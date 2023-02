Cómo hacer huevo a la mexicana para el desayuno o la merienda

El huevo a la mexicana es uno de los platillos más populares en las mesas mexicanas, ya sea que lo comas dentro o fuera de casa.

En nuestro país, gracias a la rica oferta de productos, es muy fácil hacer desayunos deliciosos y muy sanos. Por eso queremos enseñarte cómo hacer huevo a la mexicana, ideal para desayunar o merendar en familia. Y lo mejor: esta receta es tan fácil, que te saca del apuro si no sabes qué cocinar. ¡Verás que es muy rendidor y riquísimo! Te quedará delicioso. Te puede interesar: Recetas con huevo para desayunar o cenar que no tienen falla

Cómo hacer huevo a la mexicana: un desayuno muy tradicional

El huevo a la mexicana es uno de los platillos más populares en las mesas mexicanas, ya sea que lo comas dentro o fuera de casa. ¿Qué es lo que lo distingue? Pues al igual que muchos otros platillos denominados “a la mexicana”, estos huevos, que se preparan revueltos, llevan los colores patrióticos: el verde, del chile serrano; el rojo, del jitomate y el blanco, de la cebolla. Este huevo es delicioso así solito, pero todo buen mexicano sabe que con compañía todo sabe mucho mejor, por lo que este platillo suele servirse con unos frijolitos, que pueden ser enteros o refritos. No re pierdas: 6 formas de cocinar huevos al estilo mexicano para el desayuno El queso ranchero o panela, ya sea desmoronado o en rodajas, es uno de los complementos favoritos de este manjar. Otro excelente acompañante de los huevos a la mexicana son unos deliciosos plátanos fritos. Y, por supuesto, no pueden faltar unas tortillas muy calientitas para hacerse unos taquitos, o también un bolillo del día, que acentúa muy bien el sabor. Y a ti, ¿cómo se te antojaron unos ricos huevos a la mexicana? Si quieres conocer más formas de cocinar huevos, no te pierdas este vide

Disfruta del menú más saludable con las mejores recetas, deliciosas y muy nutritivas, sólo en Cocina Fácil, tu mejor opción para esta temporada de Cuaresma