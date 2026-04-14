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7 ingredientes que puedes usar en lugar del jitomate en tus recetas

Descubre los mejores sustitutos del jitomate para tus recetas. Conoce qué ingredientes reemplazan su sabor, textura y color en salsas, guisos, sopas y más.

Abril 14, 2026 • 
Cocina Fácil
Reemplazar jitomate en recetas

El jitomate es uno de los ingredientes más versátiles y utilizados en la cocina mexicana y del mundo. Su sabor ácido, dulce y umami lo convierte en la base de salsas, guisados, sopas y aderezos. Pero, ¿qué pasa cuando no tienes jitomate en casa, estás fuera de temporada o buscas una variante? Existen varias alternativas que pueden salvar tu receta sin sacrificar el sabor.

¿Por qué reemplazar el jitomate?

Hay varias razones por las que podrías necesitar un sustituto: el jitomate puede estar fuera de temporada, estar muy caro o los que encuentras no tienen buen sabor, tienes una alergia o sensibilidad a los solanáceos, quieres reducir la acidez en tu platillo, o simplemente no tienes jitomate a la mano. Para cualquier situación, aquí encontrarás la opción ideal según el tipo de receta que estés preparando.

Los mejores sustitutos del jitomate según el tipo de receta

1. Jitomate en lata o pasta de jitomate

Antes de buscar un sustituto completamente diferente, considera que el jitomate enlatado o en pasta es una excelente opción cuando el jitomate fresco no está en su mejor momento. La pasta de jitomate concentra el sabor y es perfecta para salsas, guisos y sopas. Usa una cucharada de pasta disuelta en agua por cada jitomate fresco que requiera la receta.

2. Pimiento rojo asado

pimientos a la parrilla

El pimiento rojo asado es quizás el sustituto más cercano al jitomate en cuanto a textura, color y dulzura. Al asarlo, desarrolla un sabor profundo y ligeramente ahumado que funciona muy bien en salsas, pastas y guisos. Puedes licuarlo para obtener una base similar a la del jitomate. Es ideal para personas que evitan los solanáceos, ya que el pimiento también pertenece a esta familia, pero su perfil de sabor es más suave y menos ácido.

Mejor para: salsas, pastas, sopas crema, guisos.

3. Calabaza o zanahoria

Calabaza de castilla

La calabaza de Castilla y la zanahoria aportan color naranja-rojizo, dulzura natural y una textura espesa al cocinarlas. Son excelentes para dar cuerpo a sopas y salsas. Combínalas con un toque de vinagre o jugo de limón para replicar la acidez característica del jitomate.

Mejor para: sopas, cremas, salsas espesas, guisos de olla.

4. Betabel

betabel

El betabel cocido y licuado aporta color intenso, dulzura y una textura densa. Aunque su sabor es más terroso, funciona muy bien en salsas donde el jitomate no es el protagonista absoluto. Mezcla betabel con un poco de caldo y vinagre para equilibrar los sabores.

Mejor para: salsas oscuras, guisos, marinadas.

5. Tamarindo

tamarindos

El tamarindo es una alternativa poco convencional pero muy efectiva cuando lo que buscas es replicar la acidez del jitomate. Su sabor agridulce puede enriquecer salsas, adobos y guisos con un toque exótico. Usa pulpa de tamarindo disuelta en agua y ajusta la cantidad según la intensidad deseada.

Mejor para: salsas agridulces, adobos, marinadas, moles.

6. Ciruela pasa o fruta seca

En recetas de mole, adobo o guisos de cocción lenta, las ciruelas pasas o los chabacanos secos pueden reemplazar parte del jitomate aportando dulzura, cuerpo y color. Esta sustitución es especialmente útil en platillos de la cocina tradicional mexicana donde el jitomate convive con chiles y especias.

Mejor para: moles, adobos, guisados de cocción lenta.

7. Caldo de verduras con puré de papa

Caldo de vegetales

Para recetas donde el jitomate cumple principalmente una función de líquido y cuerpo (como en arroces o guisos caldosos), un caldo de verduras bien sazonado combinado con un poco de puré de papa puede dar la consistencia y el sabor necesarios. Agrega cúrcuma o pimentón ahumado para darle color.

Mejor para: arroces, guisos caldosos, sopas.

Tabla de referencia rápida para sustituir el jitomate

SustitutoSabor que aporta Mejor uso
Pasta de jitomate + aguaÁcido, umamiSalsas, guisos, sopas
Pimiento rojo asadoDulce, ahumadoSalsas, pastas, cremas
Calabaza + limónDulce, ácidoSopas, cremas, guisos
Betabel + vinagreTerroso, dulceSalsas oscuras, marinadas
TamarindoAgridulce, ácidoAdobos, salsas, moles
Ciruela pasaDulce, profundoMoles, guisos, adobos
Caldo + puré de papaNeutro, espesoArroces, guisos caldosos

Consejos clave para una sustitución exitosa

  • Ajusta siempre la acidez. El jitomate tiene un pH ácido que equilibra los sabores. Si tu sustituto es más dulce, agrega unas gotas de limón o un chorrito de vinagre blanco.
  • Prueba mientras cocinas. Cada sustituto tiene su propia intensidad. Ve agregando poco a poco y prueba constantemente.
  • Considera el color del platillo. Si la presentación importa, elige sustitutos que mantengan el color deseado, como el pimiento rojo o la calabaza.
  • No temas combinar. A veces la mejor solución es mezclar dos sustitutos, por ejemplo, pimiento rojo con un toque de tamarindo, para acercarte más al perfil del jitomate.

Dudas frecuentes de cómo sustituir el jitomate

¿Puedo usar salsa catsup como sustituto del jitomate?
Sí, en pequeñas cantidades y en recetas donde el jitomate no es el ingrediente principal. La catsup es más dulce y tiene vinagre, por lo que puede alterar el sabor del platillo. Úsala con moderación en guisos, marinadas o salsas rápidas.

¿El tomatillo (tomate verde) puede reemplazar al jitomate?
El tomatillo tiene un sabor más ácido y herbal que el jitomate rojo, por lo que no es un sustituto directo en todas las recetas. Sin embargo, funciona muy bien en salsas verdes, guisos y platillos donde la acidez es bienvenida.

¿Qué hago si mi receta lleva jitomate crudo, como en una ensalada?
Para usos con jitomate crudo, el pimiento rojo fresco cortado en cubos es la mejor opción. También puedes usar pepino con un toque de limón para aportar frescura y textura similar.

Quedarse sin jitomate no tiene que ser un problema en la cocina. Con un poco de creatividad y los sustitutos correctos, puedes mantener el sabor, la textura y el color de tus platillos favoritos. La clave está en entender qué función cumple el jitomate en cada receta: si aporta acidez, cuerpo, color o umami, y elegir el sustituto que mejor replique esa función.

La próxima vez que abras el refrigerador y no encuentres jitomate, recuerda esta guía y atrévete a experimentar.

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