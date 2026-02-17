Pancakes de yogurt y frutos rojos con Nutella

Durante este mes, los momentos de felicidad se amplifican con la llegada del Pancake Day, una celebración que transforma el desayuno cotidiano en una experiencia especial para compartir.

El día del Pancake es una tradición que nació en el Reino Unido hace más de 500 años, cuando las familias preparaban pancakes para aprovechar ingredientes básicos como huevos, leche y harina antes del inicio de la Cuaresma. Con el paso del tiempo, la fecha cruzó fronteras y hoy se celebra en más de 40 países como un pretexto perfecto para reunirse, disfrutar en familia y celebrar los pequeños grandes momentos.

En este contexto, Nutella invita a las familias a compartir su Nutella Way: esos instantes alrededor del desayuno donde el tiempo se desacelera, la mesa se convierte en punto de encuentro y los pancakes se transforman en la excusa ideal para convivir con quienes más queremos.

