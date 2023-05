Recetas con huevo que amarás: 24 deliciosos platillos

Las recetas con huevo son nuestras favoritas por muchas razones. Te traemos las opciones más deliciosas para preparar en casa.

Pueden ser todo, menos aburridos. Estas son 24 recetas con huevo para chuparse los dedos.

El huevo es uno de los alimentos que más se consumen mundialmente por la facilidad para prepararlo y sus propiedades benéficas para la salud. Por eso las recetas con huevo son nuestras favoritas.

Este es un alimento de origen animal con grandes propiedades nutricionales y culinarias. Te invitamos a preparar 24 recetas de las que te vas a enamorar.

La historia de las recetas con huevo

Desde la antigüedad, el huevo de gallina es un alimento muy importante para el hombre. La avicultura inició originalmente desde hace 8000 años, cuando los pobladores de algunas regiones de la India, China y otras zonas del sudeste de Asia iniciaron la domesticación de las gallinas que habitaban en la jungla. Las gallinas cruzaron Mesopotamia hasta llegar a Grecia acompañando a las tribus nómadas, y se cree que el periodo en que más dispersión tuvieron las gallinas fue durante la Edad de Hierro.

Estructura del huevo

(Foto: Getty Images)

Se forma a partir de un óvulo de gallina (la yema) que se recubre de material nutritivo y de protección (clara y cascarón) antes de la puesta. Las gallinas ponedoras no necesitan estar fecundadas para producir huevos y tienen la capacidad de ovular cada 24-26 horas, produciendo casi un huevo al día desde su madurez sexual. Su estructura está diseñada naturalmente con el fin de proteger y mantener el futuro embrión hasta su nacimiento, así que todo su contenido es de gran valor nutritivo.

El huevo está dividido en tres partes:



Cáscara:

Clara: formada por dos partes: albumen denso y albumen fluido, y está compuesta por proteínas y agua, su textura y firmeza indica la frescura del huevo.

Yema: es la parte central y amarilla del huevo, el color varía dependiendo la alimentación de la gallina, y la más valiosa nutricionalmente hablando, pues es donde se concentra la mayor parte de vitaminas, lípidos y minerales.

Beneficios del huevo

(Foto: Getty Images)

Se decía que consumir mucho huevo era dañino para la salud por su alto contenido en colesterol, por tanto sólo era recomendable comer tres a la semana, pero esto no es más que un mito, ya que actualmente se sabe que no produce ningún daño ni problema en nuestro cuerpo. Recientes investigaciones afirman que el consumo moderado de huevo aporta al organismo una buena cantidad de nutrientes, los cuales son necesarios para tener una vida saludable.

Recetas con huevo, ¿cuántos puedes comer a la semana?

Recetas con huevo. (Foto: Getty Images)

Diversos estudios recientes han demostrado que no, que este manjar tan fácil de preparar puede ser consumido tanto como deseemos.

Y no lo decimos nosotros porque nos encante dicho alimento, sino Teresa Ruiz Gracia, Médico Especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario HM Puerta del Sur de Madrid, que desde hace tiempo incluye la yema de huevo en la dieta de pacientes con colesterol y sus niveles bajaron de forma positiva.

Además, María Luz Fernández, Profesora del departamento de Ciencias Nutricionales de la Universidad de Connecticut, afirma que “es improbable que comer huevo diario sea riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular”.

Asimismo, otro estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition por parte de Martha Nydia Ballesteros, nos dice que: “el consumo de huevo en pacientes con diabetes no afectó absolutamente en nada”.

Lejos de ser dañino, este alimento es beneficioso para diversas enfermedades degenerativas como Alzheimer o demencia senil, gracias a sustancias luteína, zeaxantina o la carotenoides.

Nutrientes que aporta

Burritos de tocino con huevo

Un huevo sólo aporta ochenta calorías.

Contiene colina, hierro y zinc; la mayoría de estos se encuentran en la yema.

Sus proteínas son de excelente calidad: aportan aminoácidos que nuestro organismo requiere y contribuyen a la formación de tejido muscular

Además, estas proteínas son parte vital del sistema inmunitario, transportan sustancias en la sangre y son parte de ciertas enzimas, hormonas y neurotransmisores.

La yema contiene luteína y zeaxantina, antioxidantes que disminuyen daños visuales relacionados con la edad.

Su consumo durante el embarazo y lactancia beneficia al feto en el desarrollo del sistema nervioso

Además, previene defectos de nacimiento, gracias a su contenido de colina.

Recetas con huevo

Conoce todas las increíbles recetas con huevo que tenemos para ti y déjate sorprender con su irresistible sabor; descubre distintas formas de disfrutar este alimento y sorprende a todos con recetas innovadoras para la hora del desayuno o cena.

