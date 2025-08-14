El secreto del mejor caldo de res: la carne perfecta y sus beneficios para tu salud

Todos sabemos que el caldo de res es uno de esos platillos tan reconfortantes que nunca pasan de moda. Puede ser ideal para días fríos, para tener bien nutridos a los niños, para recuperarse después de una enfermedad o simplemente para consentir a la familia, su sabor y valor nutritivo dependen mucho de un factor clave: la calidad y el tipo de carne que elijas.

Aquí te vamos a decir cuáles son los cortes más recomendados y por qué este platillo es tan bueno para tu salud.

Mucha proteína, colágeno y sabor, agrega carne con hueso para darle sabor a tu caldo de res Esin Deniz/Getty Images

Las mejores carnes para tu caldo de res

Para que tu caldo tenga un sabor profundo y que la carne tenga esté suave, los cocineros reconocidos recomiendan que utilices cortes con hueso y tejido conectivo, ya que los huesos liberan colágeno y aportan mucho cuerpo al caldo. Entre los que recomiendan están:

1. Chamberete: perfecto por su combinación de carne magra, grasa y tuétano. Si está bien cocido en olla de presión será muy suave y delicioso.

2. Espinazo de res: aporta gran sabor y muchos nutrientes gracias a sus huesos.

3. Costilla corta: es ideal si quieres un caldo con un toque más jugoso y carnoso.

4. Aguja, falda o diezmillo: es un tipo de carne suave ideal para deshebrar fácilmente después de la cocción.

Para que obtengas un caldito con mucho más sabor te recomendamos que mezcles un tipo de carne con hueso y otro sin hueso para que puedas desmenuzar y comer junto con el caldo.

El caldo de res tiene ayuda así a tu salud