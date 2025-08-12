Suscríbete
Tendencias

Todo lo que tienes que saber de Feria de la Manzana en Zacatlán 2025

Esta es tu guía para visitar la Feria de la Manzana de Zacatlán este 2025

August 12, 2025
:tendencias:todo-lo-que-tienes-que-saber-de-feria-de-la-manzana-en-zacatlan-2025.jpg

Del 9 al 17 de agosto de 2025, Zacatlán, uno de los pueblos mágicos más encantadores de Puebla, se viste de fiesta para celebrar su tradicional Feria de la Manzana. Ya en su 83ª edición, esta celebración honra la devoción local a la Virgen de la Asunción y el orgullo frutal de la región: las manzanas. La Feria ofrece una mezcla de actividades religiosas, culturales y gastronómicas que te convencerán de quedarte la semana completa que dura la fiesta. Si te preguntas qué puedes hacer en la Feria de la Manzana Zacatlán 2025, aquí te dejamos algunas de las actividades más importantes.

Lo que no te puedes perder:

todo-lo-que-tienes-que-saber-de-feria-de-la-manzana-en-zacatlan-2025.jpg

  • Conciertos para todos los gustos: ¿Eres un fan de la música? Esta Feria es perfecta para ti. María León y Yahir se presentarán el 15 de agosto; y la feria cierra con broche de oro con Grupo Pesado y Matisse el 17 del mismo mes.
  • Festival cultural y religioso: Por otro lado, si prefieres las tradiciones y ceremonias, puedes asistir la coronación de la reina, misas, procesión de la Virgen de la Asunción, la Primera Comunión, y la quema de la cascada, un espectáculo pirotécnico que no te querrás perder.
  • Eventos deportivos: Para los amantes del deporte y actividades grupales, este año se celebrarán torneos de fútbol, básquetbol y voleibol, además del primer Rally con Causa.
  • Sabores en los pabellones: Ya en las calles de este pueblo mágico podrás encontrar sidra, vinos y ates de manzana, panes con queso, dulces típicos, artesanías, y carritos alegóricos que lanzan manzanas al público.

La Feria de la Manzana Zacatlán 2025 es una experiencia que tienes que vivir porque es la combinación perfecta de música en vivo, sabores, tradiciones religiosa y diversión para todos. Es una escapada cercana a la Ciudad de México que te asegurará un fin de semana inolvidable.

muffins receta
Muffins: receta con chía y manzana
August 08, 2019
 · 
Josselin Melara
pan de manzana
Postre de manzana, receta fácil con solo 3 ingredientes
October 18, 2023
 · 
Lizzie Rodríguez
Manzanas con moras al horno
Manzanas con moras al horno
June 19, 2016
 · 
Josselin Melara
Manzanas con chamoy
Cómo hacer manzanas con chamoy
December 12, 2018
 · 
Cocina Fácil
Pay de pera con manzana y crumble
Pay de pera con manzana y crumble
November 04, 2022
 · 
Josselin Melara
Galletas de manzana y granola
Ricas galletas de manzana y granola muy nutritivas
January 07, 2021
 · 
Josselin Melara
galletas de avena y manzana
Nutritivas galletas de avena y manzana
July 30, 2019
 · 
Josselin Melara
Pay en manzana
Pay en manzana
November 05, 2017
 · 
Josselin Melara
Pastel de manzana y jengibre
Pastel de manzana y jengibre
November 19, 2013
 · 
Josselin Melara
Manzana con dulce de leche y galletas
Manzana con dulce de leche y galletas
August 03, 2015
 · 
Josselin Melara

zacatlan de las manzanas La Gran Feria de la Manzana Zacatlán zacatlán puebla tipos de manzana comida de Puebla
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

Martes y miércoles de ofertas en el super 12 y 13 de agosto 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 12 y 13 de agosto
August 12, 2025
 · 
Cocina Fácil
:tendencias:top-5-de-mejores-pizzerias-en-la-roma-para-que-disfrutes-con-amigos.jpeg
Tendencias
Top 5 de mejores pizzerías en la Roma para que disfrutes con amigos
August 10, 2025
Por qué clausuraron las famosas Gorditas de Mixcoac
Tendencias
Clausuran las Gorditas de Mixcoac, aquí te contamos qué pasó con la famosa Taquería de los Hermanos Luna
August 08, 2025
 · 
Cocina Fácil
los-secretos-de-la-gastronomia-de-xochimilco
Tendencias
Estos son los secretos de la gastronomía de Xochimilco
August 07, 2025
Cómo eliminar plagas del limonero
Tendencias
¿Tienes un limonero en casa? Descubre cómo eliminar plagas de forma fácil y natural
August 07, 2025
 · 
Cocina Fácil
Carne molida más barata asegura Ninel Conde en la Casa de los Famosos
Tendencias
Ninel Conde dice que la carne molida es más barata y multifuncional que la arrachera, te decimos qué pasó
August 06, 2025
 · 
Cocina Fácil
Martes y miércoles de ofertas en frutas y verduras 5 y 6 de agosto 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 5 y 6 de agosto
August 05, 2025
 · 
Cocina Fácil
Te damos la estrategia para comprar tus útiles escolares y ahorrar
Tendencias
Sigue esta estrategia inteligente para comprar los útiles escolares y ahorrar
August 04, 2025
 · 
Cocina Fácil
:tips-de-cocina:no-todo-es-practicidad-el-meal-prep-podria-ponerte-en-peligro.jpeg
Tips de Cocina
No todo es practicidad, el meal prep podría ponerte en peligro
El meal prep es práctico y rápido, pero también puede poner en riesgo tu salud.
August 11, 2025
:salud-y-nutricion:comer-sandia-en-la-noche-esto-dice-la-ciencia.jpeg
Salud y nutrición
¿Comer sandía en la noche? Esto dice la ciencia
¿Verdad o mito? Los peligros de comer sandía antes de dormir.
August 10, 2025
:salud-y-nutricion:estos-son-los-efectos-de-comer-papaya-todas-las-mananas.jpg
Salud y nutrición
Estos son los efectos de comer papaya todas las mañanas
Quizás la papaya no es tu fruta preferida, pero seguro querrás comerla todas las mañanas después de leer esto.
August 10, 2025
con-que-puedes-combinar-perfectamente-los-vinos-tintos-dulces.jpeg
Tips de Cocina
Con qué puedes combinar perfectamente los vinos tintos dulces
¿Tienes una botella de vino tinto dulce y no sabes con qué acompañarla? Aquí te damos las mejores opciones.
August 10, 2025
/salud-y-nutricion/esta-es-la-forma-en-la-que-puedes-usar-eucalipto-para-calmar-la-tos
Salud y nutrición
Esta es la forma en la que puedes usar eucalipto para calmar la tos
¿Tienes una tos seca o con flema que no te deja en paz? El eucalipto puede ser tu aliado natural para aliviarla.
August 07, 2025
/tips-de-cocina/por-que-el-pollo-se-la-va-y-la-carne-roja-no
Tips de Cocina
¿Por qué el pollo se lava y la carne roja no?
Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos, ha vuelto a poner una famosa polémica sobre la mesa: ¿el pollo se lava o no?
August 05, 2025