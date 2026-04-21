Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 21 y 22 de abril de 2026

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:



Cebolla Morada: De $34.50 a $19.90 el kilo

Lechuga Romana: De $19.90 a $12.50 el kilo

Sandía Blanca Rayada: De $16.50 a $12.50 el kilo

Piña Gota Miel: De $26.80 a $24.90 el kilo

Chile Jalapeño: De $62.50 a $5.70 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:



Plátano: De $21.90 a $15.80 el kilo

Cebolla Blanca: De $29.90 a $21.80 el kilo

Uva Blanca sin Semilla: De $119.80 a $89.80 el kilo

Tomatillo Verde: De $60.00 a $49.80 el kilo

Jitomate Huaje: De $69.90 a $62.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:



Aguacate Hass: De $69.00 a $57.00 el kilo

Melón Chino: De $35.50 a $29.00 el kilo

Piña Miel: De $39.90 a $22.50 el kilo

Mandarina Clementina: De $64.00 a $50.00 907 g

Plátano Chiapas: De $35.00 a $22.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:



Zanahoria: De $26.90 a $18.00 el kilo

Cebolla Blanca: De $39.50 a $34.00 el kilo

Papa en Malla: De $49.00 a $30.00 el kilo

Calabaza Japonesa: De $53.00 a $44.90 el kilo

Chile Serrano: De $88.00 a $84.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 21 y mañana miércoles 22 de abril del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verifica

