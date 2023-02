¿Cuál es la mejor olla para cocinar? Ventajas y desventajas de las distintas ollas de cocina

¡Hay muchísimas ollas de cocina! Y no, no estamos hablando de su tamaño: ¿te has dado cuenta de que estos utensilios pueden estar hechos de diferentes tipos de materiales? Si estás a punto de comprar una olla, pero no sabes cuál te conviene, hoy te vamos a contar sobre las ventajas y desventajas de cada una. ¡No te pierdas la información!

Ollas de cocina: ¿cuál te conviene más?

TEFLÓN

En primer lugar, tenemos la olla de teflón, que además de contar con una gran capacidad antiadherente, es una de las más económicas del mercado.

¿Cuál es la desventaja? Su vida útil es muy corta en comparación con ollas de otros materiales. No sólo eso: pierde su antiadherencia y si se quema el teflón, puede ser tóxico.

ALUMINIO

Por otro lado, las ollas de aluminio son muy populares debido a que son bastante económicas y ligeras, lo que las hace muy fáciles de lavar.

Además, el aluminio es uno de los materiales que distribuyen mejor el calor, lo que las hace ideales para hacer tamales, por ejemplo.

Desventajas: es un material muy propenso a la corrosión, lo que puede ser tóxico para los alimentos.

ACERO INOXIDABLE

Una de sus grandes ventajas es que es un materiales muy resistente y cero tóxico. Otra razón para optar por este material es que no guarda sabores ni olores.

Sin embargo, su gran desventaja es que no cuenta con antiadherencia, por lo que es necesario usar algún tipo de grasa para cocinar.

BARRO

Este es uno de los materiales más tradicionales para cocinar, pues aporta sabor a los platillos que se cocinan.

También es muy económico y guarda muy bien el calor de los alimentos después de cocinarlos.

No obstante, sus desventajas es que es un material muy frágil, susceptible a los cambios de temperatura, y puede ser tóxico debido al esmalte con el que está recubierto, pues puede contar con plomo.

Otra razón es que, a pesar de guardar muy bien el calor, es de cocción lenta, por lo que podrías gastar mucho gas si lo usas.

PELTRE

Es un clásico de las cocinas, especialmente porque es muy económico y distribuye muy bien el calor.

Pero ten en cuenta que una de sus deventajas es que este material puede ser tóxico, además de que se deteriora fácilmente.

CERÁMICA

Es un material que está de moda por dos cosas: es antiadherente y mucho más resistente y duradero que el teflón.

Sin embargo, para cocinar con estas ollas debes tener mucho cuidado, pues se raya fácilmente, también pierde su adherencia con el paso del tiempo, y también puede ocasionar toxicidad.

VIDRIO

Finalmente, están las ollas de cocina de vidrio, que te permitirá ver cómo se cocinan los alimentos, además de no transmitir metales a la comida.

Tal como lo imaginamos por su nombre, son frágiles. Debes tener cuidado al lavarlas y también usar la temperatura adecuada para que no se rompa.

