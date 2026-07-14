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Salud y nutrición

Qué desayunar si estás tomando Mounjaro u Ozempic

Descubre cómo adaptar tus mañanas si estás usando estos tratamientos, evitar los efectos secundarios y asegurar la energía que necesitas sin saturar tu digestión.

Julio 14, 2026 • 
Eloísa Carmona
que desayunar cuando tomas ozempic.jpg

Proteína y fibra son los pilares para un desayuno Ozempic.

La popularidad de medicamentos como Ozempic y Mounjaro ha transformado el enfoque del tratamiento para la diabetes tipo 2 y la pérdida de peso crónica. Sin embargo, su alta efectividad debe de ir acompañada de un cambio en la relación con la comida, así como con el ejercicio.

Bajo estos tratamientos, el desayuno deja de ser simplemente la primera comida del día y se convierte en una herramienta estratégica para maximizar los resultados y, sobre todo, para prevenir los efectos secundarios más comunes, como las náuseas y el reflujo.

¿Qué son estos medicamentos y cómo funcionan?

Tanto Ozempic como Mounjaro son medicamentos inyectables de prescripción semanal, pero actúan de formas ligeramente distintas en el organismo:

Ozempic (Semaglutida). Es un agonista del receptor de GLP-1 (péptido similar al glucagón-1). Imita a esta hormona natural para liberar insulina cuando los niveles de azúcar suben, ralentizar el vaciado gástrico y enviar señales de saciedad directas al cerebro.

Mounjaro (Tirzepatida). Es un medicamento de doble acción. Además de imitar al GLP-1, actúa sobre los receptores de GIP (polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa). Esta combinación suele potenciar el control glucémico y la reducción del apetito de forma aún más marcada.

Al retrasar el proceso de digestión, los alimentos permanecen más tiempo en el estómago. Esto significa que las porciones grandes, las grasas pesadas o el exceso de azúcares por la mañana pueden desencadenar malestar digestivo severo.

Pilares de la dieta: Qué desayunar cuando tomas Ozempic o Mounjaro

Para diseñar el desayuno ideal, primero debemos entender las reglas nutricionales básicas que exigen estos fármacos:

  1. Prioridad absoluta a la proteína: debido a la rápida pérdida de peso, existe un riesgo real de perder masa muscular. Consumir suficiente proteína ayuda a proteger tus músculos y mantiene el metabolismo activo.
  2. Fibra moderada y soluble: la fibra es excelente, pero dado que tu digestión ya es lenta, un exceso de fibra insoluble o de golpe puede provocar gases e inflamación.
  3. Grasas saludables al mínimo: las grasas retrasan aún más el vaciado gástrico. Un desayuno frito o muy grasoso es una receta segura para tener náuseas todo el día.
  4. Hidratación constante: el medicamento reduce la sensación de sed, aumentando el riesgo de deshidratación y estreñimiento.

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El desayuno ideal: opciones recomendadas

El desayuno perfecto bajo estos efectos debe ser pequeño en volumen, denso en nutrientes y muy fácil de digerir.

Aquí tienes tres alternativas excelentes que cumplen con los requisitos médicos y nutricionales:

Opción 1: Avena proteica

Base: avena cocida en agua o leche vegetal descremada.

Proteína: agrega una cucharada de proteína en polvo (whey isolate o vegetal) o mezcla dos claras de huevo en la avena mientras se cocina (no cambia el sabor y le da una textura cremosa).

Topping: un puñado pequeño de frutos rojos (antioxidantes y fibra soluble) y una cucharadita de semillas de chía.

Opción 2: Parfait de yogur griego ligero

Base: yogur griego natural sin azúcar y bajo en grasa (aporta entre 15 y 20 gramos de proteína por porción).

Carbohidratos: 1/4 de taza de granola baja en azúcar o rodajas finas de plátano.

Topping: un hilo de miel pura o canela para regular la glucosa.

Opción 3: Tostada salada de digestión fácil

Base: una rebanada de pan de masa madre tostado (es más noble con el sistema digestivo que el pan integral comercial pesado).

Proteína: dos huevos revueltos o pochados (cocinados con un mínimo de spray de aceite de oliva).

Complemento: un cuarto de aguacate machacado (aporta grasas buenas sin saturar el estómago).

Lo que debes evitar por la mañana

  • Desayunos ultraprocesados: pan dulce, cereales azucarados y galletas dispararán tu glucosa antes de que el medicamento pueda estabilizarla de forma óptima.
  • Café cargado en ayunas: puede irritar el revestimiento estomacal, que ya está sensible. Si tomas café, hazlo acompañado de alimento y evita los jarabes azucarados o la crema espesa.
  • Alimentos fritos o embutidos grasosos: el tocino, la salchicha de cerdo o los huevos fritos en abundante aceite sobrecargarán tu digestión, provocando reflujo y pesadez extrema.

Por ultimo, la clave está en escuchar tu cuerpo. Si te despiertas sin nada de hambre, no te fuerces a comer un plato enorme. Un licuado ligero de proteína con agua y medio plátano puede ser más que suficiente para empezar el día sin descompensarte.

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Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
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