¿Por qué no debes lavar el arroz antes de cocinarlo?

¿Te has preguntado si el arroz se lava antes de cocinarlo? Aunque no lo creas, esta no es muy buena idea, y debes evitar hacerlo. Hoy te explicamos las razones por las cuales no es necesario este paso.

No te pierdas: Cómo preparar el arroz perfecto paso a paso fácilmente

¿El arroz se lava? Te decimos por qué no debes hacerlo

¿El arroz se lava? Te decimos por qué nodebes hacerla. (Foto: Getty Images)

En primer lugar, hay que recordar que la costumbre de lavar el arroz proviene de casa, al ver a nuestras mamás y abuelas hacerlo cada vez que lo iban a cocinar.

Esto se debe a que, cuando se procesaba el arroz años atrás, el grano se cubría con almidón con el objetivo de darle una apariencia blanca y pulcra, por lo cual había quien recomendaba lavarlo antes de su preparación.

Actualmente, se venden muchos tipos de arroz, y algunos tienen más de este polvo blanco que otros. Estos arroces son ideales para hacer recetas cremosas como el risotto pero, si lo lavamos, se le va toda la cremosidad natural del arroz.

Además, lavar este tipo de arroces puede provocar que pierdan gran parte de sus nutrientes, ya que todos ellos se encuentran en el almidón.

Entonces, si quieres conservar la consistencia de tu arroz, además de sus importantes nutrientes, evita lavarlo antes de cocinarlo.

Te puede interesar: comida recalentada, dale más sabor sin sumar calorías

¿Cómo saber cuánto almidón tiene el arroz que estoy comprando?

¿Qué tipo de arroz estás comprando? (Foto: Getty Images)

Los que tienen el grano mediano o largo cuentan con una cantidad moderada de almidón, el cual es ideal para preparar arroces secos.

Por otro lado, los de grano corto tienen un gran contenido de almidón, lo que los hace ideales para recetas cremosas como el risotto o el arroz con leche.

Porque te gustó esta información, disfruta del menú más saludable con las mejores recetas, deliciosas y muy nutritivas, sólo en Cocina Fácil, tu mejor opción para disfrutar de los más ricos sabores de la temporada

Y suscríbete a tus revistas favoritas en TUSUSCRIPCION.COM