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
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