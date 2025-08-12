Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 12 y 13 de agosto

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:
Chedraui – Martimiércoles
En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:
- Cebolla Morada: De $64.00 a $19.50 el kilo
- Cereza Natural: De $121.50 a $65.00 el kilo
- Jamaica: De $183.00 a $170.00 el kilo
- Papa Blanca: De $43.90 a $29.50 el kilo
- Apio: De $24.90 a $18.90 el kilo
Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.
Soriana – Martes y Miércoles del Campo
Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:
- Limón sin Semilla: De $35.90 a $19.80 el kilo
- Uva Roja Globo: De $89.90 a $39.80 el kilo
- Chile Serrano: De $61.50 a $34.80 el kilo
- Durazno Prisco: De $113.90 a $34.80 el kilo
- Zanahoria: De $18.90 a $15.80 el kilo
Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.
Walmart – Martes de Frescura
Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:
- Sandía Roja: De $23.00 a $14.90 el kilo
- Jícama: De $28.90 a $19.90 el kilo
- Papaya Maradol: De $36.50 a $19.90 el kilo
- Jitomate Saladet: De $22.90 a $12.90 el kilo
- Manzana Granny Smith: De $59.00 a $29.90 el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.
Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha
Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:
- Aguacate Hass 5 piezas: De $39.90 a $35.00 el kilo
- Jitomate Saladet: De $29.90 a $25.00 por kilo
- Papa Blanca: De $42.90 a $35.00 el kilo
- Manzana Red Delicious: De $29.50 a $39.50 el kilo
- Naranja: De $40.00 a $37.90 el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea
¿Dónde conviene más comprar?
Hoy, martes 12 de agosto y mañana 13 de agosto del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.