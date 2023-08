Qué parte del pan engorda más, ¿el migajón o la corteza?

¿El migajón es la parte del pan que engorda más? ¿O es la corteza? La respuesta dejará con la boca abierta a más de uno.

Nunca falla. Acabas de caer ante el encanto de un pan recién horneado y te preparas para disfrutarlo cuando te asalta una duda. ¿Deberías quitarle el migajón? En segundos recuerdas todas las veces que te han dicho que si quieres comer pan sin preocuparte por romper la dieta debes quitarle la miga y comer solo la corteza. Pero, ¿es eso cierto? ¿Qué parte del pan engorda más?

En los últimos años, diversas instituciones alrededor del mundo han analizado el consumo de pan –un elemento indispensable en tu dieta diaria según la OMS– y sus repercusiones calóricas. Gracias a ello sabemos si el migajón es la parte del pan que más engorda o si lo es la corteza. La respuesta puede que te deje con la boca abierta.

¿Qué parte del pan engorda más?

La corteza es la parte del pan que engorda más. Esto se debe a la deshidratación que sufre el pan durante el horneado, un proceso fundamental para obtener su composición firme y sabor.

Al contener menos agua que el migajón –un 45% menos de acuerdo con un estudio de la Fundación Española de Nutrición (FEN)–, la corteza proporciona un mayor aporte calórico. “La corteza es la parte más dura, contiene menos agua y la concentración de nutrientes y el aporte de energía es mayor”, se lee en reporte publicado en la guía Tu elección saludable de 2019.

Sin embargo, vale la pena mencionar que las calorías añadidas por la corteza no son suficientes para preocuparse por su consumo. Además, los expertos señalan que esta es la parte del pan que aporta una mayor cantidad de nutrientes como fibra y antioxidantes; por su parte, el migajón contiene una carga importante de carbohidratos.

Esto causa que no haya una diferencia sustancial entre lo que aporta cada una de estas partes, por lo que recomendamos no preocuparte por si vas a engordar más comiendo el migajón o la corteza y solo disfrutes de un rico pedazo de pan.

¿Cuánto pan debes consumir al día?

Aunque mucho se ha dicho sobre el papel que juega el pan en subir de peso, la realidad es que este es uno de los alimentos indispensables de una dieta balanceada.

En 2020, un estudio de la Organización Mundial de la Salud recomendó consumir al menos 250 gramos de pan al día. Esta cantidad es suficiente para cubrir las necesidades nutrimentales del cuerpo: aporta hidratos de carbono, fibra, ácido fólico, vitaminas (B6 y B12), hierro, magnesio, potasio y otros nutrientes esenciales para tener energía, frenar el envejecimiento celular y evitar el estreñimiento, entre otros beneficios.

Por supuesto, se recomienda no excederse con la ingesta diaria sugerida, lo mismo que se pide no evadirla. Según un análisis, en México no se consume el promedio per capita de pan al año (90 kilos). En contraste, como lo señaló El Financiero, “los índices de obesidad entre la población han ido en aumento”.