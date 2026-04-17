Esto es lo que tienes que comer para bajar los triglicéridos en 5 días

Escuchar que tienes los triglicéridos altos es una de las advertencias más comunes en una revisión médica, pero también una de las que más dudas genera. ¿Es lo mismo que el colesterol? ¿Es peligroso? La buena noticia es que, a diferencia de otros indicadores genéticos, los triglicéridos responden con una rapidez asombrosa a los cambios en la alimentación.

Con esta dieta elaborada por la nutrióloga Mercedes Rodríguez, podrás darle un respiro a tu metabolismo en solo 5 días y empezar a limpiar el exceso de grasa en tu torrente sanguíneo.

¿Qué son exactamente los triglicéridos?

A diferencia del colesterol, que el cuerpo usa para construir células y hormonas, los triglicéridos son pura energía. Son el tipo más común de grasa en el cuerpo.

Cuando comes, el cuerpo convierte todas las calorías que no necesita usar de inmediato en triglicéridos, los cuales se almacenan en las células grasas. Entre comidas, las hormonas los liberan para obtener energía. El problema surge cuando ingerimos habitualmente más calorías de las que quemamos, especialmente provenientes de carbohidratos refinados y grasas saturadas.

¿Por qué se elevan los niveles?

No siempre se trata solo de comer grasa. De hecho, las causas más comunes suelen variar entre:



Exceso de azúcares y harinas blancas: el cuerpo transforma el azúcar sobrante en grasa muy rápido.

el cuerpo transforma el azúcar sobrante en grasa muy rápido. Consumo de alcohol: incluso en cantidades moderadas, puede disparar la producción de triglicéridos en el hígado.

incluso en cantidades moderadas, puede disparar la producción de triglicéridos en el hígado. Sedentarismo: al no quemar energía, el cuerpo sigue acumulando reservas.

al no quemar energía, el cuerpo sigue acumulando reservas. Factores genéticos o condiciones médicas: como la diabetes tipo 2 mal controlada o el hipotiroidismo.

¿Qué implica tenerlos altos?

Tener niveles elevados (hipertrigliceridemia) no es algo que se sienta físicamente, pero sus efectos son silenciosos y acumulativos:



Riesgo cardiovascular: endurecen las arterias o aumentan el grosor de sus paredes (arteriosclerosis), lo que eleva el riesgo de infarto o accidentes cerebrovasculares. Inflamación del páncreas: niveles extremadamente altos pueden causar pancreatitis aguda, una condición grave y dolorosa. Hígado graso: el exceso de grasa termina depositándose en órganos vitales, afectando su funcionamiento.

Los siguientes 5 días están diseñados para desinflamar tu sistema y reducir la carga glucémica. Sigue este menú de forma estricta para ver resultados en tu próxima analítica.

Dieta para bajar triglicéridos altos

Día 1

Desayuno



1 tz de papaya.

2 claras de huevo a la mexicana.

1 tortilla de maíz.

1 té o café sin azúcar.

Colación 1



1 sándwich con 2 rebanadas de pan integral y 2 rebanadas de pechuga de pavo con 1/3 de aguacate, lechuga y jitomate.

2 vasos de agua simple.

Comida



1 tz de sopa de verduras.

100 g de salmón empapelado con 1/2 tz de arroz al vapor.

Ensalada verde con 2 cditas de aceite de oliva y 1 cda de semillas de girasol.

2 vasos de agua simple.

Colación 2



1 café capuchino con leche light.

5 galletas Marías.

2 vasos de agua simple.

Cena



1 tz de frijoles de la olla.

Verduras al vapor.

1 paquete individual de galletas salmas.

1 mandarina.

2 vasos de agua simple.

Día 2

Desayuno



1/2 tz de avena medida en crudo, hidratada con agua hirviendo y endulzada con sustituto de azúcar.

1 manzana en cubos y 1/2 tz de leche light.

1 té o café sin azúcar.

Colación 1



1 sándwich con 2 rebanadas de pan integral, 1/2 lata de atún en agua y 1/3 de aguacate.

2 vasos de agua simple.

Comida



1 tz de caldo de pescado con 1 zanahoria y 1 calabacita en cubos y 90 g de pescado blanco en trozos.

1 tz de pasta con jitomate deshidratado con aceite de oliva y 1 cda de queso parmesano.

2 vasos de agua simple.

Colación 2



1 tz de papaya con 3 cdas de yogur natural sin grasa y endulzado con sustituto de azúcar.

1 cda de nuez picada.

2 vasos de agua simple.

Cena



1 chile relleno de verduras en salsa de frijoles licuados con un poco de orégano.

1 paquete individual de galletas salmas.

2 vasos de agua simple.

Día 3

Desayuno



1 tz de fresas con 3 cdas de yogur natural light.

2 rebanadas de pan integral tostado con 35 g de salmón ahumado.

1 té o 1 café sin azúcar.

Colación 1



Verduras mixtas al vapor con 1 cda de almendras fileteadas y unas gotas de jugo Maggie.

1 paquete individual de galletas salmas.

2 vasos de agua simple.

Comida



1 tz de sopa de lentejas con 60 g de pechuga de pavo en cubos, con caldillo de jitomate.

1 tortilla de maíz.

Ensalada verde con 2 cditas de aceite de oliva.

2 vasos de agua simple.

Colación 2



1 café capuchino con leche light.

5 galletas Marías.

2 vasos de agua simple.

Cena



2 nopales asados con 60 g de queso panela, bañados en salsa de jitomate.

1 tortilla de maíz.

1 naranja en gajos.

2 vasos de agua simple.

Día 4

Desayuno



1 tz de melón en cubos.

1 omelette

1 rebanada de pan integral.

1 té o café sin azúcar.

Colación 1



Ensalada con 1/2 lata de atún con vegetales verdes y 1 cda de mayonesa light.

4 galletas habaneras.

2 vasos de agua simple.

Comida



1 tz de sopa de frijol con lechuga picada finamente.

1 muslo de pollo en salsa verde con verdolagas.

1 papa al horno con 1 cda de requesón.

2 vasos de agua simple.

Colación 2



2 guayabas y 10 almendras con 3 cdas de yogur natural light.

2 vasos de agua simple.

Cena



1 sincronizada con 30 g de queso panela en 2 tortillas de maíz, acompañada de nopales a la mexicana.

2 vasos de agua simple.

Día 5

Desayuno



Suprema de toronja.

2 enfrijoladas con 2 tortillas de maíz y 30 g de queso fresco desmoronado.

1 nopal asado.

1 té o café sin azúcar.

Colación 1



1 tostada horneada con 1/3 de aguacate y pico de gallo.

2 vasos de agua simple.

Comida



1 tz de caldo de hongos.

90 g de pechuga de pollo en bistec con 1/2 tz de arroz al vapor.

Ensalada mixta con 1 cda de aderezo a base de aceite de canola y vinagre balsámico.

2 vasos de agua simple.

Colación 2



1 yogur bebible light.

1 rebanada de pan tostado de 5 granos.

2 vasos de agua simple.

Cena



1/2 aguacate relleno con sardinas sin aceite sobre una cama de lechuga y espinaca cruda.

1 paquete individual de galletas salmas.

1 manzana.

2 vasos de agua simple.

Reducir los triglicéridos no es una misión imposible ni requiere de fármacos milagrosos en la mayoría de los casos; requiere consciencia metabólica. Estos 5 días son el empujón inicial para demostrarte que tu cuerpo tiene una capacidad de recuperación increíble cuando le das el combustible adecuado. Recuerda que la clave no es dejar de comer, sino elegir alimentos que tu cuerpo pueda procesar de manera eficiente.