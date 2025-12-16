Este es el mejor vegetal que puedes comer para perder peso

Cuando se trata de perder peso de forma saludable, no sólo importa cuántas calorías consumes, sino también qué tan nutritivo es el alimento por cada caloría que te aporta. Una forma de medir esto es evaluar la densidad de nutrientes de los alimentos: es decir, cuántas vitaminas, minerales y compuestos beneficiosos tienen por cada 100 calorías.

En este sentido, un ranking desarrollado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos ofrece una guía valiosa. Este análisis, realizado en colaboración con investigadores en nutrición, examinó decenas de frutas y verduras consideradas “potentes” y les asignó un puntaje de densidad nutricional que va desde 10.47 hasta 100 puntos.

El ranking de los CDC: ¿cómo funciona?

Para crear este listado, los expertos de los CDC tomaron en cuenta 17 nutrientes clave para la salud pública, como potasio, fibra, proteína, calcio, hierro, y vitaminas A, C, D, E y K. Luego evaluaron 47 alimentos y, de ellos, 41 cumplieron con los criterios para entrar en la lista de “frutas y verduras potentes”, es decir, aquellos que aportan más nutrientes por cada 100 kcal consumidas.

Los puntajes reflejan qué tan bien cada alimento cubre estos nutrientes sin aportar muchas calorías, lo que los hace especialmente útiles si tu objetivo es perder peso sin sacrificar calidad nutricional.

El vegetal número 1: Berro (100/100)

El claro ganador de esta clasificación y, por ende, el mejor vegetal para apoyar la pérdida de peso, es el berro. Este vegetal crucífero obtuvo una puntuación perfecta de 100 por su impresionante densidad nutricional.

Una taza de berros aporta el 106 % de la vitamina K diaria, el 17 % de la vitamina C diaria y el 6 % de la vitamina A diaria. También contiene fitoquímicos, con el potencial de ayudar a proteger contra diversos tipos de cáncer, y antioxidantes que favorecen la salud ocular.

¿Por qué el berro es tan bueno para perder peso?

Muy bajo en calorías. Aproximadamente 4 calorías por taza, lo que lo convierte en una opción ideal para dietas hipocalóricas.

Aproximadamente 4 calorías por taza, lo que lo convierte en una opción ideal para dietas hipocalóricas. Alto contenido de micronutrientes. Vitaminas A, C, K, folato y minerales como calcio y potasio.

Vitaminas A, C, K, folato y minerales como calcio y potasio. Fibra y compuestos bioactivos. Ayudan a mantener la sensación de saciedad y son aliados contra el estrés oxidativo.

Consumir alimentos con alta densidad nutricional como el berro puede ayudarte a sentirte lleno con menos calorías y a mejorar la calidad de tu dieta, dos factores clave para perder peso de forma sostenible.

Incluirlo en tu dieta no es difícil, pues solo requieres de aproximadamente una taza en tus comidas, tres o cuatro veces por semana para obtener sus beneficios. Prueba añadirlo en sándwiches, sopas o solo, con un poco de aceite de oliva, sal de grano y limón.

Si estás buscando el mejor vegetal para perder peso sin comprometer tu salud, el berro es una excelente elección gracias a su combinación única de muy pocas calorías y alta densidad de nutrientes. Pero no se trata sólo de un alimento: integrar una gran variedad de estos vegetales potentes en tu dieta puede marcar una diferencia real en tus objetivos de peso, energía y bienestar general.