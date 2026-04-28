Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 28 y 29 de abril de 2026

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:
Chedraui – Martimiércoles
En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:
- Pepino: De $39.90 a $17.50 el kilo
- Mango Paraíso: De $34.00 a $19.50 el kilo
- Cebolla Blanca: De $32.50 a $16.00 el kilo
- Guayaba: De $58.50 a $46.90 el kilo
- Ciruela: De $89.50 a $69.00 el kilo
Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.
Estas recetas son económicas, sencillas y con pollo para toda la familia
Soriana – Martes y Miércoles del Campo
Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:
- Uva Blanca: De $103.50 a $89.80 el kilo
- Papa Blanca: De $39.90 a $29.80 el kilo
- Azafrán: De $69.90 a $68.80 el kilo
- Tomatillo Verde sin Cáscara: De $60.00 a $42.50 el kilo
- Melón Chino: De $29.90 a $24.80 el kilo
Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.
Walmart – Martes de Frescura
Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:
- Papaya Maradol: De $75.00 a $42.90 el kilo
- Naranja: De $64.00 a $27.00 el kilo
- Toronja: De $45.00 a $34.00 el kilo
- Calabaza Japonesa: De $55.00 a $46.90 el kilo
- Zanahoria: De $29.90 a $18.00 el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.
Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha
Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:
- Mango Paraíso: De $69.00 a $34.00 el kilo
- Jitomate Saladet: De $65.00 a $59.00 el kilo
- Plátano Chiapas: De $40.00 a $24.00 el kilo
- Chile Jalapeño: De $45.00 a $31.00 el kilo
- Melón Chino: De $33.50 a $28.00 el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea
¿Dónde conviene más comprar?
Hoy, martes 28 y mañana miércoles 29 de abril del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verifica