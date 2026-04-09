Recetas perfectas para el calor sin mariscos

El calor está con todo y cuando la temperatura sube, lo último que queremos es pasar horas frente a la estufa o comer algo que nos deje sintiéndonos pesados. Aunque los mariscos suelen ser la opción más popular en esta temporada, existen alternativas frescas, crujientes y llenas de sabor que son igual de refrescantes.

Aquí te contamos por qué estos ingredientes son tus mejores aliados y cómo puedes aprovecharlos:

1. Pollo: proteína ligera y versátil

El pollo es la base perfecta para el verano porque es una proteína magra que se digiere fácilmente. A diferencia de las carnes rojas, no aumenta tanto la termogénesis (el calor que genera tu cuerpo al digerir).

Es saciante pero ligero y una ensalada de pollo fría con un toque de yogur griego, uvas y apio ofrece ese contraste crujiente y dulce que revive a cualquiera. También puedes probar hacer unos tacos de pollo deshebrado con una vinagreta de limón y cilantro.

2. Champiñones y setas

Si buscas una textura carnosa sin la pesadez de la carne, los champiñones y las setas son la respuesta. Tienen un altísimo contenido de agua (casi el 90%), lo que ayuda a mantenerte hidratado.

Además, absorben los sabores de los cítricos de maravilla, así que un ceviche de champiñones con mucho limón, cebolla morada y aguacate es una explosión de frescura que no le pide nada al pescado, o unas tostadas de champiñones al ajillo (servidas frías o a temperatura ambiente).

3. Verduras y hortalizas: hidratación comestible

En días calurosos, las verduras de hoja verde, el pepino y el aguacate no son solo guarniciones; son herramientas de supervivencia.

El pepino y el rábano aportan una textura crujiente que satisface el paladar, mientras que las grasas saludables del aguacate te dan energía duradera sin sofocarte.

4. Frutas: el toque tropical

No reserves la fruta solo para el postre. Incorporar mango, piña, manzana o sandía en tus platos fuertes ayuda a equilibrar la acidez y aporta una frescura inmediata.

Las frutas de temporada están diseñadas por la naturaleza para refrescarnos, aportando electrolitos y vitaminas que perdemos al sudar. Una forma de incluirlas puede ser en una ensalada de espinacas con gajos de manzana, nueces y una vinagreta de miel.

Tips para triunfar en la cocina este verano:

Cero estufa: intenta usar pollo que hayas cocinado previamente o usa opciones que no requieran fuego intenso. Cítricos a tope: el limón y la naranja no solo dan sabor, sino que actúan como conservadores naturales y limpian el paladar. Texturas: combina siempre algo suave (aguacate) con algo crujiente (tostadas o frutos secos) para que la comida sea más entretenida.

Comer alimentos con alto contenido de agua es como “beberte” tu comida; ayuda a regular tu temperatura interna mucho más rápido que un plato de pasta caliente.

¿Cuál de estas opciones te gustaría probar primero para bajarle un poco al termómetro? Aquí te dejamos algunas recetas.