Pan tostado con queso cottage y piña para un desayuno alto en proteína

Enero 12, 2026
Eloísa Carmona
  • Tiempo:
    0:15
  • Porciones:
    1
pan tostado con queso cottage y piña.jpg
Ligero y lleno de proteína, este pan tostado con queso cottage y piña es una opción perfecta para empezar el día con energía. Gracias al queso cottage, este desayuno aporta más proteína que un huevo, lo que ayuda a mantenerte saciada por más tiempo y a cuidar tu masa muscular, sin sentirse pesado.

La combinación con piña no solo le da un toque dulce y tropical, también suma fibra y enzimas que favorecen la digestión. Y lo mejor: no es solo ideal para el desayuno, también funciona increíble como snack de media mañana, cuando necesitas algo práctico, nutritivo y que realmente te quite el hambre.

Ingredientes

  • 1 cucharadita de aceite de oliva
  • 1/3 taza de piña fresca en trozos
  • 1 cucharadita miel caliente
  • 1 rebanada de pan integral tostado
  • 3 cucharada de queso cottage

Preparación

  1. Asa los trozos de piña; puedes hacerlo en el horno eléctrico o en un sartén, ambos engrasados con un poco de aceite de oliva. Rocíalos con la miel caliente y revuelve bien. Ásalos por alrededor de 11 minutos, o hasta que la piña se vea dorada.
  2. Cubre el pan tostado con el queso cottage y agrega la piña encima. Rocía con más miel caliente y listo.
desayunos saludables desayunos rápidos Desayunos sin huevo alimentos con proteínas
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
