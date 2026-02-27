Suscríbete
Cómo usar el té de valeriana para obtener un efecto óptimo contra el insomnio

Te contamos cuánta valeriana necesitas realmente para calmar la ansiedad y dormir mejor sin despertar con cansancio.

Febrero 27, 2026 • 
Eloísa Carmona
La valeriana (Valeriana officinalis) ha sido la aliada predilecta de la humanidad para combatir el insomnio y la ansiedad desde la época de la antigua Grecia. Sin embargo, a diferencia de una pastilla convencional, preparar una infusión requiere entender que su efectividad depende directamente de la concentración de sus compuestos activos.

Si buscas ese estado de calma profunda o un sueño reparador sin despertar con sensación de “resaca”, aquí te explicamos cómo calcular la dosis ideal.

Para qué sirve el té de valeriana

El té de valeriana sirve principalmente para ayudar a que el sistema nervioso baje las revoluciones cuando el estrés o el insomnio no dan tregua. Al actuar directamente sobre los receptores del cerebro que inducen la calma, este té es ideal para quienes dan mil vueltas en la cama antes de dormir o sienten esa inquietud constante en el pecho durante el día.

Pero no solo sirve para dormir; también es un excelente relajante muscular natural. Ayuda a soltar la tensión acumulada en los hombros y el cuello, e incluso funciona muy bien para suavizar los cólicos menstruales.

Es esa infusión perfecta para cuando necesitas desconectar del ruido mental, relajarte profundamente y despertar al día siguiente sintiéndote ligero, sin esa pesadez que a veces dejan los sedantes químicos.

La dosis estándar: ¿Cuánto es suficiente?

Para un adulto promedio que busca aliviar la tensión o conciliar el sueño, la ciencia y la herbolaria tradicional sugieren las siguientes medidas:

1. Preparación con raíz seca

La mayor concentración de aceites esenciales y ácidos valerénicos se encuentra en la raíz y la dosis recomendada va de entre 2 y 3 gramos de raíz de valeriana seca por taza. Es decir, aproximadamente una cucharadita colmada.

2. Uso de saquitos de té prefabricados

Si utilizas marcas comerciales, estas suelen venir estandarizadas. Así, un saquito suele contener la dosis recomendada de 1.5 a 2 gramos. Si el efecto es muy leve, se pueden usar hasta 2 saquitos, siempre que no se mezclen con otros sedantes.

El factor tiempo: El truco de la valeriana

A diferencia de otros tés, la valeriana no siempre es de efecto inmediato. Para obtener un resultado óptimo, considera lo siguiente:

  • Para el insomnio: no la bebas justo antes de cerrar los ojos. Lo ideal es tomarla entre 30 y 60 minutos antes de acostarse.
  • Efecto acumulativo: muchos estudios sugieren que la valeriana alcanza su máxima eficacia tras 2 semanas de uso continuo. No te desesperes si la primera noche no sientes un cambio radical.

Recomendaciones para una preparación perfecta

Para no quemar las propiedades de la planta y asegurar que el efecto sea el deseado, sigue este proceso:

1. Temperatura del agua: evita el agua hirviendo a borbotones. Deja que repose un minuto tras hervir (aprox. 90°C) antes de verterla.

2. Tiempo de infusión: debe ser prolongado. Tapa la taza para que los aceites volátiles no se escapen y deja reposar por 10 a 15 minutos.

3. El sabor: seamos honestos, la valeriana tiene un aroma y sabor terroso muy particular (algunos dicen que huele a calcetines usados). Puedes mejorar la experiencia añadiendo una gota de miel o mezclándola con toronjil (melisa) o menta.

Valeriana: efectos secundarios. Precauciones y contraindicaciones

Aunque es natural, la valeriana es potente. Ten en cuenta estas advertencias:

  • Embarazo y lactancia. No se recomienda debido a la falta de estudios concluyentes.
  • Combinación con alcohol. Evitar totalmente. Potencia el efecto sedante de forma peligrosa.
  • Operar maquinaria. No conduzcas ni operes máquinas pesadas tras su consumo.
  • Interacción médica. Si tomas benzodiacepinas o antidepresivos, consulta a tu médico antes de consumirla.

Es importante mencionar que si experimentas dolor de cabeza, mareos o problemas digestivos al día siguiente, es una señal de que la dosis es demasiado alta para tu metabolismo. Reduce la cantidad de raíz a la mitad.

