Suscríbete
Salud y nutrición

Este es el mejor vegetal que puedes comer para perder peso

Con una combinación única de muy pocas calorías y alta densidad de nutrientes, este alimento es un 100 de 100.

Diciembre 16, 2025 • 
Eloísa Carmona
berro sobre la sopa mejor vegetal.jpg

Cuando se trata de perder peso de forma saludable, no sólo importa cuántas calorías consumes, sino también qué tan nutritivo es el alimento por cada caloría que te aporta. Una forma de medir esto es evaluar la densidad de nutrientes de los alimentos: es decir, cuántas vitaminas, minerales y compuestos beneficiosos tienen por cada 100 calorías.

En este sentido, un ranking desarrollado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos ofrece una guía valiosa. Este análisis, realizado en colaboración con investigadores en nutrición, examinó decenas de frutas y verduras consideradas “potentes” y les asignó un puntaje de densidad nutricional que va desde 10.47 hasta 100 puntos.

El ranking de los CDC: ¿cómo funciona?

Para crear este listado, los expertos de los CDC tomaron en cuenta 17 nutrientes clave para la salud pública, como potasio, fibra, proteína, calcio, hierro, y vitaminas A, C, D, E y K. Luego evaluaron 47 alimentos y, de ellos, 41 cumplieron con los criterios para entrar en la lista de “frutas y verduras potentes”, es decir, aquellos que aportan más nutrientes por cada 100 kcal consumidas.

Los puntajes reflejan qué tan bien cada alimento cubre estos nutrientes sin aportar muchas calorías, lo que los hace especialmente útiles si tu objetivo es perder peso sin sacrificar calidad nutricional.

El vegetal número 1: Berro (100/100)

El claro ganador de esta clasificación y, por ende, el mejor vegetal para apoyar la pérdida de peso, es el berro. Este vegetal crucífero obtuvo una puntuación perfecta de 100 por su impresionante densidad nutricional.

Una taza de berros aporta el 106 % de la vitamina K diaria, el 17 % de la vitamina C diaria y el 6 % de la vitamina A diaria. También contiene fitoquímicos, con el potencial de ayudar a proteger contra diversos tipos de cáncer, y antioxidantes que favorecen la salud ocular.

¿Por qué el berro es tan bueno para perder peso?

  • Muy bajo en calorías. Aproximadamente 4 calorías por taza, lo que lo convierte en una opción ideal para dietas hipocalóricas.
  • Alto contenido de micronutrientes. Vitaminas A, C, K, folato y minerales como calcio y potasio.
  • Fibra y compuestos bioactivos. Ayudan a mantener la sensación de saciedad y son aliados contra el estrés oxidativo.
berro en ensalada mejor vegetal para perder peso.jpg

Consumir alimentos con alta densidad nutricional como el berro puede ayudarte a sentirte lleno con menos calorías y a mejorar la calidad de tu dieta, dos factores clave para perder peso de forma sostenible.

Incluirlo en tu dieta no es difícil, pues solo requieres de aproximadamente una taza en tus comidas, tres o cuatro veces por semana para obtener sus beneficios. Prueba añadirlo en sándwiches, sopas o solo, con un poco de aceite de oliva, sal de grano y limón.

Si estás buscando el mejor vegetal para perder peso sin comprometer tu salud, el berro es una excelente elección gracias a su combinación única de muy pocas calorías y alta densidad de nutrientes. Pero no se trata sólo de un alimento: integrar una gran variedad de estos vegetales potentes en tu dieta puede marcar una diferencia real en tus objetivos de peso, energía y bienestar general.

Ensalada de moras y berros con parmesano
Ensalada de moras y berros con parmesano
Septiembre 03, 2018
 · 
Josselin Melara
Ensalada de berros
Ensalada de berros
Septiembre 28, 2017
 · 
Josselin Melara
Pollo con berros
Pollo con berros
Abril 29, 2017
 · 
Josselin Melara
Caldo de berros y pera
Caldo de berros y pera
Diciembre 04, 2017
 · 
Josselin Melara

berros vegetales nutrición
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

alimentos ricos en calcio.jpg
Salud y nutrición
8 alimentos ricos en calcio además de la leche
Diciembre 15, 2025
 · 
Eloísa Carmona
cuanta carne al año es saludable.jpg
Salud y nutrición
Esta es la cantidad de carne que debes comer para una vida más longeva
Diciembre 09, 2025
 · 
Eloísa Carmona
evitar subir de peso en perimenopausia.jpg
Salud y nutrición
3 cambios en tu dieta para evitar subir de peso en la perimenopausia
Diciembre 08, 2025
 · 
Eloísa Carmona
oleato cafe con aceite de oliva para que sirve.jpg
Salud y nutrición
Aceite de oliva en tu café matutino: ¿para qué sirve y por qué es saludable?
Diciembre 05, 2025
 · 
Eloísa Carmona
café es malo para el corazon.jpg
Salud y nutrición
Café y corazón: el hallazgo que contradice décadas de consejos médicos
Noviembre 21, 2025
 · 
Eloísa Carmona
La verdad sobre el rebote de peso y cómo controlarlo
Salud y nutrición
La verdad sobre el rebote de peso y cómo controlarlo, esto dice la ciencia
Noviembre 21, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
como perder peso despues de los 40.jpg
Salud y nutrición
7 consejos eficaces para perder peso después de los 40
Noviembre 20, 2025
 · 
Eloísa Carmona
alimentos prohibidos para higado graso.jpg
Salud y nutrición
7 alimentos a evitar cuando tienes hígado graso
Noviembre 18, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Martes y miércoles de ofertas en el supermercado 16 y 17 de diciembre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 16 y 17 de diciembre de 2025
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Diciembre 16, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
recetas sin carne para todo el mes.jpg
Recetarios
Comidas llenadoras SIN carne: 30 recetas para todo el mes
Consumir menos carne está ligado a una vida más longeva, entre muchos otros beneficios.
Diciembre 12, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Chuletas de cerdo con nuez de la India
Recetarios
22 cenas de Navidad diferentes para sorprender este año
Si quieres salir de lo tradicional este año, estos platillos originales, fáciles y llenos de sabor son perfectos para celebrar una Navidad inolvidable.
Diciembre 11, 2025
 · 
Cocina Fácil
host city mexico club américa.jpg
Tendencias
Club América: patrocinador de Host City Ciudad de México y la oferta cultural y gastronómica rumbo al Mundial
Host City Ciudad de México marca el inicio de una cuenta regresiva llena de actividades que fusionan deporte, gastronomía, cultura y entretenimiento.
Diciembre 11, 2025
 · 
Cocina Fácil
adobos para pierna lomo o pavo.jpg
Recetarios
Adobos para tu cena navideña: 15 opciones que van de lo clásico a lo diferente
Ya sea que prepares pavo, pierna, lomo o pollo, aquí encontrarás un adobo navideño perfecto para tu cena.
Diciembre 10, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Martes y miércoles de ofertas 9 y 10 de diciembre en supermercados
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 9 y 10 de diciembre de 2025
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Diciembre 09, 2025
 · 
EloÍsa Duecker