Las 10 mejores recetas con pollo en salsa que debes preparar en la semana

En México se preparan ricos guisados con pollo ¿por qué son la opción favorita de las familias?

Dentro de la cocina mexicana, el pollo ocupa un lugar especial ya que se puede preparar de diferentes maneras, haciéndolo muy versátil. Desde un mole poblano con pollo hasta un caldo reconfortante o un pollo en salsa verde, este ingrediente es protagonista de muchos de los guisados más queridos en los hogares del país.

1. Sabor que combina con todo

El pollo tiene un sabor suave que absorbe a la perfección las especias, chiles y hierbas típicas de la gastronomía mexicana. Esto permite crear platillos tan variados como un tinga de pollo, un pollo al chipotle o un adobo bien picosito, ideales para acompañar con arroz, tortillas o frijoles.

2. Es económico y rendidor

En comparación con la carne o el pescado, el pollo es más accesible al bolsillo familiar y rinde mucho. Con una sola pieza o incluso con un pollo entero, las familias mexicanas pueden preparar caldos, sopas y guisados que alcanzan para todos, incluso para recalentados, lo que ayuda a ahorrar tiempo y dinero durante la semana.

3. Es fácil y rápido de preparar

Otra razón de su éxito es que se cocina rápido y no requiere técnicas complicadas. Un pollo guisado puede estar listo en menos de 40 minutos, perfecto para quienes buscan comidas con sabor casero y nutritivas entre semana.

4. Nutre bien

El pollo es una excelente fuente de proteínas magras, bajo en grasa (especialmente si se consume sin piel) y rico en vitaminas del grupo B, perfectas para mantener la energía en días ajetreados.

El toque mexicano que enamora

En México, el pollo no solo es un ingrediente: es parte de la cultura gastronómica. Se combina con salsas de chiles secos, hierbas frescas y condimentos tradicionales que transforman un plato sencillo en un verdadero festín. Por eso, cuando se trata de comidas familiares, el pollo siempre está en la mesa.

Por todas estas razones te dejamos un listado de las mejores recetas con pollo en salsa que te encantarán