Cómo plantar un hueso de mango en maceta

¿Quieres tener un mini árbol de mango en tu cocina? Con un poquito de paciencia y cariño, puedes germinar el hueso de un mango en una maceta. Ya sea que tú o alguien en casa ame los mangos, o que quieras darle un toque de vida a tu cocina, esta es la forma ideal de traer una de las frutas más populares hasta tu casa.

Lo que necesitarás:

Un hueso de mango limpio, recién comido

Un cuchillo para abrir el hueso

Papel absorbente o paño húmedo

Una maceta profunda (mínimo 40 cm) con buen drenaje

Mezcla de tierra ligera

Un lugar cálido y soleado (mínimo 6 horas de luz al día)

Guía para plantar un mango en casa

Paso 1: Extraer y preparar la semilla

Después de comer el mango, limpia el hueso y déjalo secar uno o dos días para hacer más fácil abrirlo sin dañar la semilla interior.

Getty Images

Paso 2: Germina la semilla

Envuelve la semilla en papel absorbente ligeramente húmedo y guárdala en una bolsa hasta que comience a germinar. También puedes plantarla directamente en tierra. ¿Recuerdas el experimento de los frijoles en algodón? ¡Esto es más o menos lo mismo!

Paso 3: Hora de ir a tierra

Llena la maceta con la mezcla de sustrato, haz un hoyo de 2 cm de profundidad y coloca la semilla con el brote hacia arriba, cubriéndola ligeramente.

Paso 4: Al principio…

Riega con cuidado para mantener la humedad, sin crear estancamientos de agua (¡se puede ahogar tu planta!). Colócala en un sitio cálido y soleado (donde al menos 6 horas de sol al día) para favorecer su crecimiento.

Paso 5: Trasplanta y cuida el crecimiento

Las mejores recetas con mango Freepik

Cuando la plantita alcance unos 15 cm y tenga varias hojas, trasplántala a una maceta más grande. Con el tiempo, aliméntala con composta y pódala para darle una forma equilibrada.

Pro-tip Cocina Fácil

Usa la semilla de mango frescas, no refrigeradas, para una mejor germinación.

Usa sustrato bien drenado.

Asegura buena ventilación si la planta está en interior, para evitar hongos.

No vamos a mentirles, nosotras amamos los mangos. Plantarlos en casa es una forma increíble de darle un segundo uso a sus restos y crear un ambiente especial en tu cocina. Lo único que necesitas es una semilla, una maceta adecuada y un poco de luz.