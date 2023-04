5 Tips para madurar aguacates súper fáciles y prácticos

Hoy en Cocina Fácil queremos darte unos cuantos tips para madurar aguacates. De esa forma podrás disfrutar de su rico y gran sabor al máximo a la hora de la comida.

Una de las partes más difíciles de la cocina no es precisamente el proceso de creación, sino la antesala de esto, o sea, el momento exacto en el que compramos los alimentos; seguro te preguntarás, ¿qué tiene de complicado? Para muchas personas sí resulta ser algo complejo, debido a que en ocasiones no saben escoger de forma correcta los alimentos por lo que algunas veces los platillos no resultan como se esperaba.

Este fruto es de los alimentos más difíciles de elegir ya que no se sabe con exactitud su nivel de maduración y si está listo para ser consumido. Para que evites pasar por tragos amargos al momento de darte cuenta que un aguacate no está listo para ser llevado a la mesa, te compartimos algunos tips para madurar aguacates bastante sencillos y efectivos que estamos seguros pondrás en práctica de inmediato.

Te interesa leer: Razones para comer aguacate todos los días

Tips para madurar aguacates

1. En el microondas

Que un aguacate llegue a su punto de madurez puede llevarse algunos días, esto dependerá de que tan verde lo hayan cortado de la planta.

Si por ningún lado lograste conseguir un aguacate maduro y te urge utilizarlo, lo mejor que puedes hacer es meterlo al microondas y lo ablandará en minutos. Lo único malo es que este método podrá alterar un poco su sabor natural, pero podrás utilizarlo sin ningún problema para realizar un delicioso guacamole, ensaladas, batidos y cualquier otra receta que se te ocurra.

Para realizar este tip basta que pinches el aguacate con un tenedor varias veces alrededor de él, colócalo en un plato y tápalo con una servilleta o tapa de plástico, esto para evitar que explote en el microondas. Programa por 30 segundos y si aún no se ablanda lo suficiente agrega 30 segundos más; espera a que se enfríe y córtalo como de costumbre.

No te pierdas: 1 aguacate al día ayuda a reducir el colesterol malo

2. Con papel aluminio

Papel aluminio Getty Images

Este método te ayudará a acelerar la madurez del aguacate en cuestión de minutos, ya que tendrás que cocinarlo a una temperatura de 200° C. Para realizar este tip lo que tienes que hacer es envolver con una buena cantidad de papel aluminio tu aguacate, fíjate bien que no quede ningún lado descubierto, colócalo sobre una bandeja y mételo al horno por 10 minutos a 200° C; una vez transcurrido el tiempo deja que se enfríe, quítale el papel y utilízalo.

Te interesa leer: Tips para cocinar arroz perfecto de forma fácil

3. Con bolsa de papel kraft o de estraza

Bolsa de papel Getty Images

Este tip logra acelerar la maduración del aguacate gracias a que la bolsa atrapa el gas etileno que el fruto despide; a diferencia de los tips anteriores, éste requiere de más tiempo y paciencia, sin embargo el aguacate no perderá su sabor, propiedades y beneficios.

Para realizarlo sólo debes colocar el aguacate en la bolsa. Cuida que no tenga ningún orificio, además, agrega en ésta una manzana o tomate maduro para aumentar la producción de gas etileno; sella bien la bolsa y ponla a una temperatura entre 18° C y 24° C, llevará un aproximado de dos días su madurez para que puedas comerlo.

Descubre: Estudio revela que cada día hay más adictos al aguacate

4. Con periódico

Este método es uno de los más antiguos y que aún sigue vigente, sólo tienes que colocar el aguacate en una hoja de periódico y envolverlo bien, colócalo en un lugar cálido, como el horno de la estufa, obvio apagado, déjalo ahí un par de días o hasta que note que se ablandó.

Tal vez te interesa Tips clave para una alimentación saludable en otoño

5. Con papel film

Este tip funcionará cuando hayas rebanado un aguacate (aún verde) que no se puede ni comer. Debes realizarlo antes de que la pulpa se ponga color marrón, así que lo primero que tiene que hacer es rociar un poco de jugo de limón sobre el centro, junta las dos mitades sin quitar el hueso y envuélvelas en el plástico adherente como si fuera una sola pieza, coloca el aguacate en el refrigerador hasta que madure adecuadamente. En caso de que no tengas este papel film en tu cocina puedes usar una bolsa de plástico pero, debes envolverlo como si estuviera utilizando film.

Ahora sí, no hay excusa para dejar que un aguacate se eche a perder por no estar en las condiciones adecuadas para ser comido, sigue estos sencillos tips para madurar aguacates y nunca más vuelvas a desperdiciar este rico fruto.

Disfruta de las recetas más deliciosas y saludables en Cocina Fácil, con los mejores sabores de esta temporada

Y suscríbete a tus revistas favoritas en TUSUSCRIPCION.COM