Pan tostado con queso cottage y piña para un desayuno alto en proteína

Ligero y lleno de proteína, este pan tostado con queso cottage y piña es una opción perfecta para empezar el día con energía. Gracias al queso cottage, este desayuno aporta más proteína que un huevo, lo que ayuda a mantenerte saciada por más tiempo y a cuidar tu masa muscular, sin sentirse pesado.



La combinación con piña no solo le da un toque dulce y tropical, también suma fibra y enzimas que favorecen la digestión. Y lo mejor: no es solo ideal para el desayuno, también funciona increíble como snack de media mañana, cuando necesitas algo práctico, nutritivo y que realmente te quite el hambre.

Ingredientes 1 cucharadita de aceite de oliva

1/3 taza de piña fresca en trozos

1 cucharadita miel caliente

1 rebanada de pan integral tostado

3 cucharada de queso cottage