Pancakes de yogurt y frutos rojos con Nutella

Febrero 17, 2026
EloÍsa Duecker
Cortesía PR Nutella

Durante este mes, los momentos de felicidad se amplifican con la llegada del Pancake Day, una celebración que transforma el desayuno cotidiano en una experiencia especial para compartir.

Ingredientes

  • 1 taza de harina
  • 2 cdas de azúcar
  • 1 cdita de polvo para hornear
  • 1/4 cdita de bicarbonato de sodio
  • 1/4 cdita de sal
  • 1/2 taza de leche
  • 1/2 taza de yogurt bajo en grasa
  • 1 huevo ligeramente batido
  • 3 cdas de mantequilla derretida, dividida
  • 1 taza de frutos rojos frescos, dividida
  • 1/4 taza de Nutella

Preparación

  1. En un tazón mezcla la harina, el azúcar, el polvo para hornear, el bicarbonato y la sal.
  2. En un tazón separado bate la leche con el yogurt, huevo y dos cucharadas de mantequilla derretida. Vierte los ingredientes secos. Bate hasta combinarlos. Agrega también los arándanos.
  3. Calienta un sartén a fuego medio y ponle un poco de la mantequilla sobrante.
  4. Vierte masa, aprox. 1/4 de taza para cada pancake, en el sartén.
  5. Cocina hasta que aparezcan burbujas en la superficie, aprox. 2 minutos.
  6. Voltea el pancake hasta que esté dorado.
  7. Ponlo a un lado y mantenlo caliente. Repite con la mantequilla y la masa.
  8. Unta Nutella uniformemente en todos los pancakes y sirve con los arándanos que quedan.

El día del Pancake es una tradición que nació en el Reino Unido hace más de 500 años, cuando las familias preparaban pancakes para aprovechar ingredientes básicos como huevos, leche y harina antes del inicio de la Cuaresma. Con el paso del tiempo, la fecha cruzó fronteras y hoy se celebra en más de 40 países como un pretexto perfecto para reunirse, disfrutar en familia y celebrar los pequeños grandes momentos.

En este contexto, Nutella invita a las familias a compartir su Nutella Way: esos instantes alrededor del desayuno donde el tiempo se desacelera, la mesa se convierte en punto de encuentro y los pancakes se transforman en la excusa ideal para convivir con quienes más queremos.

