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Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 28 y 29 de abril de 2026

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

Abril 28, 2026 • 
EloÍsa Duecker
Martimiercoles de ofertas en Chedraui y muchos más

Martes y miércoles de ofertas en el súper 28 y 29 abril 2026

Iuliia Bondar/Getty Images

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Pepino: De $39.90 a $17.50 el kilo
  • Mango Paraíso: De $34.00 a $19.50 el kilo
  • Cebolla Blanca: De $32.50 a $16.00 el kilo
  • Guayaba: De $58.50 a $46.90 el kilo
  • Ciruela: De $89.50 a $69.00 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

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Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Uva Blanca: De $103.50 a $89.80 el kilo
  • Papa Blanca: De $39.90 a $29.80 el kilo
  • Azafrán: De $69.90 a $68.80 el kilo
  • Tomatillo Verde sin Cáscara: De $60.00 a $42.50 el kilo
  • Melón Chino: De $29.90 a $24.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Papaya Maradol: De $75.00 a $42.90 el kilo
  • Naranja: De $64.00 a $27.00 el kilo
  • Toronja: De $45.00 a $34.00 el kilo
  • Calabaza Japonesa: De $55.00 a $46.90 el kilo
  • Zanahoria: De $29.90 a $18.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

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Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Mango Paraíso: De $69.00 a $34.00 el kilo
  • Jitomate Saladet: De $65.00 a $59.00 el kilo
  • Plátano Chiapas: De $40.00 a $24.00 el kilo
  • Chile Jalapeño: De $45.00 a $31.00 el kilo
  • Melón Chino: De $33.50 a $28.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 28 y mañana miércoles 29 de abril del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verifica

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EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
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