Recetarios

Las 10 mejores recetas con pollo en salsa que debes preparar en la semana

Guisado, con adobo, en salsa agridulce, el pollo es delicioso, económico y llenador, aprende estas recetas para que tengas ideas durante la semana.

August 14, 2025 • 
Cocina Fácil
La mejores recetas con pollo en salsas

El pollo es muy versátil para que lo prepares con todas estas salsas y adobos, checa estas recetas

Nadezhda_Nesterova/Getty Images

En México se preparan ricos guisados con pollo ¿por qué son la opción favorita de las familias?

Dentro de la cocina mexicana, el pollo ocupa un lugar especial ya que se puede preparar de diferentes maneras, haciéndolo muy versátil. Desde un mole poblano con pollo hasta un caldo reconfortante o un pollo en salsa verde, este ingrediente es protagonista de muchos de los guisados más queridos en los hogares del país.

1. Sabor que combina con todo
El pollo tiene un sabor suave que absorbe a la perfección las especias, chiles y hierbas típicas de la gastronomía mexicana. Esto permite crear platillos tan variados como un tinga de pollo, un pollo al chipotle o un adobo bien picosito, ideales para acompañar con arroz, tortillas o frijoles.

2. Es económico y rendidor
En comparación con la carne o el pescado, el pollo es más accesible al bolsillo familiar y rinde mucho. Con una sola pieza o incluso con un pollo entero, las familias mexicanas pueden preparar caldos, sopas y guisados que alcanzan para todos, incluso para recalentados, lo que ayuda a ahorrar tiempo y dinero durante la semana.

3. Es fácil y rápido de preparar
Otra razón de su éxito es que se cocina rápido y no requiere técnicas complicadas. Un pollo guisado puede estar listo en menos de 40 minutos, perfecto para quienes buscan comidas con sabor casero y nutritivas entre semana.

4. Nutre bien
El pollo es una excelente fuente de proteínas magras, bajo en grasa (especialmente si se consume sin piel) y rico en vitaminas del grupo B, perfectas para mantener la energía en días ajetreados.

El toque mexicano que enamora

En México, el pollo no solo es un ingrediente: es parte de la cultura gastronómica. Se combina con salsas de chiles secos, hierbas frescas y condimentos tradicionales que transforman un plato sencillo en un verdadero festín. Por eso, cuando se trata de comidas familiares, el pollo siempre está en la mesa.

Por todas estas razones te dejamos un listado de las mejores recetas con pollo en salsa que te encantarán

Recetas de pollo en salsa

Estas recetas son económicas, sencillas y con pollo para toda la familia

Recetas de pollo en salsa verde
Recetas de pollo en salsa verde
July 05, 2018
 · 
Josselin Melara
pollo en salsa cremosa de mandarina
Pollo en salsa cremosa de mandarina
June 24, 2014
 · 
Josselin Melara
Pollo en salsa de champiñones y chipotle: receta fácil y rápida
Pollo en salsa de champiñones y chipotle
Apóyate de nuestra receta y fácil para preparar un delicioso pollo en salsa de champiñones y chipotle, un platillo perfecto para tus comidas familiares.
August 07, 2023
 · 
Cocina Fácil
Rollos de pollo en salsa de champin&#x303;ones
Rollos de pollo en salsa de champiñones
June 28, 2013
 · 
Josselin Melara
Pollo con salsa de arándanos
Pollo con salsa de arándanos: prepáralo en fáciles pasos
November 08, 2022
 · 
Josselin Melara
Pechuga en adobo con relleno de romeritos
Pechuga en adobo con relleno de romeritos
July 31, 2016
 · 
Josselin Melara
pollo enchilado con guajillo
Pollo enchilado con guajillo
Un delicioso pollo con guajillo que hará chuparte los dedos
August 20, 2021
 · 
Josselin Melara
pollo-en-salsa-de-guajillo-y-vino-tinto
Receta de Pollo en salsa de guajillo y vino tinto
May 08, 2018
 · 
Josselin Melara
Pollo al pastor
Pollo al pastor
February 04, 2015
 · 
Josselin Melara
Pechugas en salsa de br&#xF3;coli
Pechugas en salsa de brócoli
April 11, 2014
 · 
Josselin Melara

Cocina Fácil
