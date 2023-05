Estos son los cuidados que necesita tu rosa del desierto para que florezca rápido

La rosa del desierto es una de las suculentas que llega a producir flores muy hermosas. Si tienes una de estas plantas, pero todavía no le han salido sus primeros brotes, te damos los mejores consejos para que florezca muy pronto.

¿Qué cuidados necesita la rosa del desierto?

Rosa del desierto (Foto: Getty Images)

UBICACIÓN

En primer lugar, a esta suculenta le encanta el sol, por lo que necesitarás colocarla en un lugar muy luminoso, de preferencia, en el exterior. Si es complicado tenerla en un lugar fuera de casa, lo mejor es colocarla en una ventana donde haya suficiente luz solar y que también sea de temperatura cálida. La luz es muy importante para esta planta, pues es el principal factor que estimula la floración.

RIEGO

Esta suculenta no tolera bien el riego, por lo que debes hacerlo con moderación, especialmente si está en crecimiento. Debes reducir los riegos especialmente en invierno, ya que, al no contar con mucha luz, no necesitará mucha agua.

SUSTRATO

Es importante que tenga un sustrato bastante poroso para favorecer el drenaje y evitar encharcamientos. Asegúrate de que el suelo drene bien o de que la maceta tenga agujeros.

ABONO

Finalmente, para abonar usa únicamente abono especial para suculentas y aplica en los meses de verano.

