Salud y nutrición

Estos son los efectos de comer papaya todas las mañanas

Quizás la papaya no es tu fruta preferida, pero seguro querrás comerla todas las mañanas después de leer esto.

August 10, 2025
Pexels

Incluir papaya en tu desayuno puede ser uno de los mejores regalos para tu cuerpo. Esta fruta tropical trae muchos beneficios para tu salud y, aunque hay personas que la aman y personas que la odian, el impacto positivo en tu salud la hará un indispensable para empezar tu día.

Para empezar, la papaya es una fuente potente de antioxidantes y vitaminas. Está llena de vitamina C, A y betacarotenos —esos pigmentos que protegen tus células, le dan vigor a tu piel y ayudan a mantener tus ojos brillantes. Además, cuenta con licopeno, un antioxidante que fortalece el sistema cardiovascular y ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro.

Pexels

Otro de los beneficios más importantes ocurre en tu digestión: la papaya contiene una enzima natural llamada papaína, que ayuda a deshacer las proteínas para que tu estómago lo procese sin esfuerzo. Además, su alto contenido de fibra apoya el tránsito intestinal, previene estreñimiento y deja tu digestión más ligera para todo el día Por eso, comer papaya en ayunas es como arrancar el motor digestivo con impulso: su efecto es (casi) mágico.

Además de todo, es baja en calorías, hidratante y con buena cantidad de agua, resulta ideal para calmar el hambre matutino sin sentir que comiste demasiado. Esto facilita controlar el peso de forma natural.

Y eso no es todo: la papaya también es buena para tu corazón y la regulación del azúcar. Su fibra, potasio y vitaminas contribuyen a mantener niveles saludables de colesterol y presión arterial. Por si fuera poco, también es amiga del sistema inmunológico ya que una porción al día te da una buena porción de vitamina C para cuidarte.

Pexels

¿Quieres una piel luminosa? La papaya también puede ayudarte con eso. Gracias a sus antioxidantes, esta fruta ayuda a mantener la piel radiante y a reducir signos de envejecimiento. Asimismo, cuida tu visión con los carotenoides que respaldan la salud visual a largo plazo .

Recetas con papaya

La papaya es una fruta muy noble todo el año así que prepara estas recetas

dulce de papaya
Dulce de papaya
March 12, 2020
 · 
Josselin Melara
Papaya con brochetitas de pollo
May 03, 2016
Smoothie de papaya y nuez
November 06, 2016
Camarones en salsa de papaya
March 12, 2020
Filete de pescado frito con salsa de papaya dulce
March 12, 2020
Papaya glaseada
Papaya glaseada
June 01, 2015
 · 
Josselin Melara
postre con papaya
Papaya con piloncillo y semillas
July 30, 2019
 · 
Josselin Melara
Agua de papaya con limón y jengibre: ideal para combatir el calor
June 12, 2023
 · 
Josselin Melara

