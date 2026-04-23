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Salud y nutrición

10 alimentos que ayudan a evitar las arterias tapadas

Una dieta sana y rica en alimentos con alta densidad de nutrientes puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar arterias obstruidas.

Abril 23, 2026 • 
Eloísa Carmona
alimentos para arterias tapadas.jpg

Se ha demostrado que seguir una dieta rica en ciertos alimentos como verduras, frutas y pescado reduce el riesgo de aterosclerosis y enfermedades cardíacas.

Una dieta sana y rica en alimentos con alta densidad de nutrientes puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar arterias obstruidas.

Mantener el sistema circulatorio en óptimas condiciones es una de las mejores inversiones que puedes hacer por tu salud a largo plazo. Cuando hablamos de arterias tapadas, nos referimos a un proceso biológico complejo que tiene un nombre médico específico: arteriosclerosis.

¿Qué es la arteriosclerosis y por qué sucede?

La arteriosclerosis es el endurecimiento y la pérdida de elasticidad de las arterias. Una de sus formas más comunes es la aterosclerosis, que ocurre cuando el colesterol, las grasas, el calcio y otras sustancias en la sangre forman una placa en las paredes arteriales.

Con el tiempo, esta placa se endurece y estrecha las arterias, limitando el flujo de sangre rica en oxígeno a los órganos. Esto puede suceder por diversos factores:

  • Dieta alta en grasas saturadas y trans.
  • Tabaquismo.
  • Sedentarismo.
  • Inflamación crónica en el cuerpo.

El poder de la nutrición: ¿cómo ayudan ciertos compuestos?

No todos los alimentos actúan igual. Para combatir la formación de placa, necesitamos tres guerreros principales en nuestra dieta:

  1. Antioxidantes: ayudan a prevenir la oxidación del colesterol LDL (el “malo”). El colesterol solo se vuelve realmente peligroso y propenso a pegarse a las paredes arteriales cuando se oxida.
  2. Ácidos grasos Omega-3: reducen la inflamación sistémica y ayudan a disminuir los niveles de triglicéridos.
  3. Fibra soluble: actúa como una “escoba” que atrapa el exceso de colesterol en el tracto digestivo antes de que llegue al torrente sanguíneo.

Alimentos clave para limpiar y proteger tus arterias

1. Aguacate

Es rico en grasas monoinsaturadas que ayudan a reducir el colesterol LDL y elevar el HDL (el bueno).

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2. Pescados grasos (salmón, sardinas, caballa)

Son la fuente principal de Omega-3, crucial para reducir la inflamación y prevenir coágulos.

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3. Nueces y almendras

Contienen vitamina E (antioxidante) y fibra, además de grasas saludables que mantienen la flexibilidad arterial.

4. Aceite de Oliva Extra Virgen

Rico en polifenoles, es un potente antiinflamatorio natural que protege el endotelio (la capa interna de las arterias).

5. Cúrcuma

Gracias a la curcumina, ayuda a reducir el daño en las paredes arteriales y disminuye la formación de placa.

6. Avena

Su alto contenido de betaglucano (fibra soluble) es fundamental para reducir la absorción de colesterol.

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7. Bayas (moras, fresas, frambuesas, zarzamoras)

Están cargadas de flavonoides y antioxidantes que previenen el endurecimiento de las arterias.

8. Ajo

Se ha demostrado que el ajo ayuda a reducir la presión arterial y puede prevenir la calcificación de las arterias coronarias.

9. Espárragos

Son uno de los mejores alimentos para limpiar las arterias, ya que ayudan a liberar la presión y prevenir coágulos.

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10. Sandía

Contiene L-citrulina, un aminoácido que ayuda al cuerpo a producir óxido nítrico, el cual relaja las arterias y mejora el flujo sanguíneo.

Recuerda que aunque estos alimentos son aliados poderosos, funcionan mejor dentro de un estilo de vida equilibrado. Reducir el consumo de azúcares refinados y harinas blancas es tan importante como añadir estos ingredientes a tu plato.

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