Todo lo que tienes que saber de Feria de la Manzana en Zacatlán 2025

Del 9 al 17 de agosto de 2025, Zacatlán, uno de los pueblos mágicos más encantadores de Puebla, se viste de fiesta para celebrar su tradicional Feria de la Manzana. Ya en su 83ª edición, esta celebración honra la devoción local a la Virgen de la Asunción y el orgullo frutal de la región: las manzanas. La Feria ofrece una mezcla de actividades religiosas, culturales y gastronómicas que te convencerán de quedarte la semana completa que dura la fiesta. Si te preguntas qué puedes hacer en la Feria de la Manzana Zacatlán 2025, aquí te dejamos algunas de las actividades más importantes.

Lo que no te puedes perder:

Conciertos para todos los gustos : ¿Eres un fan de la música? Esta Feria es perfecta para ti. María León y Yahir se presentarán el 15 de agosto; y la feria cierra con broche de oro con Grupo Pesado y Matisse el 17 del mismo mes.

: ¿Eres un fan de la música? Esta Feria es perfecta para ti. María León y Yahir se presentarán el 15 de agosto; y la feria cierra con broche de oro con Grupo Pesado y Matisse el 17 del mismo mes. Festival cultural y religioso : Por otro lado, si prefieres las tradiciones y ceremonias, puedes asistir la coronación de la reina, misas, procesión de la Virgen de la Asunción, la Primera Comunión, y la quema de la cascada , un espectáculo pirotécnico que no te querrás perder.

: Por otro lado, si prefieres las tradiciones y ceremonias, puedes asistir la coronación de la reina, misas, procesión de la Virgen de la Asunción, la Primera Comunión, y la Eventos deportivos : Para los amantes del deporte y actividades grupales, este año se celebrarán torneos de fútbol, básquetbol y voleibol, además del primer Rally con Causa.

: Para los amantes del deporte y actividades grupales, este año se celebrarán torneos de fútbol, básquetbol y voleibol, además del primer Rally con Causa. Sabores en los pabellones: Ya en las calles de este pueblo mágico podrás encontrar sidra, vinos y ates de manzana, panes con queso, dulces típicos, artesanías, y carritos alegóricos que lanzan manzanas al público.

La Feria de la Manzana Zacatlán 2025 es una experiencia que tienes que vivir porque es la combinación perfecta de música en vivo, sabores, tradiciones religiosa y diversión para todos. Es una escapada cercana a la Ciudad de México que te asegurará un fin de semana inolvidable.