5 síntomas de la deficiencia de vitamina B12 que podrían frenar tu pérdida de peso

A menudo, cuando el número en la báscula no se mueve a pesar de llevar una dieta equilibrada y hacer ejercicio, buscamos culpables externos. Sin embargo, el problema podría ser una deficiencia nutricional silenciosa. La vitamina B12 (cobalamina) es esencial para el metabolismo energético, y su carencia puede crear un efecto de freno de mano en tus objetivos de salud.

Aquí te explicamos cómo identificar si la falta de este nutriente está saboteando tus esfuerzos por perder peso.

1. Fatiga extrema y falta de motivación

La vitamina B12 es fundamental para producir glóbulos rojos, que transportan el oxígeno a tus músculos y tejidos. Sin suficiente B12, el cuerpo desarrolla un tipo de anemia que se traduce en:



Agotamiento crónico, incluso después de dormir bien.

incluso después de dormir bien. Resistencia al ejercicio, te sientes sin aliento o cansado mucho más rápido de lo habitual.

te sientes sin aliento o cansado mucho más rápido de lo habitual. Desmotivación; es difícil mantener la disciplina de un plan de pérdida de peso si te falta la energía básica para moverte.

2. Metabolismo lento y quema de grasas ineficiente

La B12 actúa como un cofactor esencial en el metabolismo de las grasas y proteínas. Interviene directamente en la conversión de los alimentos en energía utilizable (ATP).

Si tus niveles de B12 son bajos, tu cuerpo no procesa los macronutrientes de manera eficiente, lo que facilita que el exceso de energía se almacene como grasa en lugar de quemarse como combustible.

3. Cambios de humor e “ingesta emocional”

Existe una conexión directa entre la B12 y la síntesis de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, encargadas de regular el estado de ánimo. La deficiencia puede provocar irritabilidad o síntomas depresivos.

Muchas personas responden a este bajón anímico buscando comida reconfortante (alta en azúcar y carbohidratos), lo que arruina cualquier déficit calórico.

4. Hormigueo y debilidad muscular

La falta de esta vitamina daña la vaina de mielina (la capa protectora de los nervios). Esto puede manifestarse como:



Sensación de “agujas” en manos y pies.

Pérdida de equilibrio o debilidad.

Esto no solo hace que el ejercicio sea incómodo, sino que puede llevar a una pérdida de masa muscular. Recuerda que cuanto menos músculo tengas, más lento será tu metabolismo en reposo.

5. Alteraciones digestivas

La B12 es necesaria para el correcto funcionamiento del sistema digestivo. Su carencia puede provocar estreñimiento, gases o pérdida de apetito que paradójicamente lleva a malas decisiones alimenticias. Un sistema digestivo inflamado o ineficiente dificulta la absorción de otros nutrientes clave para la quema de grasa.

¿Quiénes tienen mayor riesgo?

No todos procesamos la B12 de la misma manera. Los grupos con mayor riesgo de deficiencia son:



Veganos y vegetarianos, ya que la B12 se encuentra principalmente en productos animales. Personas mayores de 50 años, por la disminución de ácido estomacal necesario para la absorción. Personas con cirugías bariátricas o condiciones como la enfermedad celíaca.

La vitamina B12 no es una pastilla mágica para adelgazar, pero es el combustible que permite que tu motor metabólico funcione. Si sospechas que tus niveles son bajos, un simple análisis de sangre puede darte la respuesta.

