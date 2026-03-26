Suscríbete
Síguenos en:
Recetarios

Tipos de pescado con mucha proteína para cuando estás cansado del pollo

El pescado no es solo una alternativa, es la proteína definitiva para transformar tu cuerpo sin sacrificar el sabor.

Marzo 26, 2026 • 
Eloísa Carmona
pescado en lugar de pollo como proteina.jpg

El pescado es la proteína estrella que tu dieta necesita: más saciante, más nutritiva y mucho más versátil.

Aunque la pechuga de pollo es la vieja confiable cuando de comer proteína se trata, existe un mundo de texturas y sabores bajo el agua que no solo deleitarán tu paladar, sino que acelerarán tus resultados en el espejo.

Aquí te contamos por qué cambiar el corral por el océano es el secreto mejor guardado para una pérdida de peso efectiva y deliciosa.

El menú del océano: elige tu proteína

A diferencia del pollo, que suele ser bastante uniforme, el pescado te ofrece un abanico de intensidades. Estas son las estrellas de la temporada.

Los más ligeros: pescados blancos

Si tu prioridad es el déficit calórico, estos son tus aliados. Son suaves, elegantes y se cocinan en minutos.

Merluza y bacalao: Ideales para una cena ligera al horno con hierbas provenzales.

Lenguado: La máxima expresión de la sutileza; perfecto a la plancha con un toque de limón.

Tilapia: Versátil y económica, absorbe de maravilla los marinados cítricos.

El poder del omega-3: pescados azules

No le temas a su grasa; es oro líquido para tus arterias y tu cerebro.

Salmón: El favorito de los foodies. Su textura mantecosa sacia como ninguna otra proteína.

Atún rojo: Para los amantes de la carne; un sellado rápido te hará olvidar cualquier filete de res.

Sardinas y boquerones: Pequeños en tamaño, pero gigantes en calcio y sabor mediterráneo.

¿Por qué el pescado derrite la grasa?

No es magia, es nutrición inteligente. El pescado tiene tres ases bajo la manga que lo hacen superior al pollo cuando buscas bajar de peso:

  1. Saciante sin pesadez. Su estructura proteica es más fácil de digerir que la de las aves, pero envía señales rápidas al cerebro de que estás satisfecho.
  2. Inflamación cero. Los ácidos grasos del pescado azul combaten la inflamación celular, un factor clave que suele estancar la pérdida de peso.
  3. Metabolismo en llamas. El yodo presente en muchas especies marinas ayuda al buen funcionamiento de la tiroides, el termostato de tu metabolismo.
Recetas de pescado empapelado
Filete de pescado empapelado al cilantro
Filete de pescado empapelado al cilantro
Esta semana un pescado empapelado con un toque de cilantro es la opción para tu menú
Febrero 24, 2025
 · 
Josselin Melara
Receta de pescado empapelado especial para niños
Pescado empapelado especial para niños
Mayo 12, 2020
 · 
Josselin Melara
empapelado vegetariano
Especiales
Empapelado vegetariano
Enero 08, 2019
 · 
Cocina Fácil

La regla de oro: frecuencia y cocción

Para abonar en tu pérdida de peso y una salud de hierro, los expertos recomiendan consumir pescado entre 3 y 4 veces por semana.

pescado mejor que pollo en proteina.jpg

El pescado es la proteína estrella que tu dieta necesita: más saciante, más nutritiva y mucho más versátil.

Si buscas mantener el perfil saludable, huye de los fritos. El arte está en el papillote (cocido en su propio jugo dentro de papel horno), la plancha con fuego alto para sellar sabores, o el vapor aromatizado con jengibre y limoncillo.

Incorporar el pescado en tu rutina no es solo una elección dietética, es una declaración de buen gusto. Es hora de dejar que el pollo descanse y permitir que los sabores del mar transformen tu silueta.

Recetas con pescado para toda ocasión

Recetas de pescado

pescado a la veracruzana
Filete de pescado a la veracruzana, receta deliciosa y fácil
Marzo 22, 2022
 · 
Cocina Fácil
Filete de pescado a la mostaza
Cómo preparar filete de pescado a la mostaza
Un toque diferente a tu pescado, aprende a hacerlo con mostaza, aquí te damos la receta.
Septiembre 24, 2014
 · 
Josselin Melara
sopa de pescado
Sopa de pescado con arroz, epazote y queso panela
Junio 19, 2019
 · 
Josselin Melara
Ceviche de pescado receta con camote y jengibre
Ceviche de pescado: receta con camote y jengibre
Amarás esta exótica combinación de ceviche de pescado receta con camote y jengibre. Te decimos cómo prepararlo súper delicioso.
Febrero 18, 2023
 · 
Josselin Melara
recetas con filete de pescado fáciles: hamburguesa
Hamburguesa con pescado frito
Marzo 02, 2020
 · 
Josselin Melara
tacos de pescado receta al pastor
Tacos de pescado: receta al pastor fácil, rápida y económica
Con la Cuaresma, vienen muchas delicias, entre ellas, estos ricos tacos de pescado receta al pastor. ¡Aprende a prepararlos!
Abril 07, 2023
 · 
Josselin Melara
aguachile.jpg
Aguachile receta de pescado con pepino
Un aguachile diferente para esta temporada.
Marzo 27, 2018
 · 
Josselin Melara
Filete de pescado sobre cama de lentejas
Receta de filete de pescado sobre cama de lentejas
Diciembre 17, 2016
 · 
Josselin Melara
albóndigas de pescado receta
Albóndigas de pescado receta en salsa roja
Agosto 22, 2019
 · 
Josselin Melara
Pescado a la nuez
Pescado a la nuez
Agosto 22, 2018
 · 
Josselin Melara
tacos-de-pescado-en-hoja-de-lechuga.jpg
Tacos de pescado en hoja de lechuga
Junio 01, 2018
 · 
Cocina Fácil
Tiras de pescado al limon y chipotle.
Tiras de pescado al limón y chipotle
El pescado es sencillo de preparar basta darle un rico toque al marinarlo con limón y chipotle y verás que rico queda
Marzo 27, 2018
 · 
Josselin Melara
Pescado estofado
Pescado estofado
Julio 08, 2014
 · 
Josselin Melara
Pescado-con-papas.jpg
Pescado con papas receta para una buena comida casera
Junio 12, 2020
 · 
Josselin Melara
Pescado al escabeche
Pescado al escabeche
Septiembre 23, 2017
 · 
Josselin Melara
Pescado frito
Filete de pescado empanizado
Prepara este filete de pescado empanizado para la comida de tu familia. ¡Fácil y rápido y con mucho sabor!
Febrero 07, 2025
 · 
Josselin Melara
Esp&#xE1;rragos envueltos con pescado
Espárragos envueltos con pescado
Marzo 07, 2018
 · 
Josselin Melara
Pescado en salsa de pin&#x303;a
Pescado en salsa de piña
Enero 12, 2016
 · 
Josselin Melara
pescado-con-costra-crujiente
Pescado con costra crujiente
Una versión diferente para un pescado crujiente y delicioso, aquí está la receta fácil.
Mayo 14, 2018
 · 
Josselin Melara
Pescado-al-horno.jpg
Pescado al horno
Marzo 27, 2018
 · 
Josselin Melara
brochetas-de-filete-de-pescado-con-cacahuate.jpg
Brochetas de pescado en filete con cacahuate, crujientes y deliciosas
Una opción diferente para incluir pescado en tu semana, prueba esta receta fácil y práctica.
Junio 01, 2018
 · 
Josselin Melara
Ceviche peruano: receta tradicional
Ceviche peruano: receta tradicional
El tradicional Ceviche Peruano es muy fácil de preparar, aquí te damos la receta para que lo hagas en casa.
Febrero 07, 2025
 · 
Josselin Melara
tacos de machaca de pescado
Tacos de machaca de pescado
Junio 24, 2019
 · 
Cocina Fácil
pescado huachinango frito
Pescado huachinango frito en salsa verde
Julio 31, 2019
 · 
Josselin Melara
filete de pescado frito con salsa de papaya dulce
Filete de pescado frito con salsa de papaya dulce
Marzo 12, 2020
 · 
Josselin Melara

preparar pescado filete de pescado Beneficios de comer pollo proteína
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

recetas de pollo con champinones para cada dia.jpg
Recetarios
Recetas de pollo con champiñones: 6 formas diferentes de probarlo
Marzo 23, 2026
 · 
Eloísa Carmona
errores freidora de aire.jpg
Recetarios
5 errores comunes que evitan que le saques provecho a tu freidora de aire
Marzo 23, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Recetas con yogurt griego para tener mucha proteína en tus comidas
Recetarios
Recetas con yogurt Griego que aportan proteína y variedad en tu cocina
Marzo 19, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
desayunos sin avena.jpg
Recetarios
Desayunos SIN avena pero igual de saciantes
Marzo 17, 2026
 · 
Eloísa Carmona
quesos saludables.jpg
Salud y nutrición
7 quesos saludables que deberías incluir en tu dieta
Marzo 13, 2026
 · 
Eloísa Carmona
licuados para el estreñimiento con avena ingredientes.jpg
Recetarios
Licuados para el estreñimiento con avena
Marzo 09, 2026
 · 
Eloísa Carmona
a que hora comer proteina despues de entrenar.jpg
Salud y nutrición
Este es el mejor momento para comer proteína
Febrero 11, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Hot Cakes verdes con espinaca muy saludables
Recetarios
Recetas verdes para un desayuno balanceado
Febrero 05, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
alimentacion para evitar enfermedades cardiovasculares.jpg
Salud y nutrición
3 formas de reducir el riesgo de padecer enfermedades cardíacas a través de la alimentación
Tu corazón y tu intestino tienen una conexión vital.
Marzo 27, 2026
 · 
Eloísa Carmona
alimentos con probioticos vegetales en escabeche.jpg
Salud y nutrición
11 alimentos cargados de probióticos más allá del yogurt
Al alimentar bien tu intestino, inviertes directamente en tu energía, tus defensas y tu bienestar emocional.
Marzo 25, 2026
 · 
Eloísa Carmona
te para los gases.jpg
Cómo
Este es el té que verdaderamente te ayuda con los gases y la inflamación
El secreto mejor guardado de la medicina natural para activar el ácido gástrico y decir adiós a la pesadez abdominal.
Marzo 24, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Ofertas en el supermercado este martes 24 y miércoles 25 de marzo 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 24 y 25 de marzo de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Marzo 24, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
por que no bajo de peso deficiencia vitamina b12.jpg
Salud y nutrición
5 síntomas de la deficiencia de vitamina B12 que podrían frenar tu pérdida de peso
Descubre cómo la falta de vitamina B12 actúa como un ‘freno’ para tu metabolismo.
Marzo 20, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Qué comer en el equinoccio de primavera
Salud y nutrición
Qué comer en el equinoccio de primavera para renovar tu energía
La llegada del equinoccio de primavera no solo marca un cambio en el clima, también representa un momento perfecto para renovarnos por dentro. Aquí te decimos qué debes comer ahora que entra la primavera para sentirte mejor y renovada.
Marzo 20, 2026
 · 
EloÍsa Duecker