Suscríbete
Tips de Cocina

El secreto del mejor caldo de res: la carne perfecta y sus beneficios para tu salud

El caldo de res es uno de esos platillos reconfortantes que nunca pasan de moda. Aquí te decimos qué tipo de carne es la mejor para que le pongas mañana que lo prepares.

August 13, 2025 • 
Cocina Fácil
Esta es la mejor carne para tu caldo de res

Combina carne con hueso y sin hueso para un caldo de res lleno de sabor y beneficios para tu salud

making_ultimate/Getty Images

Todos sabemos que el caldo de res es uno de esos platillos tan reconfortantes que nunca pasan de moda. Puede ser ideal para días fríos, para tener bien nutridos a los niños, para recuperarse después de una enfermedad o simplemente para consentir a la familia, su sabor y valor nutritivo dependen mucho de un factor clave: la calidad y el tipo de carne que elijas.
Aquí te vamos a decir cuáles son los cortes más recomendados y por qué este platillo es tan bueno para tu salud.

Cortes con hueso para un caldo de res alto en colágeno

Mucha proteína, colágeno y sabor, agrega carne con hueso para darle sabor a tu caldo de res

Esin Deniz/Getty Images

Las mejores carnes para tu caldo de res

Para que tu caldo tenga un sabor profundo y que la carne tenga esté suave, los cocineros reconocidos recomiendan que utilices cortes con hueso y tejido conectivo, ya que los huesos liberan colágeno y aportan mucho cuerpo al caldo. Entre los que recomiendan están:

1. Chamberete: perfecto por su combinación de carne magra, grasa y tuétano. Si está bien cocido en olla de presión será muy suave y delicioso.
2. Espinazo de res: aporta gran sabor y muchos nutrientes gracias a sus huesos.
3. Costilla corta: es ideal si quieres un caldo con un toque más jugoso y carnoso.
4. Aguja, falda o diezmillo: es un tipo de carne suave ideal para deshebrar fácilmente después de la cocción.

Para que obtengas un caldito con mucho más sabor te recomendamos que mezcles un tipo de carne con hueso y otro sin hueso para que puedas desmenuzar y comer junto con el caldo.

También te puede interesar: Cómo preparar el mejor mole de olla con tuétano

El caldo de res tiene ayuda así a tu salud

  • Aporta colágeno y gelatina natural: ayuda a la salud de articulaciones, piel y cabello.
  • Fortalece el sistema inmune: gracias a minerales como zinc, hierro y magnesio.
  • Hidrata y recupera: su contenido de electrolitos y aminoácidos lo hace ideal para reponerse de gripes o agotamiento.
  • Digestión suave: es fácil de digerir y reconforta el estómago.
  • Bajo en calorías (si se desengrasa): perfecto para dietas ligeras.
Caldo de res

Caldo de res

caldo de res con arroz
Cómo preparar caldo de res con arroz
Un caldito de res siempre es reconfortante, aprende a prepararlo aquí
April 10, 2019
 · 
Cocina Fácil
caldo de res con hongos
Delicioso caldo de res con hongos
April 09, 2019
 · 
Cocina Fácil
caldito-de-res-con-bolitas-de-masa
Caldo de res con bolitas de masa
Para días fríos este caldo de res con bolitas de masa podrá ser la solución para darte calorcito.
April 30, 2018
 · 
Josselin Melara
caldo de res con col
Caldo de res con col
October 09, 2016
 · 
Josselin Melara

Tips de cocina carne de res cortes de carne de res caldo de res beneficios del caldo de res carne para caldo de res con qué carne se hace el caldo de res Section 2
Cocina Fácil
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

:tips-de-cocina:como-plantar-un-hueso-de-mango-en-maceta.jpeg
Tips de Cocina
Cómo plantar un hueso de mango en maceta
August 13, 2025
:tips-de-cocina:no-todo-es-practicidad-el-meal-prep-podria-ponerte-en-peligro.jpeg
Tips de Cocina
No todo es practicidad, el meal prep podría ponerte en peligro
August 11, 2025
con-que-puedes-combinar-perfectamente-los-vinos-tintos-dulces.jpeg
Tips de Cocina
Con qué puedes combinar perfectamente los vinos tintos dulces
August 10, 2025
/tips-de-cocina/por-que-el-pollo-se-la-va-y-la-carne-roja-no
Tips de Cocina
¿Por qué el pollo se lava y la carne roja no?
August 05, 2025
Diferencias entre la cerveza clara y oscura
Tips de Cocina
¿Sabes la diferencia entre una cerveza oscura y una clara? Descubre lo que combina mejor para comer con ellas
August 01, 2025
 · 
Cocina Fácil
:tips-de-cocina:esto-es-lo-que-debes-tener-en-la-barra-de-tu-cocina-las-tendencias-de-este-verano.jpg
Tips de Cocina
Esto es lo que debes tener en la barra de tu cocina, las tendencias de este verano
July 31, 2025
:tips-de-cocina:como-mejorar-la-energia-en-tu-cocina-con-feng-shui.jpg
Tips de Cocina
Cómo mejorar la energía en tu cocina con Feng Shui
July 30, 2025
Escurridor de trastes con moho aprende a limpiarlo
Tips de Cocina
¿Tu escurridor de trastes tiene moho? Que no se convierta en un foco de bacterias como E. coli y Salmonella
July 30, 2025
 · 
Cocina Fácil
:tendencias:todo-lo-que-tienes-que-saber-de-feria-de-la-manzana-en-zacatlan-2025.jpg
Tendencias
Todo lo que tienes que saber de Feria de la Manzana en Zacatlán 2025
Esta es tu guía para visitar la Feria de la Manzana de Zacatlán este 2025
August 12, 2025
Martes y miércoles de ofertas en el super 12 y 13 de agosto 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 12 y 13 de agosto
Corre al súper que tengas más cerca y aprovecha que todos los martes y miércoles encuentras las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
August 12, 2025
 · 
Cocina Fácil
The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" - Arrivals
Tendencias
El alimento que jamás falta en la dieta de Georgina Rodríguez por sus propiedades rejuvenecedoras
Si creías que el brillo de Georgina Rodríguez era solo genética, piénsalo de nuevo.
August 11, 2025
:salud-y-nutricion:comer-sandia-en-la-noche-esto-dice-la-ciencia.jpeg
Salud y nutrición
¿Comer sandía en la noche? Esto dice la ciencia
¿Verdad o mito? Los peligros de comer sandía antes de dormir.
August 10, 2025
:tendencias:top-5-de-mejores-pizzerias-en-la-roma-para-que-disfrutes-con-amigos.jpeg
Tendencias
Top 5 de mejores pizzerías en la Roma para que disfrutes con amigos
Conocer buen lugar de pizza es un must para cualquier chilango. Por eso, aquí te traemos cinco.
August 10, 2025
:salud-y-nutricion:estos-son-los-efectos-de-comer-papaya-todas-las-mananas.jpg
Salud y nutrición
Estos son los efectos de comer papaya todas las mañanas
Quizás la papaya no es tu fruta preferida, pero seguro querrás comerla todas las mañanas después de leer esto.
August 10, 2025