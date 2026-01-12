Pan tostado con queso cottage y piña para un desayuno alto en proteína

Ligero y lleno de proteína, este pan tostado con queso cottage y piña es una opción perfecta para empezar el día con energía. Gracias al queso cottage, este desayuno aporta más proteína que un huevo, lo que ayuda a mantenerte saciada por más tiempo y a cuidar tu masa muscular, sin sentirse pesado.
La combinación con piña no solo le da un toque dulce y tropical, también suma fibra y enzimas que favorecen la digestión. Y lo mejor: no es solo ideal para el desayuno, también funciona increíble como snack de media mañana, cuando necesitas algo práctico, nutritivo y que realmente te quite el hambre.
Ingredientes
- 1 cucharadita de aceite de oliva
- 1/3 taza de piña fresca en trozos
- 1 cucharadita miel caliente
- 1 rebanada de pan integral tostado
- 3 cucharada de queso cottage
Preparación
- Asa los trozos de piña; puedes hacerlo en el horno eléctrico o en un sartén, ambos engrasados con un poco de aceite de oliva. Rocíalos con la miel caliente y revuelve bien. Ásalos por alrededor de 11 minutos, o hasta que la piña se vea dorada.
- Cubre el pan tostado con el queso cottage y agrega la piña encima. Rocía con más miel caliente y listo.