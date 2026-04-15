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Salud y nutrición

¿Úlceras en la boca? Estos alimentos podrían estar provocándolas

Si las llagas en la boca son tus visitantes frecuentes, es hora de revisar tu plato.

Abril 14, 2026 • 
Eloísa Carmona
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Aprende a identificar los “disparadores” en tu dieta y cómo los vegetales y probióticos pueden ser tus mejores amigos.

Esa sensación punzante al hablar o el dolor agudo al intentar disfrutar de tu platillo favorito tiene un nombre común: aftas. Aunque son pequeñas, su capacidad para arruinar el día es considerable. Si bien factores como el estrés o pequeñas lesiones accidentales suelen ser los culpables habituales, la ciencia sugiere que lo que pones en tu plato juega un papel determinante tanto en su aparición como en su recuperación.

La raíz del pro`blema: deficiencias nutricionales

A veces, las úlceras no son solo una reacción externa, sino una señal de que a tu cuerpo le falta combustible esencial. Diversas investigaciones han revelado que la carencia de ciertos micronutrientes puede debilitar la mucosa bucal, haciéndola más propensa a estas heridas, entre ellos:

  • Vitamina B12 y ácido fólico: fundamentales para la regeneración celular.
  • Hierro: su deficiencia es una de las causas más comunes de llagas recurrentes.
  • Zinc: un mineral clave para el sistema inmunitario y la cicatrización.

Los “sospechosos habituales": alimentos que debes evitar

Si ya tienes una úlcera o eres propenso a ellas, ciertos alimentos actúan como combustible para el fuego. Aquí te presentamos los principales culpables que deberías limitar:

1. Irritantes químicos y ácidos

El alcohol, las bebidas gaseosas (por su alto contenido de ácido carbónico y azúcares) y los cítricos (limón, naranja, piña) encabezan la lista. Estos elementos erosionan el tejido sensible y prolongan el tiempo de curación.

2. Condimentos fuertes

Los alimentos picantes y excesivamente salados no solo causan un dolor inmediato al contacto, sino que pueden inflamar aún más la zona afectada.

3. La textura importa

No todo es química; la física también cuenta. Es vital evitar alimentos duros, crujientes o con bordes afilados (como papas fritas, tostadas o frutos secos), ya que pueden actuar como lija sobre la úlcera, empeorando la lesión.

¿Qué puedes comer para mejorar?

Afortunadamente, la dieta también puede ser tu mejor medicina. No se trata solo de prohibir, sino de nutrir para sanar.

  • Vegetales en abundancia: un estudio reciente reveló que los participantes que consumían una dieta rica en vegetales presentaban una recurrencia significativamente menor de úlceras bucales. Su densidad nutricional parece proteger la mucosa oral.
  • Probióticos: existe evidencia (aunque todavía limitada) de que ciertos probióticos, como los presentes en el yogur natural o alimentos fermentados, pueden ayudar a acelerar la curación y reducir la intensidad del dolor al equilibrar la flora bacteriana de la boca.

Si las úlceras persisten por más de dos semanas, son excesivamente grandes o vienen acompañadas de fiebre, es fundamental consultar a un médico o dentista para descartar otras condiciones.

Mantener una dieta equilibrada y ser consciente de cómo reacciona tu boca a ciertos estímulos es el primer paso para dejar atrás las molestias y volver a disfrutar de cada bocado.

lengua irritada Probióticos vitamina B12
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
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