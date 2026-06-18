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De tacos a banderillas coreanas: ¿cuánto cuesta comer en el Fan Fest de la CDMX?

El presupuesto de alimentos dentro de esta experiencia oficial va desde los 350 a 500 pesos por persona.

Junio 18, 2026 • 
Eloísa Carmona
cuanto cuesta comida en fan fest zocalo cdmx.jpg

Vivir la pasión del torneo de futbol del mundo en el Fan Fest que se lleva a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México es una experiencia única, llena de pantallas gigantes, música en vivo y un gran ambiente futbolero. Sin embargo, si bien el acceso es gratis, cuando planeas asistir para apoyar a tu selección, hay un factor clave que debes considerar antes de salir de casa: el presupuesto para la comida.

Aquí te contamos detalladamente qué es este evento, dónde se ubica, sus fechas y, lo más importante, una guía de precios reales de los alimentos y bebidas en su interior.

¿Qué es el Fan Fest y dónde está en la CDMX?

El Fan Fest es el espacio oficial de celebración masiva interactiva organizado por la federación de futbol para los aficionados que desean disfrutar de los partidos de la Copa del Mundo fuera de los estadios.

  • Ubicación: el epicentro de esta gran fiesta es el Zócalo de la Ciudad de México (Plaza de la Constitución, Centro Histórico).
  • Acceso: la entrada general es gratuita, y el ingreso peatonal principal se realiza por la calle 20 de Noviembre. Cabe destacar que el aforo está limitado a unas 55 mil personas por día, por lo que conviene llegar temprano para los partidos estelares.

Fechas y horarios

El Fan Fest opera de forma continua durante todo el torneo mundialista desde el 11 de junio al 19 de julio de 2026. Los horarios específicos de apertura se adaptan diariamente a la agenda de partidos en vivo, por lo que en jornadas con partidos de madrugada o muy temprano, las puertas abren desde las 8:30 a.m. o 9:30 a.m.

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¿Cuánto cuesta comer dentro?

Aunque la entrada no te cuesta un solo peso, la comida y las bebidas dentro del recinto requieren preparar la cartera. Los alimentos pueden adquirirse en los puntos de venta autorizados o con los vendedores móviles que recorren el Zócalo.

A continuación, te contamos sobre las opciones de platillos típicos, snacks y bebidas con sus costos oficiales reportados:

comida en fan fest cdmx tortas y baguettes.jpg

Si tienes antojo de algo bien nacional para mitigar los nervios del partido, los rangos de precios disponibles van desde los 70 pesos, con comidas como sopas instantáneas, tacos de canasta o esquites, y de los 100 a los 180 pesos, con opciones que van desde hots dogs, nachos con chilli, boneless, banderillas coreanas, sándwiches, ensalada césar, y hasta quesabirrias, tacos de arrachera o de cochinita pibil.

comida en fan fest cdmx banderillas.jpg

Las bebidas incluyen refrescos, agua y bebidas isotónicas permanecen en el rango de los 50 a los 190 pesos, y puedes elegir desde un café, hasta una cerveza. También hay snacks como papitas o palomitas de maíz.

Así que si planeas pasar varias horas viendo los partidos consecutivos de la jornada, calcula un gasto promedio de entre350 y 500 pesos por persona para consumir un platillo fuerte y un par de bebidas. Considera también que las filas en horas pico de partidos estelares pueden implicar tiempos de espera significativos.

comida partido de futbol
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
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