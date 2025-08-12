Suscríbete
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 12 y 13 de agosto

Corre al súper que tengas más cerca y aprovecha que todos los martes y miércoles encuentras las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

August 12, 2025 • 
Cocina Fácil
tylim/Getty Images

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

receta con salmón

Te puede interesar preparar: Receta con salmón, ciruela y cebolla morada.

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Cebolla Morada: De $64.00 a $19.50 el kilo
  • Cereza Natural: De $121.50 a $65.00 el kilo
  • Jamaica: De $183.00 a $170.00 el kilo
  • Papa Blanca: De $43.90 a $29.50 el kilo
  • Apio: De $24.90 a $18.90 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

papas al limón

Te puede interesar preparar: Papas al limón

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Limón sin Semilla: De $35.90 a $19.80 el kilo
  • Uva Roja Globo: De $89.90 a $39.80 el kilo
  • Chile Serrano: De $61.50 a $34.80 el kilo
  • Durazno Prisco: De $113.90 a $34.80 el kilo
  • Zanahoria: De $18.90 a $15.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Rollitos de j&#xED;cama con pollo empanizado

Te puede interesar preparar: Rollitos de jícama con pollo empanizado

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Sandía Roja: De $23.00 a $14.90 el kilo
  • Jícama: De $28.90 a $19.90 el kilo
  • Papaya Maradol: De $36.50 a $19.90 el kilo
  • Jitomate Saladet: De $22.90 a $12.90 el kilo
  • Manzana Granny Smith: De $59.00 a $29.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Fajitas de pollo con manzana

Te puede interesar preparar: Fajitas de pollo con manzanas

Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Aguacate Hass 5 piezas: De $39.90 a $35.00 el kilo
  • Jitomate Saladet: De $29.90 a $25.00 por kilo
  • Papa Blanca: De $42.90 a $35.00 el kilo
  • Manzana Red Delicious: De $29.50 a $39.50 el kilo
  • Naranja: De $40.00 a $37.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 12 de agosto y mañana 13 de agosto del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

Cocina Fácil
