5 bebidas mexicanas calientes para quitarte el frío

Las bebidas mexicanas calientes son ideales para quitarte el frío de esta temporada. Mira cómo prepararlas y disfrútalas.

¡Este frío va para largo! Más vale empezar a preparar deliciosas bebidas mexicanas calientes para apapacharnos. ¿Ya las conoces? Hoy te compartimos cuáles son y también cómo prepararlas en casa.

Bebidas mexicanas calientes: conócelas

Atole

Bebidas mexicanas calientes: atole de maíz nuevo

En primer lugar, no hay rincón de México donde no se prepare un rico atole. Esta es la bebida ideal para beber en los climas fríos y acompañarla con tamales. Esta es una bebida dulce de origen prehispánico que se prepara con harina de maíz, se le agrega piloncillo y puede ser de muchos sabores. Los más tradicionales son el atole de cajeta, de chocolate, fresa y el de elote es uno de los más populares.

Café de olla: una de las bebidas mexicanas calientes más tradicionales

Café de olla (Foto: Getty Images)

A pesar de las muchas y variadas bebidas de café que existen en el mundo, el café de olla es uno de los más estimados en México. También cuenta la historia que nació durante la Revolución Mexicana. Las Adelitas preparaban esta bebida para darle algo caliente a los guerrilleros, agregándole especias y piloncillo para que su sabor fuera más agradable.

Champurrado

Champurrado

Se trata de una variante del atole, que se elabora con masa de maíz machacado, chocolate oscuro y agua con canela que se hierven hasta espesar. Además, el champurrado es una bebida típica de Oaxaca; no obstante, también es muy tradicional en Michoacán, Puebla y Veracruz.

Chocolate: de las bebidas mexicanas calientes favoritas

Bebidas mexicanas calientes: chocolate (Foto: Getty Images)

Hoy hay muchas variantes de bebidas de chocolate, sin embargo, el que va acompañado con canela y servido en una taza de barro, ¡es lo más delicioso que pueda existir! Por otro lado, el chocolate proviene del cacao, alimento de origen prehispánico que también se consideraba sagrado. Hasta la fecha, sabemos que su sabor es celestial.

Ponche de frutas

Ponche de tamarindo

Finalmente, esta bebida la acostumbramos preparar para las fiestas decembrinas, pero el frío no perdona fechas, así que te invitamos a prepararlo ¡de una buena vez! Fueron los españoles quienes trajeron esta tradicional bebida a México durante la Conquista. Con el paso del tiempo se han modificado algunos ingredientes. Y no sólo es calientito: sus frutas tienen grandes beneficios que pueden ayudar a prevenir enfermedades de temporada.